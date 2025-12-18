Найдено 3 тура в категории « Зимние » на Камчатке, цены от 71 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности На машине 7 дней Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия Искупаться в целебной воде, увидеть Вилючинский вулкан, отведать краба и прокатиться в упряжке Начало: Аэропорт Елизово, 10:00. Возможно любое время встр... «Список личных вещей, которые нужно взять с собой: зимние тёплые вещи, купальные принадлежности, комплект сменного белья» 112 000 ₽ за человека На машине Джиппинг На снегоходах 6 дней Джип-тур по Камчатке с активностями, этнопогружением и гастроизысками Покататься на снегоходах и собаках, познакомиться с культурой коряков и отдохнуть в термах Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00 «Тур проводится зимой — подготовьтесь к низким температурам, снегу и ветру» 71 000 ₽ за человека На машине На снегоходах 6 дней Love story на Камчатке: романтичный фототур для пары Получить кадры с квадрокоптера от профи, покататься на снегоходах и хаски и погреться в термах Начало: Петропавловск-Камчатский, 12:00 «Вечером посетим турбазу «Зелёновские озёрки», где вы сможете расслабиться в радоновых термальных источниках с температурой воды +38–40 °C, отдохнуть под открытым небом и насладиться зимними пейзажами Камчатки» 125 000 ₽ за человека Все туры Камчатки

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Зимние»

Забронируйте тур на Камчатке на 2026 год по теме «Зимние», цены от 71000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль