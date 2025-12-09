После завтрака поедем в визит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, где узнаем, как вулканы и ледники сформировали современный облик Камчатки. Нас ждёт виртуальное путешествие в знаменитую Долину гейзеров, медвежий «родильный дом», на Курильское озеро, в кальдеру вулкана Узон и Щапинские ельники — древние первозданные леса.

Затем отправимся на обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому. С обзорных площадок откроются захватывающие виды на город и величественные вулканы. После прогулки вдоль побережья Тихого океана посетим Халактырский пляж с его чёрным магнетитово-вулканическим песком.

Пообедаем на берегу бухты Бабия, в «Крабовом месте», где вы не только попробуете свежего краба, но и узнаете, как его добывают и готовят. Заселимся на базу отдыха. Бассейны комплекса наполнены слабосероводородной водой Кеткинского месторождения, которая обладает расслабляющим и оздоравливающим эффектом.

Вечер будет свободным. Ужин — за дополнительную плату.