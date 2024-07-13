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14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
13 июля в 11:00
27 июля в 11:00
84 000₽ за человека
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
13 июля в 08:00
17 июля в 08:00
24 900₽ за человека
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
175 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На выходные»
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