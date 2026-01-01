Описание тура
Чарующая Камчатка - незабываемое путешествие по самым красивым местам Камчатки. Восхождения на вулканы, морские прогулки и купание в горячих источниках ждут Вас в данном туре. Вы будете очарованы вулканами, дикими животными и невероятными пейзажами Камчатки. Тур проходит в период с июля по сентябрь. Необходима средняя физическая подготовка. В зависимости от погодных условий возможны изменения в последовательность программы тура.
Программа тура по дням
День прилета
День прилета. Посещение визитной карточки Камчатки - памятника Здесь начинается Россия. Переезд в Петропавловск-Камчатский, заселение в гостиницу.
Сплав по реке Быстрой
Спокойный сплав по реке Быстрой. Уха на берегу реки, рыбалка. Река Быстрая протекает через живописные сопки, поросшие кедровым и ольховым стлаником. В процессе сплава, можно встретить на берегу бурых медведей, занятых ловлей рыбы. Купание в Малкинских горячих источниках.
Вулкан Горелый
Посещение вулкана Горелый, два-три часа занимает пешее восхождение на высоту 1829 м. С вершины взору предстаёт потрясающий вид на голубое озеро, находящееся в кратере вулкана.
Верблюд и Халактырский пляж
Отправление к горе Верблюд, которая расположена в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского. Восхождение на гору занимает всего 1 час и открываются невероятные виды на гигантские исполины - Корякский и Авачинский вулканы. Экскурсия к Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком (побережье Тихого Океана). Невероятно популярное место как у местных жителей, так и у туристов, в котором можно ощутить себя на краю света.
Вачкажец
Отправление к горному массиву Вачкажец. По пути встречаем озера, реки и водопады удивительной красоты (5-6 часов в пути пешком). На протяжении всего маршрута открываются восхитительные пейзажи яркой и неповторимой природы, а обилие и разнообразие цветущих растений захватывает дух. Вачкажец отличается от других локаций, и больше напоминает швейцарские Альпы, нежели марсианские виды других камчатских вулканов. Купание в горячих источниках.
Бухта Русская
Морская прогулка к скалам Три Брата, далее к острову Старичков, с рыбалкой на камбалу в процессе. Переход в бухту Русскую, редкая возможность увидеть сивучей и касаток в естественной среде обитания. Свежая рыба и крабы на обед. Экскурсия занимает весь световой день.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды
День отлета
День отлета. По желанию заезд на рынок для покупки морепродутов.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы
- Проживание в гостинице
- Экскурсии по программе
- Завтраки в гостинице
- Питание на маршрутах
- Страховка
Что не входит в цену
- Входные билеты на источники
- Авиаперелет
- Ужины