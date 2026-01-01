Мои заказы

Спокойная Камчатка

«Спокойная» Камчатка - увидеть Камчатку налегке
Спокойная КамчаткаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Спокойная КамчаткаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Спокойная КамчаткаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Cпокойная Камчатка тур, позволяющий путешественникам изучить Камчатку, не прилагая при этом значительных усилий. Вы увидите великолепную природу полуострова: исполинские вулканы, горячие источники, бушующий океан, диких животных и яркую флору. Тур предназначен для семей с детьми и для людей, жаждущих спокойствия и размеренности. Проживание в апартаментах входит в стоимость. В зависимости от погодных условий возможны изменения в последовательности выполнения программы.

Программа тура по дням

1 день

День прилета

День прилета. Посещение визитной карточки Камчатки - памятника Здесь начинается Россия. Переезд в Петропавловск-Камчатский, заселение в апартаменты.

День прилетаДень прилета
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Морская прогулка

Морская прогулка к скалам Три Брата, затем к острову Старичков, далее переход к бухте Русской, морская рыбалка, возможность увидеть сивучей и касаток в их среде обитания. На обед свежеприготовленная рыба или морепродукты.

Морская прогулкаМорская прогулкаМорская прогулка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Озеро Толмачева

Посещение кратера Маар Медвежья Чаша. Посещение озера Толмачева, осмотр окрестностей. Озеро было образовано в результате обвала скалистых пород в реку, обвал перекрыл дальнейший доступ воды и образовал заводь, в последствии ставшую полноценным озером. По пути есть вероятность встретить бурого медведя и понаблюдать из машины, как он лакомится ягодой в тундре. Переезд на базу Апачинские горячие источники. Купание в бассейне. Возвращение в город.

Озеро ТолмачеваОзеро ТолмачеваОзеро Толмачева
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Мыс Маячный

Отправление к мысу Маячный. Посещение смотровой площадки Три Брата. Вам откроется удивительная панорама скал и океанских простор. Волны Тихого Океана разбиваются о прибрежные скалы, на уступах которых расположились гнезда морских птиц. Экскурсия к Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком (побережье Тихого Океана). Невероятно популярное место как у местных жителей, так и у туристов, в котором можно ощутить себя на краю света.

Мыс МаячныйМыс МаячныйМыс Маячный
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Крабовое сафари

Трансфер до стоянки маломерных судов. Выход в Авачинскую бухту на катере или лодке. Постановка ловушек и ловля крабов. Далее приготовление свежевыловленного краба-стригуна и дегустация.

Крабовое сафариКрабовое сафариКрабовое сафари
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Дачные источники

Переезд к Дачным термальным источникам, через Вилючинский перевал, с которого открывается панорама на 7 вулканов. Пешая прогулка около Мутновской Геоэс, фумарольная площадка, где можно наблюдать за небольшими грязевыми вулканчиками, фумаролами и бурлящими котлами. Посещение водопада Снежный Барс.

Дачные источникиДачные источникиДачные источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Резервный день

Резервный день на случай непогоды. В случае благоприятной погоды есть возможность дополнительно выбрать вертолетную экскурсию, сплав по реке быстрой или восхождение на вулкан Горелый.

8 день

День отлета

День отлета. По желанию заезд на рынок для покупки морепродутов.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы
  • Проживание в апартаментах
  • Экскурсии по программе
  • Питание на маршрутах
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Завтраки и ужины
  • Билеты в бассейн
О чём нужно знать до поездки

В зависимости от погодных условий возможны изменения в последовательности выполнения программы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Алексей, я родился и вырос на Камчатке. Работаю генеральным директором в туристической компании. Мне довелось побывать во многих странах и увидеть удивительные места нашей планеты, но с красотой Камчатского края не сравнится ничто. Жду вас на земле вулканов и с радостью стану вашим проводником на краю света!

Похожие туры на «Спокойная Камчатка»

Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
На машине
9 дней
5 отзывов
Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
169 900 ₽ за человека
Золотая Камчатка. Мультиактивный тур
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
8 дней
-
10%
1 отзыв
Золотая Камчатка. Мультиактивный тур
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
151 200 ₽168 000 ₽ за человека
Джип-экспедиция по Камчатке с восхождением на Горелый и Верблюд, круизом и рыбалкой в бухте Русская
На машине
Джиппинг
5 дней
Джип-экспедиция по Камчатке с восхождением на Горелый и Верблюд, круизом и рыбалкой в бухте Русская
Вулканы, мыс Маячный, Халактырский пляж, Дачные источники, водопад Спокойный, киты и пернатые
Начало: Место вашего проживания в Петропавловске-Камчатско...
1 июл в 07:00
2 июл в 08:00
84 900 ₽ за человека
Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы
На машине
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
8 дней
Активный отдых на Камчатке в мини-группе: треккинги, сплавы, квадроциклы
Взойти на вулкан и поймать краба, покататься на рафте по реке и насладиться нетронутой природой
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 12:00 ...
5 июл в 12:00
12 июл в 12:00
169 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки
-10%
128 000 ₽
от 115 200 ₽ за человека