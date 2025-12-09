Вы отдохнёте в термальных источниках — Кеткинских, Начикинских и Нижнепаратунских — восстановите силы, поправите здоровье и перезагрузитесь, забыв о делах и заботах.
А ещё увидите невероятную природу этого
Описание тура
Организационные детали
Список личных вещей, которые нужно взять с собой: зимние тёплые вещи, купальные принадлежности, комплект сменного белья.
Мы предоставляем дополнительно: тёплые костюмы; тёплые сапоги; балаклавы; очки; варежки.
Программа тура по дням
Прибытие, композиция «Здесь начинается Россия» и отдых в спа-отеле
Встретим вас в аэропорту Елизово и отвезём к скульптурной композиции «Здесь начинается Россия», где сделаем первые фотографии. Затем отправимся в спа-отель «Лагуна», где можно будет расслабиться после перелёта и восстановиться после смены часовых поясов.
Питание в этот день оплачивается самостоятельно.
Визит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, крабы на обед и купание в бассейнах
После завтрака поедем в визит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, где узнаем, как вулканы и ледники сформировали современный облик Камчатки. Нас ждёт виртуальное путешествие в знаменитую Долину гейзеров, медвежий «родильный дом», на Курильское озеро, в кальдеру вулкана Узон и Щапинские ельники — древние первозданные леса.
Затем отправимся на обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому. С обзорных площадок откроются захватывающие виды на город и величественные вулканы. После прогулки вдоль побережья Тихого океана посетим Халактырский пляж с его чёрным магнетитово-вулканическим песком.
Пообедаем на берегу бухты Бабия, в «Крабовом месте», где вы не только попробуете свежего краба, но и узнаете, как его добывают и готовят. Заселимся на базу отдыха. Бассейны комплекса наполнены слабосероводородной водой Кеткинского месторождения, которая обладает расслабляющим и оздоравливающим эффектом.
Вечер будет свободным. Ужин — за дополнительную плату.
Знакомство с культурой коренных народов, танцевальное шоу, поездка в собачьей упряжке, Начикинский санаторий
Утром отправимся в питомник ездовых собак. Это место окружено «огненными» горами и нетронутой камчатской природой. Здесь мы познакомимся с культурой коренных народов Камчатки, посмотрим костюмированное танцевальное шоу, в котором при желании можно будет принять участие. Узнаем об обычаях и традициях древнего народа, бережно сохранённых сквозь века, а затем пообедаем.
В питомнике живут десятки ездовых собак — участников и победителей легендарной гонки «Берингия». Мы пообщаемся с этими преданными и сильными животными, узнаем о тонкостях их подготовки и попробуем себя в роли каюра, совершив поездку в собачьей упряжке.
После поедем в Начикинский санаторий, где можно будет отдохнуть и расслабиться в бассейнах с кремнисто-щелочными, слабоминерализированными термальными водами.
Релакс в термах, «Пирожковый рай» и отдых в спа-отеле
После завтрака мы вновь отправимся расслабляться в бассейны с термальной водой — погружение в естественные горячие источники подарит телу лёгкость и восстановление после насыщенных дней путешествия.
Пообедаем в посёлке Сокоч, в знаменитом на всю Россию месте «Пирожковый рай», где можно попробовать свежие домашние вкусности с разными начинками. Ближе к вечеру мы вернёмся в спа-отель, где вас ждёт заслуженный отдых.
Вилючинский вулкан, священные Гамулы, водопады и источники
Сегодня нас ждёт встреча с величественным вулканом Вилючинским, возвышающимся над окрестностями на 2175 метров. Мы отправимся к нему на вездеходе, наслаждаясь видами дикой природы и мощью камчатских гор.
Первой остановкой станет Вилючинский перевал, где среди холмов бьют ключи с кристально чистой водой, скрываются горячие источники и сверкают высокие водопады. Ещё побываем у священных Гамулов — духов вулканов, которых почитают коренные жители полуострова.
С перевала открываются захватывающие виды на вулканы Мутновский, Горелый, Асача и Ходутка. На обратном пути мы остановимся у подножия Вилючинского водопада и, если позволит погода, совершим к нему короткую прогулку.
Обед — во время экскурсии. К вечеру вернёмся в спа-отель.
Свободный день
Свободный день, который можно посвятить полноценному отдыху и восстановлению сил. Рекомендуем провести его в бассейнах, наполненных целебной водой Нижнепаратунских термальных источников, а также посетить спа-центр отеля. Это отличная возможность насладиться спокойствием, восстановить энергию и просто побыть наедине с собой среди камчатской природы. При желании вы сможете заказать дополнительные активности.
Рыбный рынок и завершение тура
После завтрака мы отправимся на рыбный рынок — одно из самых колоритных мест Камчатки. Здесь можно приобрести свежую красную рыбу, икру, крабов и другие морепродукты, а также сувениры на память о путешествии.
После — трансфер в аэропорт Елизово и вылет домой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|112 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Посещение термальных бассейнов
- Услуги гида
- Разрешение на посещение ООПТ
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание вне программы
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
- Дополнительные экскурсии и активности