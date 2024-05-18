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Джип-тур по Камчатке в мини-группе в июне: океан, морская прогулка, дегустации и экскурсии на выбор

Подняться на гору Верблюд, отведать ухи и краба, увидеть вулканы и порыбачить в Авачинском заливе
Приглашаем вас в большое путешествие по Камчатке, полное приключений, гастрономических открытий и невероятных видов.

Вы услышите шум Тихого океана и прогуляетесь по чёрному песку Халактырского пляжа, увидите скалы Три брата и
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Авачинский вулкан.

Отправитесь на морскую прогулку: сможете порыбачить, насладитесь свежесваренной ухой и крабами, а если повезёт, понаблюдаете за китами, касатками и дельфинами.

Станете настоящими восходителями и покорите вершину Верблюд! 2 дня оставили свободными, чтобы вы выбрали активность по душе: можно отправиться на вертолётную экскурсию, поплавать на сапах, посетить этнодеревню и многое другое.

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1 отзыв
Джип-тур по Камчатке в мини-группе в июне: океан, морская прогулка, дегустации и экскурсии на выбор
Джип-тур по Камчатке в мини-группе в июне: океан, морская прогулка, дегустации и экскурсии на выбор
Джип-тур по Камчатке в мини-группе в июне: океан, морская прогулка, дегустации и экскурсии на выбор

Описание тура

Организационные детали

Программа состоится от 3 участников, максимальное количество – 6.

По маршруту в разные дни могут быть разные гиды.

Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.

Также возможно проведение данной программы при самостоятельном бронировании отеля или апартаментов.

Программа тура по дням

1 день

«Здесь начинается Россия», экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и Никольская сопка

Встретимся в аэропорту Елизово до 12:00. После знакомства с гидом-водителем отправимся по маршруту. Первой остановкой станет арт-объект «Здесь начинается Россия» на фоне панорамы пяти камчатских вулканов.

Прибудем в Петропавловск-Камчатский, где пообедаем в формате перекуса и выпьем горячий чай или кофе. Прогуляемся по центру города вдоль набережной Авачинской бухты, услышим рассказ об истории Камчатки и увидим основные достопримечательности.

Далее поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке высотой 108 метров. На её склонах расположены памятники, посвящённые обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году.

При желании возможно дополнительные экскурсии (за доплату, бронь заранее).

1. Посещение Вулканариума — интерактивного научно-познавательного музея, посвящённого вулканам Камчатки и мира.

2. Треккинг к Камчатскому камню — самостоятельно или с гидом за доплату. Маршрут пройдёт через берёзовый лес и выведет к скале на предвершине горы Раковая, откуда откроются виды на вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан.

3. Посещение термальных бассейнов в Паратунке с температурой воды от 37 до 45 градусов.

Вечером заселимся в отель.

«Здесь начинается Россия», экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и Никольская сопка«Здесь начинается Россия», экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и Никольская сопка
2 день

Халактырский пляж, Тихий океан, мыс Маячный и скалы Три брата

Завтракаем в отеле, после чего отправляемся на Халактырский пляж. Прогуляемся по берегу Тихого океана с чёрным вулканическим песком, пройдёмся по оборудованным зонам и насладимся пейзажем.

По желанию возможен ранний выезд для встречи рассвета на берегу Тихого океана, поедем только при хороших погодных условиях.
Далее направимся на смотровую площадку на сопке Мишенная, откуда открываются панорамные виды на Петропавловск-Камчатский, Авачинскую бухту, Тихий океан и гряду домашних вулканов.

По дороге остановимся на смотровой площадке с видом на кекуры Три брата, а также бухты Большая и Малая Лагерная. Три брата — один из символов Камчатки, группа базальтовых скал, поднимающихся из воды.

Обед запланирован в формате перекуса с чаепитием на берегу бухты Большая или Малая Лагерная.

Следующей точкой маршрута станет мыс Маячный — стратегический объект на входе в Авачинскую бухту. Здесь расположен Петропавловский маяк, а у подножия скал — каменистый берег, где часто можно увидеть морских птиц.

Халактырский пляж, Тихий океан, мыс Маячный и скалы Три братаХалактырский пляж, Тихий океан, мыс Маячный и скалы Три братаХалактырский пляж, Тихий океан, мыс Маячный и скалы Три братаХалактырский пляж, Тихий океан, мыс Маячный и скалы Три брата
3 день

Морская прогулка, рыбалка в бухтах Аванчинского залива и дегустация ухи и краба

После завтрака переезжаем к месту старта групповой морской прогулки до острова Старичков.

