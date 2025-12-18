Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия
Искупаться в целебной воде, увидеть Вилючинский вулкан, отведать краба и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00. Возможно любое время встр...
«Список личных вещей, которые нужно взять с собой: зимние тёплые вещи, купальные принадлежности, комплект сменного белья»
21 дек в 10:00
18 янв в 10:00
112 000 ₽ за человека
Джип-тур по Камчатке с активностями, этнопогружением и гастроизысками
Покататься на снегоходах и собаках, познакомиться с культурой коряков и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00
«Тур проводится зимой — подготовьтесь к низким температурам, снегу и ветру»
22 дек в 09:00
29 дек в 09:00
71 000 ₽ за человека
Love story на Камчатке: романтичный фототур для пары
Получить кадры с квадрокоптера от профи, покататься на снегоходах и хаски и погреться в термах
Начало: Петропавловск-Камчатский, 12:00
«Вечером посетим турбазу «Зелёновские озёрки», где вы сможете расслабиться в радоновых термальных источниках с температурой воды +38–40 °C, отдохнуть под открытым небом и насладиться зимними пейзажами Камчатки»
21 дек в 12:00
28 дек в 12:00
125 000 ₽ за человека
