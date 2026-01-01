4 день

Бухта русская

Сегодня нас ждет морское путешествие к бухте Русская. В 8:00 катер отходит от пирса, к этому времени мы организуем для наших гостей трансфер из гостиницы.

В старину и вплоть до 1952 года бухта Русская называлась Ахомтен. Она по праву занимает одно из лидирующих мест по посещаемости среди туристов. Это место считается одной из красивейших бухт восточного побережья Камчатки. Ее крутые обрывистые склоны покрыты ковром стланика, а низменные берега в глубине бухты щедро усеяны кустарниками, травянистыми растениями, разноцветами, на местности встречаются даже заросли шиповника и клюквы.

Многочисленные колонии морских птиц выбрали для своего жилища крутые берега бухты, в то время как сотни сивучей устраивают ежегодное лежбище на мысе Кекурный.

Одно из самых фантастических зрелищ, ради которого каждый год наши гости выбирают данный маршрут наблюдаемые в местных водах стада касаток и китов, которые приходят сюда полакомиться. Радость встречи с этими морскими созданиями сложно описать словами разрезающие воду черные плавники и мощные струи пара гигантских обитателей Тихого океана вызывают неподдельный трепет и восхищение.

К 8:00 вся группа собирается на пристани и размещается на катере, после чего начнется наш маршрут. Путь до Русской бухты, действительно, изумителен: скалистые образования, красочные берега поодаль создается ощущение, что вы находитесь где-то среди норвежских фьордов. Особую изюминку нашему путешествию добавляет высокая вероятность встретить морских великанов.

Конечно, какая может быть морская прогулка без ловли рыбы? Это еще одно достоинство Русской бухты, которая славится своей глубоководной рыбалкой. Мы обязательно остановимся, и у вас будет возможность поймать: камбалу, палтуса, треску и др. Более того со дна бухты можно достать крабов и морских ежей. После морской охоты мы насладимся вкуснейшей свежей ухой и морскими гадами прямо посреди гавани.

К вечеру, в 18:00-19.00, наше путешествие подходит к концу, мы прощаемся с Русской бухтой и ее жителями. Наш катер направляется к пирсу, где всем нашим гостям будет организован трансфер до гостиницы.

Продолжительность: 11 часов.

