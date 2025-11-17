Описание тура
Этот тур продуман до мелочей для тех, кто впервые летит на Камчатку. За 7 дней ты увидишь всё, ради чего едут на край света: вулканы, медведей, касаток и китов, сивучей, горячие источники, черный песок Тихого океана, дикие реки и бескрайний океан.
Посетишь более 4 термальных источников
Увидишь более 10 вулканов
Проедешь по Камчатке более 1000 км
На катере пройдёшь более 300 км
Попробуешь икру, рыбу, краба и другие морские деликатесы
Попробуешь силы в рыбалке на реке и в океане
Услышишь, как дышит земля в долине гейзеров
Поймаешь шанс увидеть касаток, китов, медведей, краснокнижных морских птиц
И, конечно, покоришь вершину Авачинского перевала и экструзии Верблюд
Тур охватывает ключевые локации Камчатки, без переплат и лишних опций, с честным соотношением цена = качество. Мы на связи 24/7, 7 лет организуем туры на Камчатке — нам доверяют.
Для кого этот тур
Для тех, кто впервые летит на Камчатку и хочет увидеть главное за одну поездку
Для ценителей комфортного активного отдыха: природа, впечатления, но без экстрима ради экстрима
Для пар, друзей, соло-путешественников и семей с детьми от 5 лет
Для тех, кто хочет малую группу, внимание гида и ощущение своей компании, а не большого автобуса
Размер и формат группы
Сколько человек в группе? От 2 до 4 человек
Формат: только малые группы, есть возможность индивидуальной организации тура
Гарантированный выезд: при наборе от 4 человек в группе
Никаких толп и очередей — ты действительно чувствуешь Камчатку, а не только спины других туристов.
Мы делаем этот тур так, как делали бы его для своих близких.
Камчатка — это место, куда не прилетают просто так. Сюда летят за мечтой: увидеть медведя в дикой природе, кипящую землю, касаток в океане, почувствовать, что ты на краю света.
За 7 дней мы показываем тебе настоящую Камчатку: без спешки, без лишнего пафоса, но с высоким уровнем сервиса, вниманием к деталям и заботой о тебе. Малые группы, честная программа, продуманная логистика, безопасность и поддержка 24/7 — это то, за что нас ценят уже 7 лет.
Камчатка ждёт. Если ты давно хотел — это тот самый знак
Программа тура по дням
Прибытие и акклиматизация
Встреча в Международном аэропорту Елизово имени Витуса Беринга
Фото-остановка у скульптуры Здесь начинается Россия
Камчатский завтрак с деликатесами, знакомство, брифинг по туру
Заселение, отдых после перелёта и смены часовых поясов
В стоимость входит: трансфер, встреча с деликатесами и шампанским, гид.
Джип тур Авачинский перевал и гора Верблюд
Переезд по руслу Сухой речки на проходимых джипах (около 1,5 часа)
Авачинский перевал — виды на город, Авачинскую бухту и южные вулканы
Знакомство с евражками
Подъём на экструзию Верблюд (двугорбая серая вершина, около 200 м)
Лёгкий трекинг: 1,5 км, набор высоты 350 м, подходит детям от 5 лет
Фотосессии с панорамами вулканов
Обед на стоянке
Поездка в термальные источники Озерки (по желанию, за доп. плату)
В стоимость входит: экскурсия и трансфер по программе, необходимое снаряжение, посещение природного парка Налычево, вкусный обед, напитки, гид.
Сплав по реке Быстрая с рыбалкой
Утренний выезд из Петропавловска-Камчатского
Остановка в п. Сокоч — по желанию пирожки, чай, кофе
Прибытие к месту старта сплава: рафты уже собраны, выдаём снаряжение
болотные сапоги
спасательный жилет
при плохой погоде — дождевики
Сплав по реке Быстрая:
Рыбалка
Красивые виды и фото
Остановка на берегу, варим настоящую уху на костре
Переезд в горячие источники Малки, купание около часа
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
В стоимость входит: все трансферы и экскурсия по программе, сплав, рыбалка, купание в термальных источниках Малки, горячий обед на берегу реки Быстрая.
Джип тур Мутновская долина гейзеров
Ранний выезд через равнину и горную дорогу по Вилючинскому перевалу
Первая остановка — панорама Вилючинского вулкана, чай и отдых
Переезд к дачным источникам, далее пеший участок:
Лёгкий трекинг: 2530 минут в одну сторону, перепад высоты около 200 м, подходит детям от 5 лет
Малая долина гейзеров (район Мутновской Геоэс) — видишь, как земля дышит: парящие фумаролы, термальные воды
Обед на стоянке
Переезд к водопаду Снежный Барс
Заезд в Верхне-Паратунские термальные источники, купание по желанию
По желанию — включение восхождения на вулкан Горелый (по погоде и физике группы)
В стоимость входит: экскурсия по программе, утренний перекус и обед, напитки, гид, посещение природного парка, необходимое снаряжение.
