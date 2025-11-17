Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Этот тур продуман до мелочей для тех, кто впервые летит на Камчатку. За 7 дней ты увидишь всё, ради чего едут на край света: вулканы, медведей, касаток и китов, сивучей, горячие источники, черный песок Тихого океана, дикие реки и бескрайний океан.

Посетишь более 4 термальных источников

Увидишь более 10 вулканов

Проедешь по Камчатке более 1000 км

На катере пройдёшь более 300 км

Попробуешь икру, рыбу, краба и другие морские деликатесы

Попробуешь силы в рыбалке на реке и в океане

Услышишь, как дышит земля в долине гейзеров

Поймаешь шанс увидеть касаток, китов, медведей, краснокнижных морских птиц

И, конечно, покоришь вершину Авачинского перевала и экструзии Верблюд

Тур охватывает ключевые локации Камчатки, без переплат и лишних опций, с честным соотношением цена = качество. Мы на связи 24/7, 7 лет организуем туры на Камчатке — нам доверяют.

Для кого этот тур

Для тех, кто впервые летит на Камчатку и хочет увидеть главное за одну поездку

Для ценителей комфортного активного отдыха : природа, впечатления, но без экстрима ради экстрима

Для пар, друзей, соло-путешественников и семей с детьми от 5 лет

Для тех, кто хочет малую группу, внимание гида и ощущение своей компании, а не большого автобуса

Размер и формат группы

Сколько человек в группе? От 2 до 4 человек

Формат: только малые группы , есть возможность индивидуальной организации тура

Гарантированный выезд: при наборе от 4 человек в группе

Никаких толп и очередей — ты действительно чувствуешь Камчатку, а не только спины других туристов.

Мы делаем этот тур так, как делали бы его для своих близких.

Камчатка — это место, куда не прилетают просто так. Сюда летят за мечтой: увидеть медведя в дикой природе, кипящую землю, касаток в океане, почувствовать, что ты на краю света.

За 7 дней мы показываем тебе настоящую Камчатку: без спешки, без лишнего пафоса, но с высоким уровнем сервиса, вниманием к деталям и заботой о тебе. Малые группы, честная программа, продуманная логистика, безопасность и поддержка 24/7 — это то, за что нас ценят уже 7 лет.

Камчатка ждёт. Если ты давно хотел — это тот самый знак