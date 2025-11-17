Мои заказы

Летний тур на Камчатку: 7 дней

Камчатка за 7 дней - почувствуй дыхание дикой природы
Летний тур на Камчатку: 7 дней
Летний тур на Камчатку: 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Летний тур на Камчатку: 7 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Этот тур продуман до мелочей для тех, кто впервые летит на Камчатку. За 7 дней ты увидишь всё, ради чего едут на край света: вулканы, медведей, касаток и китов, сивучей, горячие источники, черный песок Тихого океана, дикие реки и бескрайний океан.

  • Посетишь более 4 термальных источников

  • Увидишь более 10 вулканов

  • Проедешь по Камчатке более 1000 км

  • На катере пройдёшь более 300 км

  • Попробуешь икру, рыбу, краба и другие морские деликатесы

  • Попробуешь силы в рыбалке на реке и в океане

  • Услышишь, как дышит земля в долине гейзеров

  • Поймаешь шанс увидеть касаток, китов, медведей, краснокнижных морских птиц

  • И, конечно, покоришь вершину Авачинского перевала и экструзии Верблюд

Тур охватывает ключевые локации Камчатки, без переплат и лишних опций, с честным соотношением цена = качество. Мы на связи 24/7, 7 лет организуем туры на Камчатке — нам доверяют.

Для кого этот тур

  • Для тех, кто впервые летит на Камчатку и хочет увидеть главное за одну поездку

  • Для ценителей комфортного активного отдыха: природа, впечатления, но без экстрима ради экстрима

  • Для пар, друзей, соло-путешественников и семей с детьми от 5 лет

  • Для тех, кто хочет малую группу, внимание гида и ощущение своей компании, а не большого автобуса

Размер и формат группы

  • Сколько человек в группе? От 2 до 4 человек

  • Формат: только малые группы, есть возможность индивидуальной организации тура

  • Гарантированный выезд: при наборе от 4 человек в группе

Никаких толп и очередей — ты действительно чувствуешь Камчатку, а не только спины других туристов.

Мы делаем этот тур так, как делали бы его для своих близких.

Камчатка — это место, куда не прилетают просто так. Сюда летят за мечтой: увидеть медведя в дикой природе, кипящую землю, касаток в океане, почувствовать, что ты на краю света.

За 7 дней мы показываем тебе настоящую Камчатку: без спешки, без лишнего пафоса, но с высоким уровнем сервиса, вниманием к деталям и заботой о тебе. Малые группы, честная программа, продуманная логистика, безопасность и поддержка 24/7 — это то, за что нас ценят уже 7 лет.

Камчатка ждёт. Если ты давно хотел — это тот самый знак

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и акклиматизация

  • Встреча в Международном аэропорту Елизово имени Витуса Беринга

  • Фото-остановка у скульптуры Здесь начинается Россия

  • Камчатский завтрак с деликатесами, знакомство, брифинг по туру

  • Заселение, отдых после перелёта и смены часовых поясов

В стоимость входит: трансфер, встреча с деликатесами и шампанским, гид.

Прибытие и акклиматизация
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Джип тур Авачинский перевал и гора Верблюд

  • Переезд по руслу Сухой речки на проходимых джипах (около 1,5 часа)

  • Авачинский перевал — виды на город, Авачинскую бухту и южные вулканы

  • Знакомство с евражками

  • Подъём на экструзию Верблюд (двугорбая серая вершина, около 200 м)

    • Лёгкий трекинг: 1,5 км, набор высоты 350 м, подходит детям от 5 лет

  • Фотосессии с панорамами вулканов

  • Обед на стоянке

  • Поездка в термальные источники Озерки (по желанию, за доп. плату)

В стоимость входит: экскурсия и трансфер по программе, необходимое снаряжение, посещение природного парка Налычево, вкусный обед, напитки, гид.