Морская прогулка бухта Русская
Ранний сбор у морского вокзала
Посадка на катер, встреча с морскими деликатесами и игристым
Выход в океан, по пути:
Скалы Три брата — легенда о трёх богатырях, вставших на защиту города
Остров Старичков — гнездование краснокнижных морских птиц (старики, топорики, бакланы, кайры, чайки и др.)
Мыс Кекурный — лежбище морских львов (сивучей)
Проход мимо мысов Гротовый и Опасный
Вход в бухту Русскую, окружённую горами, популярное место для рыбалки
Возможность наблюдать китов, дельфинов и касаток (если повезёт)
Рыбалка с борта, отдых, морская фото-история на всю жизнь
В стоимость входит: морская прогулка 10 часов, рыбалка, 2-разовое питание на катере из морских деликатесов, комплимент игристого.
Джип тур Смотровые сопки и Тихий океан
Утренний выезд на Никольскую сопку — место обороны города в Крымскую войну
Спуск к набережной, знакомство с памятниками и историей Петропавловска-Камчатского
Переезд на Мишенную сопку — один из самых красивых видов на город и Авачинскую бухту
Лёгкая прогулка 1 км, подходит детям от 5 лет
Переезд к Тихому океану:
Вулканический чёрный песок
Мощь и шум волн, время для фото и созерцания
Возможность забронировать баню или серфинг (по желанию, за доп. плату)
Заезд в сувенирные и рыбные магазины — время купить подарки домой
В стоимость входит: экскурсия и трансферы по программе, гид-экскурсовод, питание на берегу Тихого океана (ланч-бокс), напитки, секретный подарок для каждого гостя.
Возвращение домой
Свободное время (в зависимости от вылета)
Трансфер в аэропорт
Фото на память и вылет домой
В стоимость входит: трансфер в аэропорт. Питание: за свой счёт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все групповые трансферы по программе
- Проживание Лагуна 4 spa-отель (2х местное размещение)
- Все экскурсии по программе 7-дневного тура
- Питание во время экскурсий:
- Камчатский завтрак в 1 день
- Уха на костре, горячие обеды/ланч-боксы по маршруту
- Питание на катере (2-разовое)
- Посещение природных парков и заповедных территорий по маршруту
- Поддержка 24/7
- Необходимая экипировка на экскурсиях: сапоги, жилеты и т. п
- Рыбалка на сплаве и во время морской прогулки
- Личное сопровождение опытных аттестованных гидов
- Помощь в подборе проживания под ваш бюджет и желания
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно (мы помогаем подобрать билеты по выгодной цене)
- Медицинская страховка помогаем с оформлением
- Дополнительные экскурсии и продление тура (доп. дни до/после программы)
- Посещение платных термальных источников, бань, спа, серфинга (если не входят в базовую программу)
- Личные расходы, сувениры, ужины (все ужины, а также питание в 1 и 7 день - кроме включённых завтраков и встречного завтрака)
О чём нужно знать до поездки
Уровень физической нагрузки и кому подходит тур
Доступен ли тур без спортивной подготовки? Да, тур рассчитан на обычных людей с базовой активностью, без спецподготовки.
Возрастные ограничения: Официальных ограничений нет, но фокус — на гостях с нормальным самочувствием.
Опыт треккинга/сплавов: Не требуется. Всё объясним и покажем.
По дням:
День 2: лёгкий трекинг до Верблюда — 1,5 км, набор высоты 350 м, подходит детям от 5 лет
День 4: лёгкий трекинг к источникам — 2530 минут в одну сторону, перепад высоты 200 м, подходит детям от 5 лет
День 6: лёгкая прогулка 1 км, подходит детям от 5 лет
Кому подходит:
Семьям с детьми от 5 лет (морская прогулка и сплав — также с 5 лет)
Людям 55+ с базовой физической активностью
Тем, кто любит природу, но не хочет испытывать организм на пределе
Кому не рекомендуется:
Беременным
Людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями, требующими постоянного наблюдения (в таких случаях лучше консультироваться с врачом индивидуально).
Безопасность
Море и сплав:
спасательные жилеты
инструктаж
экипаж и капитан с опытом
соблюдение всех стандартов безопасности
Медведи:
у гидов есть средства защиты от медведей
чёткий инструктаж перед поездкой, поведение группы в дикой природе
маршруты продуманы с учётом безопасности
Связь и медицина:
у гида есть аптечка
радиосвязь, спутниковая связь (по маршруту, где нет связи)
Гиды и лицензии: Все наши гиды — аттестованные, имеют лицензию на обеспечение туристической деятельности. Компания официально работает на Камчатке и 7 лет организует туры по региону.
Коммуникация и сопровождение
У каждого участника есть личный менеджер 24/7 на время тура
Перед поездкой мы создаём общий чат группы, где:
знакомимся
отвечаем на вопросы
присылаем финальный чек-лист
координируем прилёты/вылеты
Пожелания к путешественнику
— Хорошее настроение и готовность к приключениям — Уважение к природе и команде— Базовая физическая активность (легкие пешие прогулки)— Следовать рекомендациям гида для безопасности