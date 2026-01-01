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Чарующая Камчатка

Все топовые места Камчатки в одном туре
Чарующая КамчаткаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Чарующая КамчаткаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Чарующая КамчаткаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Чарующая Камчатка - незабываемое путешествие по самым красивым местам Камчатки. Восхождения на вулканы, морские прогулки и купание в горячих источниках ждут Вас в данном туре. Вы будете очарованы вулканами, дикими животными и невероятными пейзажами Камчатки. Тур проходит в период с июля по сентябрь. Необходима средняя физическая подготовка. В зависимости от погодных условий возможны изменения в последовательность программы тура.

Программа тура по дням

1 день

День прилета

День прилета. Посещение визитной карточки Камчатки - памятника Здесь начинается Россия. Переезд в Петропавловск-Камчатский, заселение в гостиницу.

День прилетаДень прилета
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Сплав по реке Быстрой

Спокойный сплав по реке Быстрой. Уха на берегу реки, рыбалка. Река Быстрая протекает через живописные сопки, поросшие кедровым и ольховым стлаником. В процессе сплава, можно встретить на берегу бурых медведей, занятых ловлей рыбы. Купание в Малкинских горячих источниках.

Сплав по реке БыстройСплав по реке БыстройСплав по реке Быстрой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Вулкан Горелый

Посещение вулкана Горелый, два-три часа занимает пешее восхождение на высоту 1829 м. С вершины взору предстаёт потрясающий вид на голубое озеро, находящееся в кратере вулкана.

Вулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан Горелый
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Верблюд и Халактырский пляж

Отправление к горе Верблюд, которая расположена в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского. Восхождение на гору занимает всего 1 час и открываются невероятные виды на гигантские исполины - Корякский и Авачинский вулканы. Экскурсия к Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком (побережье Тихого Океана). Невероятно популярное место как у местных жителей, так и у туристов, в котором можно ощутить себя на краю света.

Верблюд и Халактырский пляжВерблюд и Халактырский пляжВерблюд и Халактырский пляж
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Вачкажец

Отправление к горному массиву Вачкажец. По пути встречаем озера, реки и водопады удивительной красоты (5-6 часов в пути пешком). На протяжении всего маршрута открываются восхитительные пейзажи яркой и неповторимой природы, а обилие и разнообразие цветущих растений захватывает дух. Вачкажец отличается от других локаций, и больше напоминает швейцарские Альпы, нежели марсианские виды других камчатских вулканов. Купание в горячих источниках.

ВачкажецВачкажецВачкажец
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Бухта Русская

Морская прогулка к скалам Три Брата, далее к острову Старичков, с рыбалкой на камбалу в процессе. Переход в бухту Русскую, редкая возможность увидеть сивучей и касаток в естественной среде обитания. Свежая рыба и крабы на обед. Экскурсия занимает весь световой день.

Бухта РусскаяБухта РусскаяБухта Русская
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Резервный день

Резервный день на случай непогоды

8 день

День отлета

День отлета. По желанию заезд на рынок для покупки морепродутов.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы
  • Проживание в гостинице
  • Экскурсии по программе
  • Завтраки в гостинице
  • Питание на маршрутах
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Входные билеты на источники
  • Авиаперелет
  • Ужины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Алексей, я родился и вырос на Камчатке. Работаю генеральным директором в туристической компании. Мне довелось побывать во многих странах и увидеть удивительные места нашей планеты, но с красотой Камчатского края не сравнится ничто. Жду вас на земле вулканов и с радостью стану вашим проводником на краю света!

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