Джип тур Авачинский перевал и гора Верблюд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Сплав по реке Быстрая с рыбалкой

  • Утренний выезд из Петропавловска-Камчатского

  • Остановка в п. Сокоч — по желанию пирожки, чай, кофе

  • Прибытие к месту старта сплава: рафты уже собраны, выдаём снаряжение

    • болотные сапоги

    • спасательный жилет

    • при плохой погоде — дождевики

  • Сплав по реке Быстрая:

    • Рыбалка

    • Красивые виды и фото

  • Остановка на берегу, варим настоящую уху на костре

  • Переезд в горячие источники Малки, купание около часа

  • Возвращение в Петропавловск-Камчатский

В стоимость входит: все трансферы и экскурсия по программе, сплав, рыбалка, купание в термальных источниках Малки, горячий обед на берегу реки Быстрая.

Сплав по реке Быстрая с рыбалкой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Джип тур Мутновская долина гейзеров

  • Ранний выезд через равнину и горную дорогу по Вилючинскому перевалу

  • Первая остановка — панорама Вилючинского вулкана, чай и отдых

  • Переезд к дачным источникам, далее пеший участок:

    • Лёгкий трекинг: 2530 минут в одну сторону, перепад высоты около 200 м, подходит детям от 5 лет

  • Малая долина гейзеров (район Мутновской Геоэс) — видишь, как земля дышит: парящие фумаролы, термальные воды

  • Обед на стоянке

  • Переезд к водопаду Снежный Барс

  • Заезд в Верхне-Паратунские термальные источники, купание по желанию

  • По желанию — включение восхождения на вулкан Горелый (по погоде и физике группы)

В стоимость входит: экскурсия по программе, утренний перекус и обед, напитки, гид, посещение природного парка, необходимое снаряжение.

Джип тур Мутновская долина гейзеров
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Морская прогулка бухта Русская

  • Ранний сбор у морского вокзала

  • Посадка на катер, встреча с морскими деликатесами и игристым

  • Выход в океан, по пути:

    • Скалы Три брата — легенда о трёх богатырях, вставших на защиту города

    • Остров Старичков — гнездование краснокнижных морских птиц (старики, топорики, бакланы, кайры, чайки и др.)

    • Мыс Кекурный — лежбище морских львов (сивучей)

  • Проход мимо мысов Гротовый и Опасный

  • Вход в бухту Русскую, окружённую горами, популярное место для рыбалки

    • Возможность наблюдать китов, дельфинов и касаток (если повезёт)

  • Рыбалка с борта, отдых, морская фото-история на всю жизнь

В стоимость входит: морская прогулка 10 часов, рыбалка, 2-разовое питание на катере из морских деликатесов, комплимент игристого.

Морская прогулка бухта Русская
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Джип тур Смотровые сопки и Тихий океан

  • Утренний выезд на Никольскую сопку — место обороны города в Крымскую войну

  • Спуск к набережной, знакомство с памятниками и историей Петропавловска-Камчатского

  • Переезд на Мишенную сопку — один из самых красивых видов на город и Авачинскую бухту

  • Лёгкая прогулка 1 км, подходит детям от 5 лет

  • Переезд к Тихому океану:

    • Вулканический чёрный песок

    • Мощь и шум волн, время для фото и созерцания

    • Возможность забронировать баню или серфинг (по желанию, за доп. плату)

  • Заезд в сувенирные и рыбные магазины — время купить подарки домой

В стоимость входит: экскурсия и трансферы по программе, гид-экскурсовод, питание на берегу Тихого океана (ланч-бокс), напитки, секретный подарок для каждого гостя.

Джип тур Смотровые сопки и Тихий океан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Возвращение домой

  • Свободное время (в зависимости от вылета)

  • Трансфер в аэропорт

  • Фото на память и вылет домой

В стоимость входит: трансфер в аэропорт. Питание: за свой счёт.

Возвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все групповые трансферы по программе
  • Проживание Лагуна 4 spa-отель (2х местное размещение)
  • Все экскурсии по программе 7-дневного тура
  • Питание во время экскурсий:
  • Камчатский завтрак в 1 день
  • Уха на костре, горячие обеды/ланч-боксы по маршруту
  • Питание на катере (2-разовое)
  • Посещение природных парков и заповедных территорий по маршруту
  • Поддержка 24/7
  • Необходимая экипировка на экскурсиях: сапоги, жилеты и т. п
  • Рыбалка на сплаве и во время морской прогулки
  • Личное сопровождение опытных аттестованных гидов
  • Помощь в подборе проживания под ваш бюджет и желания
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно (мы помогаем подобрать билеты по выгодной цене)
  • Медицинская страховка помогаем с оформлением
  • Дополнительные экскурсии и продление тура (доп. дни до/после программы)
  • Посещение платных термальных источников, бань, спа, серфинга (если не входят в базовую программу)
  • Личные расходы, сувениры, ужины (все ужины, а также питание в 1 и 7 день - кроме включённых завтраков и встречного завтрака)
О чём нужно знать до поездки

Уровень физической нагрузки и кому подходит тур

  • Доступен ли тур без спортивной подготовки? Да, тур рассчитан на обычных людей с базовой активностью, без спецподготовки.

  • Возрастные ограничения: Официальных ограничений нет, но фокус — на гостях с нормальным самочувствием.

  • Опыт треккинга/сплавов: Не требуется. Всё объясним и покажем.

По дням:

  • День 2: лёгкий трекинг до Верблюда — 1,5 км, набор высоты 350 м, подходит детям от 5 лет

  • День 4: лёгкий трекинг к источникам — 2530 минут в одну сторону, перепад высоты 200 м, подходит детям от 5 лет

  • День 6: лёгкая прогулка 1 км, подходит детям от 5 лет

Кому подходит:

  • Семьям с детьми от 5 лет (морская прогулка и сплав — также с 5 лет)

  • Людям 55+ с базовой физической активностью

  • Тем, кто любит природу, но не хочет испытывать организм на пределе

Кому не рекомендуется:

  • Беременным

  • Людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями, требующими постоянного наблюдения (в таких случаях лучше консультироваться с врачом индивидуально).

Безопасность

  • Море и сплав:

    • спасательные жилеты

    • инструктаж

    • экипаж и капитан с опытом

    • соблюдение всех стандартов безопасности

  • Медведи:

    • у гидов есть средства защиты от медведей

    • чёткий инструктаж перед поездкой, поведение группы в дикой природе

    • маршруты продуманы с учётом безопасности

  • Связь и медицина:

    • у гида есть аптечка

    • радиосвязь, спутниковая связь (по маршруту, где нет связи)

  • Гиды и лицензии: Все наши гиды — аттестованные, имеют лицензию на обеспечение туристической деятельности. Компания официально работает на Камчатке и 7 лет организует туры по региону.

Коммуникация и сопровождение

  • У каждого участника есть личный менеджер 24/7 на время тура

  • Перед поездкой мы создаём общий чат группы, где:

    • знакомимся

    • отвечаем на вопросы

    • присылаем финальный чек-лист

    • координируем прилёты/вылеты

Пожелания к путешественнику

— Хорошее настроение и готовность к приключениям — Уважение к природе и команде— Базовая физическая активность (легкие пешие прогулки)— Следовать рекомендациям гида для безопасности

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Камчатка - это место, где сливаются невообразимые пейзажи и уникальные приключения. Уже 7 лет мы помогаем путешественникам раскрывать все тайны этого удивительного региона. Наша компания объединяет тех, кто хочет испытать
читать дальше

Камчатку на себе — от вертолетных экскурсий до активного отдыха в самых удаленных уголках полуострова. Каждый тур с нами - это не просто путешествие, а возможность стать частью большого комьюнити, которое может организовать отдых под любой запрос. Роскошный тур с комфортом или экстремальные приключения для искателей адреналина - у нас есть решения для каждого. Мы принимаем семьи с детьми, а также опытных путешественников, готовых бросить вызов природе. Готовы увидеть Камчатку по-настоящему? Вертолетные экскурсии, маршруты для любителей экстрима, сплавы по рекам, серфинг в тихом океане и пешие походы - наш опыт и страсть к этому региону делают ваше путешествие незабываемым.

Тур входит в следующие категории Камчатки

