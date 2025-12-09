Мои заказы

Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия

Искупаться в целебной воде, увидеть Вилючинский вулкан, отведать краба и прокатиться в упряжке
Приглашаем насладиться спа по-камчатски.

Вы отдохнёте в термальных источниках — Кеткинских, Начикинских и Нижнепаратунских — восстановите силы, поправите здоровье и перезагрузитесь, забыв о делах и заботах.

А ещё увидите невероятную природу этого
читать дальше

края огнедышащих гор: отправитесь к подножию Вилючинского вулкана, полюбуетесь громадными водопадами, прогуляетесь по Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком и попробуете свежего краба на берегу Тихого океана.

Познакомитесь с культурой коренных народов и услышите легенды древней земли, понаблюдаете за ездовыми собаками и прокатитесь в упряжке. Темп тура — максимально неспешный.

Один день мы оставили полностью свободным, чтобы вы смогли самостоятельно прогуляться или посвятить время только себе, нежась в горячих водах спа-отеля.

Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия
Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия
Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия

Описание тура

Организационные детали

Список личных вещей, которые нужно взять с собой: зимние тёплые вещи, купальные принадлежности, комплект сменного белья.

Мы предоставляем дополнительно: тёплые костюмы; тёплые сапоги; балаклавы; очки; варежки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, композиция «Здесь начинается Россия» и отдых в спа-отеле

Встретим вас в аэропорту Елизово и отвезём к скульптурной композиции «Здесь начинается Россия», где сделаем первые фотографии. Затем отправимся в спа-отель «Лагуна», где можно будет расслабиться после перелёта и восстановиться после смены часовых поясов.

Питание в этот день оплачивается самостоятельно.

Прибытие, композиция «Здесь начинается Россия» и отдых в спа-отеле
2 день

Визит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнах

После завтрака поедем в визит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, где узнаем, как вулканы и ледники сформировали современный облик Камчатки. Нас ждёт виртуальное путешествие в знаменитую Долину гейзеров, медвежий «родильный дом», на Курильское озеро, в кальдеру вулкана Узон и Щапинские ельники — древние первозданные леса.

Затем отправимся на обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому. С обзорных площадок откроются захватывающие виды на город и величественные вулканы. После прогулки вдоль побережья Тихого океана посетим Халактырский пляж с его чёрным магнетитово-вулканическим песком.

Пообедаем на берегу бухты Бабия, в «Крабовом месте», где вы не только попробуете свежего краба, но и узнаете, как его добывают и готовят. Заселимся на базу отдыха. Бассейны комплекса наполнены слабосероводородной водой Кеткинского месторождения, которая обладает расслабляющим и оздоравливающим эффектом.

Вечер будет свободным. Ужин — за дополнительную плату.

Визит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнахВизит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнахВизит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнахВизит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнахВизит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнахВизит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнахВизит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнахВизит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнах
3 день

Знакомство с культурой коренных народов, танцевальное шоу, поездка в собачьей упряжке, Начикинский санаторий

Утром отправимся в питомник ездовых собак. Это место окружено «огненными» горами и нетронутой камчатской природой. Здесь мы познакомимся с культурой коренных народов Камчатки, посмотрим костюмированное танцевальное шоу, в котором при желании можно будет принять участие. Узнаем об обычаях и традициях древнего народа, бережно сохранённых сквозь века, а затем пообедаем.

В питомнике живут десятки ездовых собак — участников и победителей легендарной гонки «Берингия». Мы пообщаемся с этими преданными и сильными животными, узнаем о тонкостях их подготовки и попробуем себя в роли каюра, совершив поездку в собачьей упряжке.

После поедем в Начикинский санаторий, где можно будет отдохнуть и расслабиться в бассейнах с кремнисто-щелочными, слабоминерализированными термальными водами.

