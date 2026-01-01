4 день

Верблюд и Халактырский пляж

Отправление к горе Верблюд, которая расположена в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского. Восхождение на гору занимает всего 1 час и открываются невероятные виды на гигантские исполины - Корякский и Авачинский вулканы. Экскурсия к Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком (побережье Тихого Океана). Невероятно популярное место как у местных жителей, так и у туристов, в котором можно ощутить себя на краю света.

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