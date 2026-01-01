Описание тура
Cпокойная Камчатка тур, позволяющий путешественникам изучить Камчатку, не прилагая при этом значительных усилий. Вы увидите великолепную природу полуострова: исполинские вулканы, горячие источники, бушующий океан, диких животных и яркую флору. Тур предназначен для семей с детьми и для людей, жаждущих спокойствия и размеренности. Проживание в апартаментах входит в стоимость. В зависимости от погодных условий возможны изменения в последовательности выполнения программы.
Программа тура по дням
День прилета
День прилета. Посещение визитной карточки Камчатки - памятника Здесь начинается Россия. Переезд в Петропавловск-Камчатский, заселение в апартаменты.
Морская прогулка
Морская прогулка к скалам Три Брата, затем к острову Старичков, далее переход к бухте Русской, морская рыбалка, возможность увидеть сивучей и касаток в их среде обитания. На обед свежеприготовленная рыба или морепродукты.
Озеро Толмачева
Посещение кратера Маар Медвежья Чаша. Посещение озера Толмачева, осмотр окрестностей. Озеро было образовано в результате обвала скалистых пород в реку, обвал перекрыл дальнейший доступ воды и образовал заводь, в последствии ставшую полноценным озером. По пути есть вероятность встретить бурого медведя и понаблюдать из машины, как он лакомится ягодой в тундре. Переезд на базу Апачинские горячие источники. Купание в бассейне. Возвращение в город.
Мыс Маячный
Отправление к мысу Маячный. Посещение смотровой площадки Три Брата. Вам откроется удивительная панорама скал и океанских простор. Волны Тихого Океана разбиваются о прибрежные скалы, на уступах которых расположились гнезда морских птиц. Экскурсия к Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком (побережье Тихого Океана). Невероятно популярное место как у местных жителей, так и у туристов, в котором можно ощутить себя на краю света.
Крабовое сафари
Трансфер до стоянки маломерных судов. Выход в Авачинскую бухту на катере или лодке. Постановка ловушек и ловля крабов. Далее приготовление свежевыловленного краба-стригуна и дегустация.
Дачные источники
Переезд к Дачным термальным источникам, через Вилючинский перевал, с которого открывается панорама на 7 вулканов. Пешая прогулка около Мутновской Геоэс, фумарольная площадка, где можно наблюдать за небольшими грязевыми вулканчиками, фумаролами и бурлящими котлами. Посещение водопада Снежный Барс.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды. В случае благоприятной погоды есть возможность дополнительно выбрать вертолетную экскурсию, сплав по реке быстрой или восхождение на вулкан Горелый.
День отлета
День отлета. По желанию заезд на рынок для покупки морепродутов.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы
- Проживание в апартаментах
- Экскурсии по программе
- Питание на маршрутах
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Завтраки и ужины
- Билеты в бассейн
О чём нужно знать до поездки