Знакомство с культурой коренных народов, танцевальное шоу, поездка в собачьей упряжке, Начикинский санаторийЗнакомство с культурой коренных народов, танцевальное шоу, поездка в собачьей упряжке, Начикинский санаторийЗнакомство с культурой коренных народов, танцевальное шоу, поездка в собачьей упряжке, Начикинский санаторийЗнакомство с культурой коренных народов, танцевальное шоу, поездка в собачьей упряжке, Начикинский санаторийЗнакомство с культурой коренных народов, танцевальное шоу, поездка в собачьей упряжке, Начикинский санаторий
4 день

Релакс в термах, «Пирожковый рай» и отдых в спа-отеле

После завтрака мы вновь отправимся расслабляться в бассейны с термальной водой — погружение в естественные горячие источники подарит телу лёгкость и восстановление после насыщенных дней путешествия.

Пообедаем в посёлке Сокоч, в знаменитом на всю Россию месте «Пирожковый рай», где можно попробовать свежие домашние вкусности с разными начинками. Ближе к вечеру мы вернёмся в спа-отель, где вас ждёт заслуженный отдых.

Релакс в термах, «Пирожковый рай» и отдых в спа-отелеРелакс в термах, «Пирожковый рай» и отдых в спа-отелеРелакс в термах, «Пирожковый рай» и отдых в спа-отеле
5 день

Вилючинский вулкан, священные Гамулы, водопады и источники

Сегодня нас ждёт встреча с величественным вулканом Вилючинским, возвышающимся над окрестностями на 2175 метров. Мы отправимся к нему на вездеходе, наслаждаясь видами дикой природы и мощью камчатских гор.

Первой остановкой станет Вилючинский перевал, где среди холмов бьют ключи с кристально чистой водой, скрываются горячие источники и сверкают высокие водопады. Ещё побываем у священных Гамулов — духов вулканов, которых почитают коренные жители полуострова.

С перевала открываются захватывающие виды на вулканы Мутновский, Горелый, Асача и Ходутка. На обратном пути мы остановимся у подножия Вилючинского водопада и, если позволит погода, совершим к нему короткую прогулку.

Обед — во время экскурсии. К вечеру вернёмся в спа-отель.

Вилючинский вулкан, священные Гамулы, водопады и источникиВилючинский вулкан, священные Гамулы, водопады и источникиВилючинский вулкан, священные Гамулы, водопады и источникиВилючинский вулкан, священные Гамулы, водопады и источники
6 день

Свободный день

Свободный день, который можно посвятить полноценному отдыху и восстановлению сил. Рекомендуем провести его в бассейнах, наполненных целебной водой Нижнепаратунских термальных источников, а также посетить спа-центр отеля. Это отличная возможность насладиться спокойствием, восстановить энергию и просто побыть наедине с собой среди камчатской природы. При желании вы сможете заказать дополнительные активности.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Рыбный рынок и завершение тура

После завтрака мы отправимся на рыбный рынок — одно из самых колоритных мест Камчатки. Здесь можно приобрести свежую красную рыбу, икру, крабов и другие морепродукты, а также сувениры на память о путешествии.

После — трансфер в аэропорт Елизово и вылет домой.

Рыбный рынок и завершение тураРыбный рынок и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет112 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Посещение термальных бассейнов
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение ООПТ
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание вне программы
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
  • Дополнительные экскурсии и активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Елизово, 12:30. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 589 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры из Камчатки

Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле
На машине
Джиппинг
7 дней
Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле
Попробовать деликатесы, увидеть вулканы и Тихий океан, прокатиться на упряжках, окунуться в термы
Начало: Аэропорт «Елизово», возможно любое время встречи, ...
15 дек в 14:00
12 янв в 14:00
80 000 ₽ за человека
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
На машине
На снегоходах
4 дня
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
5 янв в 04:00
12 фев в 04:00
85 000 ₽ за человека
К символам Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле
На машине
4 дня
К символам Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле
Посетить «Вулканариум», побывать на Халактырском пляже и увидеть Вилючинский вулкан
Начало: Аэропорт «Елизово», время - по договорённости
26 дек в 10:00
19 фев в 10:00
40 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки