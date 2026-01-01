Описание тура
В данном продолжительном туре вы увидите: живые курящие вулканы, горячие термальные источники, живописные горные реки и водопады, могучий и величественный океан все это станет яркой главой вашей жизни и пополнит копилку теплых воспоминаний и эмоций.
Посетив Легендарные маршруты Камчатки, вы влюбитесь в полуостров и обязательно захотите навестить его вновь.
Почему мы?
Экскурсии осуществляются только на японских внедорожниках, повышенной проходимости, которые профессионально подготовлены к бездорожью.
Маршруты оснащены системой спутниковой связи и всем необходимым снаряжением. Мы гарантируем безопасность каждого нашего гостя.
Наши группы сопровождаются высококвалифицированными специалистами, которые проведут не только интересную и увлекательную экскурсию, а также позаботятся о комфорте наших туристов на протяжении всего маршрута.
Наши гости наши друзья. Все наши туры проходят в свободной, дружеской и теплой атмосфере. Мы всегда находим компромиссы и учитываем пожелания каждого.
Программа тура по дням
Встреча гостей с аропорта от 2-х гостей, проживани
по дороги с аэропорта до места вашего проживания мы заедем на стеллу здесь начинается Россия
Тихий океан
Самый большой океан на планете и у вас есть возможность посетить его! В воды Тихого океана входят Берингово и Охотское море, которые омывают берега полуострова. Сам Тихий океан зиждется в трех заливах: Кроноцкий, Камчатский и Авачинский.
Туристы и местные жители часто собираются на Халактырском пляже чтобы прогуляться и отдохнуть на океане. Берег пляжа покрыт черным песком, образовавшимся в результате вулканических осадков после извержений. Мощь волн, потрясающие виды на горизонт океана и город, чудесные рассветы и закаты навсегда остаются в памяти наших гостей.
В 9:00 мы выезжаем от гостиницы к пляжу и проведем там примерно 3-4 часа. Остаток дня мы предложим вам для самостоятельного изучения городской черты полуострова. При желании наша команда организует экскурсию в музей Вулканариум и обзорную экскурсию по городу с посещением рыбного рынка.
Горный массив Вачкажец
Продолжает нашу череду восхождений, горный массив Вачкажец. В 9:30 мы выезжаем на экскурсию к вулкану.
Горный массив Вачкажец расположен в западной части Петропавсловска-Камчаткского в 80 км от города. В давние времена из-за сильного извержения массив был разделен на три части: г. Летняя Поперечная, г. Вачкажцы и г. Вачкажец. Сегодня вулкан уже не является действующим, но не стоит забывать его мощь. В древние времена кратеры вулкана разрушались из-за сильнейших извержений и взрывов, оставив после себя огромные цирки.
Это невероятно притягательное и самобытное место. Среди горного рельефа спадают каскады водопадов, а на западной стороне массива расположено крупное озеро Начинское. Оказавшись здесь, действительно, ощущаешь всю силу нашей природы, которая способная сотворить такие величественные пейзажи.
Попадая в края Вачкажца, наши гости словно перемещаются в другой мир. Лесные изумрудные склоны, снежные залежи среди ярких рододендронов, ягодные кустарники, кедровые заросли и многочисленные редкие цветы, внесенные в Красную Книгу создают сказочную атмосферу и дарят незабываемые впечатления. Особый шарм и волшебство добавляют встречающиеся в скальных разломах редкие минералы кварц и опал. Мы можем с уверенностью сказать, что горный массив Вачкажец завоюет особое место в вашем сердце.
Прибыв к подножию, мы совершим радиальный выход к цирку вулкана Вачкажец. Наш подъем не отличается повышенной сложностью, соответственно подходит для всех возрастов. Далее мы проследуем по красочному маршруту к водопаду, где нас ждет небольшой отдых и перекус.
После отдыха мы возвращаемся к подножию, обедаем в лагере и переезжаем на новую локацию Зеленовские озерки.
Купальни Зеленовские озерки славятся своим оздоровительными свойствами. Насыщенная радоновыми и сероводородными выходами вода оказывает лечебный эффект: укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца и способствует заживлению ран.
Мы завершаем наш активный день купанием в горячих источниках. Отдохнувшие и расслабленные мы возвращаемся в гостиницу, а завтра нас ждет уже новый маршрут.
Продолжительность: 9 часов.
Бухта русская
Сегодня нас ждет морское путешествие к бухте Русская. В 8:00 катер отходит от пирса, к этому времени мы организуем для наших гостей трансфер из гостиницы.
-бухта Русская.
В старину и вплоть до 1952 года бухта Русская называлась Ахомтен. Она по праву занимает одно из лидирующих мест по посещаемости среди туристов. Это место считается одной из красивейших бухт восточного побережья Камчатки. Ее крутые обрывистые склоны покрыты ковром стланика, а низменные берега в глубине бухты щедро усеяны кустарниками, травянистыми растениями, разноцветами, на местности встречаются даже заросли шиповника и клюквы.
Многочисленные колонии морских птиц выбрали для своего жилища крутые берега бухты, в то время как сотни сивучей устраивают ежегодное лежбище на мысе Кекурный.
Одно из самых фантастических зрелищ, ради которого каждый год наши гости выбирают данный маршрут наблюдаемые в местных водах стада касаток и китов, которые приходят сюда полакомиться. Радость встречи с этими морскими созданиями сложно описать словами разрезающие воду черные плавники и мощные струи пара гигантских обитателей Тихого океана вызывают неподдельный трепет и восхищение.
К 8:00 вся группа собирается на пристани и размещается на катере, после чего начнется наш маршрут. Путь до Русской бухты, действительно, изумителен: скалистые образования, красочные берега поодаль создается ощущение, что вы находитесь где-то среди норвежских фьордов. Особую изюминку нашему путешествию добавляет высокая вероятность встретить морских великанов.
Конечно, какая может быть морская прогулка без ловли рыбы? Это еще одно достоинство Русской бухты, которая славится своей глубоководной рыбалкой. Мы обязательно остановимся, и у вас будет возможность поймать: камбалу, палтуса, треску и др. Более того со дна бухты можно достать крабов и морских ежей. После морской охоты мы насладимся вкуснейшей свежей ухой и морскими гадами прямо посреди гавани.
К вечеру, в 18:00-19.00, наше путешествие подходит к концу, мы прощаемся с Русской бухтой и ее жителями. Наш катер направляется к пирсу, где всем нашим гостям будет организован трансфер до гостиницы.
Продолжительность: 11 часов.
Вулкан горелый
Вулкан Горелый находится на территории Южно-Камчатского природного парка. Это действующий вулкан, его высота 1829 метров, состоит из 11 кратеров. Путь от Петропавловска-Камчатского до подножия составляет около трёх часов на джипе. Восхождение на вулкан Горелый несложное: здесь нет крутых подъемов, отвесных скал. Тем не менее, надо обладать хотя бы некоторой физической подготовленностью. Сложность маршрута - средняя. Наклон склона - умеренный. На самой вершине вашему взору откроется невероятной красоты бирюзовое озеро, расположенное в одном из кратеров вулкана. Фантастические виды южной части полуострова останутся с вами в виде фотографий и незабываемых впечатлений
Мыс маячный
Мыс Маячный место, где располагается старейший маяк Дальнего Востока Петропавловский. Он находится всего в 12 км от Петропавловска-Камчатского в южной части полуострова. Добраться до него можно и на машине, и пешком. Чем привлекает туристов этот маршрут? Легкодоступностью и красивыми видами. По пути вас ждут берега бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная, смотровая площадка на знаменитые скалы Три Брата так называемые стражи на пути выхода моряков в Тихий океан. С территории, где располагается маяк, можно полюбоваться океаном. А подойдя к обрыву, увидеть скалу, облюбованную чайками. Мыс Маячный это край земли, где обязательно стоит побывать.
Авачинский перевалгора верблюд
Памятник природы Верблюд, расположенный на перевале между вулканами Авачинский и Корякский, представляет собой небольшой скальный массив с двумя острыми вершинам. Гора Верблюд образовалась после извержения Авачинского и Корякского вулканов. В результате движения земной коры из огромной трещины, в период активности вулканов, вытекала горячая лава, которая позже и образовала гору Верблюд. С вершины горы Верблюд открывается прекрасный вид на город, Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан.
Период действия маршрута: круглый год
Вид путешествия: автомобильный - пешеходный
Продолжительность: 1 день
Время сбора группы: 8:00 - 9:00
Возрастные ограничения: от 5 лет
Сплав по реке быстрая
Река Быстрая (Малкинская) берет свое начало в предгорьях Ганальского хребта и протекает почти из центра камчатского полуострова на запад - к Охотскому морю. Это вторая по протяженности река Камчатки. Максимальный уровень воды приходится на июнь, что связано с интенсивным таянием снегов в горах. Ширина реки на участке сплава - 50-150 м, скорость течения - 1-4 м/с, общая протяженность - 120 км. Сплав начинается в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского (3 часа на машине) и проходит по живописным местам. На всем протяжении возможна рыбалка на гольца, микижу и других видов лососевых. Рыбалка ведётся на спиннинг. Для ловли используется, в основном, блесна и крючок. В сезон нереста лососевых рыб высока вероятность встречи с бурым камчатским медведем.
Период действия маршрута: июнь - сентябрь
Вид путешествия: автомобильный - водный
Продолжительность: 1 день
Время сбора группы: 6:00 - 7:00
Возрастные ограничения: 5 лет
Проводы в аэропорт
проводы в аэропорт, по дороге можно заехать на рыбный рынок
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Трансфер
- Питание на маршруте
- Трейкинговые палки на маршруте
Что не входит в цену
- Проживание в гостинице: цена тура без проживания
- Стоимость тура с проживанием в 1 комнатной квартире+25000р
- Проживание в гостинице 33000р, если вам какое то направление не нравится, или что то хотите добавить, дайте знать, также могу вам организовать воздушную экскурсию
О чём нужно знать до поездки
гамаши, очки солнцезащитные, рюкзак 20-30л,перчатки,шапку,крем от загара, теплую легкую не продуваемую куртку, дождевик