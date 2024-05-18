Встретимся в аэропорту Елизово до 12:00. После знакомства с гидом-водителем отправимся по маршруту. Первой остановкой станет арт-объект «Здесь начинается Россия» на фоне панорамы пяти камчатских вулканов.

Прибудем в Петропавловск-Камчатский, где пообедаем в формате перекуса и выпьем горячий чай или кофе. Прогуляемся по центру города вдоль набережной Авачинской бухты, услышим рассказ об истории Камчатки и увидим основные достопримечательности.

Далее поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке высотой 108 метров. На её склонах расположены памятники, посвящённые обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году.

При желании возможно дополнительные экскурсии (за доплату, бронь заранее).

1. Посещение Вулканариума — интерактивного научно-познавательного музея, посвящённого вулканам Камчатки и мира.

2. Треккинг к Камчатскому камню — самостоятельно или с гидом за доплату. Маршрут пройдёт через берёзовый лес и выведет к скале на предвершине горы Раковая, откуда откроются виды на вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан.

3. Посещение термальных бассейнов в Паратунке с температурой воды от 37 до 45 градусов.

Вечером заселимся в отель.