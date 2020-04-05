Последние новости коронавируса в Камчатском крае на сегодня со статистикой
Заразилось 398+14
Умерло 0
Выздоровело 61+10
Болеют сейчас 337+4
Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Камчатском крае, включая Петропавловск-Камчатский, находится 0.17%, 398 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 61 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 337 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Камчатском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Камчатском крае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Камчатского края по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
398+14+4%
0
61+10+20%
▲337+4
11 мая 2020
384+8+2%
0
51+1+2%
▲333+7
10 мая 2020
376+13+4%
0
50
▲326+13
9 мая 2020
363+10+3%
0
50
▲313+10
8 мая 2020
353+3+1%
0
50+6+14%
▼303-3
7 мая 2020
350+2+1%
0
44
▲306+2
6 мая 2020
348+1+0.29%
0
44+4+10%
▼304-3
5 мая 2020
347+8+2%
0
40+4+11%
▲307+4
4 мая 2020
339+28+9%
0
36+6+20%
▲303+22
3 мая 2020
311+25+9%
0
30+8+36%
▲281+17
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Камчатском крае по дням
Камчатский край и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Камчатском крае
Утром 12 мая три российских региона сообщили о смерти первых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Летальные исходы впервые зафиксировали в Карелии, Забайкальском крае и на Камчатке. В Карелии умер 69-летний мужчина, в Забайкалье — 67-летняя женщина, на Камчатке — пожилой мужчина, его возраст не уточняется.
Соединенные Штаты значительно укрепят свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах благодаря развертыванию к концу 2021 года на Аляске 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, сообщает украинское консалтинговое агентство Defense Express.
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Точное число заразившихся за последние сутки — 658, умерли два человека, выздоровели 22. Случаи зафиксированы в 14 регионах. Впервые коронавирус обнаружен в Камчатском крае. В общей сложности в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения в 79 регионах.
Владимир Солодов отправлен руководить Камчаткой после отставки Владимира Илюхина, подвергшегося критике за недостаточно активную борьбу с распространением коронавируса. По официальным данным, в регионе больных COVID-19 нет
Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Ранее губернатора критиковали глава Роспотребнадзора и единороссы за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. Он стал четвертым уволившимся губернатором за сутки
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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