Во время выхода в море увидим кекуры Три брата, совершим обход вокруг острова Старичков, понаблюдаем за птицами и порыбачим в живописных бухтах Авачинского залива — возможен улов камбалы, линки, терпуга и окуня. Если повезёт, у нас будет шанс увидеть китов, касаток и дельфинов. В программе запланирована дегустация свежесваренной ухи и краба.

По запросу возможно проведение индивидуальной морской прогулки.

Продолжительность — около 5 часов. Вместимость катера — до 15 человек.

За доплату возможна морская прогулка до бухты Русская. В программе также будет наблюдение за сивучами, китами и косатками (если повезёт), дегустация ухи и других рыбных блюд. Продолжительность — 10–12 часов.

Морская прогулка, рыбалка в бухтах Аванчинского залива и дегустация ухи и крабаМорская прогулка, рыбалка в бухтах Аванчинского залива и дегустация ухи и крабаМорская прогулка, рыбалка в бухтах Аванчинского залива и дегустация ухи и крабаМорская прогулка, рыбалка в бухтах Аванчинского залива и дегустация ухи и крабаМорская прогулка, рыбалка в бухтах Аванчинского залива и дегустация ухи и крабаМорская прогулка, рыбалка в бухтах Аванчинского залива и дегустация ухи и крабаМорская прогулка, рыбалка в бухтах Аванчинского залива и дегустация ухи и крабаМорская прогулка, рыбалка в бухтах Аванчинского залива и дегустация ухи и краба
4 день

Восхождение на гору Верблюд и дары Тихого океана на обед

После завтрака отправимся к подножию Авачинского вулкана — на гору Верблюд. Экструзия, также известная как скала Двугорбая, образовалась в результате выдавливания магмы во время вулканических извержений. С перевала откроются виды на вулканический ансамбль домашних вулканов: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.

По пути встретим евражек — берингийских сусликов. Восхождение на гору Верблюд запланировано при благоприятных погодных условиях.

После треккинга будет накрыт стол из даров Тихого океана: фаланги очищенного краба, красная икра, солёная и копчёная красная рыба, палтус.

Завершением дня станет купание в Зеленовских озерках — на выбор доступны старые или новые Озёрки с радоновыми целебными ваннами.

Восхождение на гору Верблюд и дары Тихого океана на обедВосхождение на гору Верблюд и дары Тихого океана на обедВосхождение на гору Верблюд и дары Тихого океана на обедВосхождение на гору Верблюд и дары Тихого океана на обедВосхождение на гору Верблюд и дары Тихого океана на обедВосхождение на гору Верблюд и дары Тихого океана на обед
5 день

Вилючинский перевал и Дачные источники

Завтракаем в отеле, после чего выезжаем по маршруту. Первой остановкой станет Вилючинский перевал, откуда откроются виды на массив Вилючинского вулкана, а также вулканы Мутновский и Горелый. Здесь расположено деревянное скульптурное трио, посвящённое гамулов — духам гор по ительменским легендам. На перевале оборудованы фотозоны и панорамные смотровые площадки.

Далее отправимся к Дачным источникам, расположенным вблизи Мутновского вулкана и Мутновской геотермальной станции. Эта территория напоминает Долину Гейзеров: увидим парящие фумаролы и панорамные виды на вулканы, луга и снежники.

После прогулки будет организован горячий обед.

На обратном пути заедем в Верхне-Паратунские источники и искупаемся в термальных бассейнах одной из баз отдыха.

Вилючинский перевал и Дачные источникиВилючинский перевал и Дачные источникиВилючинский перевал и Дачные источникиВилючинский перевал и Дачные источникиВилючинский перевал и Дачные источники
6 день

Активности на выбор и за доплату

Завтракаем в отеле. Программа дня зависит от вашего желания. Все активности за доплату и бронируются заранее.

Вариант 1. Джип-тур по камчатским источникам, обед включён.
Отправимся к Диким Малкинским источникам, по дороге сделаем остановку в Сокочах, где попробуем знаменитые пирожки. После купания продолжим маршрут к Начикинским источникам — на выбор дикие ванны или бассейн. Завершением дня станет посещение Зеленовских Озёрок с радоновыми лечебными ваннами.

Вариант 2. Вертолётные экскурсии.
Маршруты, доступность и стоимость уточняются при бронировании. Возможные направления: Долина Гейзеров, облёт вулканов Мутновский и Горелый.

Вариант 3. Прогулки на сап-бордах.
Выберем маршрут: стоянка забытых кораблей, прогулка вдоль центра города, к лежбищу сивучей, к кекурам «Три брата» или другие направления, включая закатные выходы. Снаряжение и инструктаж включены, сопровождение гида обеспечено на всём маршруте.

Вариант 4. Горный массив Вачкажец.
Отправимся к массиву Вачкажец и устроим несложный треккинг по маршруту озеро Тахколоч — цирк — водопады. По пути откроются панорамные виды и фотолокации. После активной части будет организован горячий обед. Завершим день купанием в Начикинских источниках — диких или в бассейне.

Вариант 5. Озеро Толмачёво, Медвежья чаша, Апачинский бассейн.
Первой остановкой станет фотозона «Древняя берёза Эрмана». Прогуляемся к Медвежьей чаше — вулканическому озеру правильной формы. На озере Толмачёво пообедаем. Заедем в Апачинский санаторий для купания в термальном бассейне.

Вариант 6. Вулкан Горелый, по погоде.
Сделаем остановку на Вилючинском перевале с видами на Вилючинский, Мутновский и Горелый вулканы, а также скульптурную композицию гамулов. Далее отправимся к вулкану Горелый. Запланирован треккинг с набором высоты около 900 метров, продолжительность восхождения — 2–3 часа. В кратерах при хорошей погоде увидим озёра голубого цвета. После спуска будет организован горячий обед. При желании осмотрим лавовые пещеры у подножия вулкана.

Вариант 7. Этнодеревня Кайныран и Зеленовские Озёрки.
В программе этнический концерт, мастер-класс по корякским танцам, фотосессия в национальной одежде, чай с лепёшками в яранге у костра, экскурсия в питомник ездовых собак и фотосессия со щенками. Обед включён. После этнодеревни отправимся в горячие источники Зеленовские Озёрки.

Вариант 8. Айс-флоатинг в Авачинской бухте, в составе сборной группы, индивидуальный формат — по запросу.
Запланировано купание в воде температурой до 0 градусов в сертифицированных спасательных гидрокостюмах. Страховка включена. Переодевание проходит в тёплой палатке, на месте будет организован перекус.

Активности на выбор и за доплатуАктивности на выбор и за доплатуАктивности на выбор и за доплатуАктивности на выбор и за доплатуАктивности на выбор и за доплату
7 день

Активности на выбор и за доплату

После завтрака — программа на выбор. Доступны варианты активностей из 6-го дня. Важно бронировать все экскурсии заранее.

Активности на выбор и за доплатуАктивности на выбор и за доплатуАктивности на выбор и за доплатуАктивности на выбор и за доплату
8 день

Отъезд

Завтракаем в отеле, выселение запланировано до 12:00. Перед вылетом заедем на местный рынок, где приобретём морепродукты, камчатскую икру и сувениры для близких. Для сохранности продуктов рекомендуется упаковать покупки в термопакеты.

После отправимся в аэропорт. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом во второй половине дня.

Отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник139 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
  • Завтраки и 5 обедов
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида-водителя
  • Работа координатора тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - от 20 000 ₽ (точная цена по запросу), подселения нет
  • Дополнительные экскурсии
  • Рассвет на Халактырском пляже - от 5000 ₽
  • Входные билеты в термальные бассейны и источники
  • Экскурсия в музей Вулканариум
  • Доплата за морскую прогулку в бухте Русская - 7500 ₽
  • Треккинг на Камчатский камень - 5000 ₽
  • Поездка в Паратунку в День 1 - 3000 ₽
  • Джип-тур по камчатским источникам - 16 000 ₽
  • Прогулка на сапах - 4500 ₽ + трансфер
  • Поездка на горный массив Вачкажец - 16 000 ₽
  • Экскурсия на озеро Толмачево, Медвежью чашу, Апачинский бассейн - 16 000 ₽
  • Поездка на вулкан Горелый - 16 000 ₽
  • Посещение этнодеревни Кайныран и горячих источников Зеленовские озерки - 16 000 ₽
  • Айс-флоатинг в Авачинской бухте - 13 000 ₽
  • Возможно проведение тура без проживания - при самостоятельном бронировании отеля или апартаментов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, до 12:00. Ориентируемся на время прилётов рейсов из Москвы, другие согласуем в индивидуальном порядке
Завершение: Аэропорт Елизово, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1413 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
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странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Подарила родителям путешествие на день рождения в прошлом году, и остались все довольны. Особо порадовал индивидуальный подход к выбору варианта, который подходит именно пенсионерам – в этом нам здорово помогла
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Наталья. По приезду их встретили Ольга и Александр, что тоже приятно удивило. Хочу отметить шикарное угощение во время поездок, а праздничный торт вообще сделал момент особенным. Однозначно рекомендую организаторов. А я сидя дома пересматриваю фотографии и мечтаю самой отправиться в такую поездку))

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