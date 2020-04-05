  1. Россия

  2. Коронавирус 🦠 в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Последние новости коронавируса в Камчатском крае на сегодня со статистикой

  • Заразилось 398+14
  • Умерло 0
  • Выздоровело 61+10
  • Болеют сейчас 337+4
  • Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Камчатском крае, включая Петропавловск-Камчатский, находится 0.17%, 398 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 61 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 337 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Камчатском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Камчатском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Камчатского края по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020398+14+4%061+10+20%337+4
11 мая 2020384+8+2%051+1+2%333+7
10 мая 2020376+13+4%050326+13
9 мая 2020363+10+3%050313+10
8 мая 2020353+3+1%050+6+14%303-3
7 мая 2020350+2+1%044306+2
6 мая 2020348+1+0.29%044+4+10%304-3
5 мая 2020347+8+2%040+4+11%307+4
4 мая 2020339+28+9%036+6+20%303+22
3 мая 2020311+25+9%030+8+36%281+17
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Камчатском крае по дням

Камчатский край и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Камчатском крае

Три российских региона сообщили о смерти первых пациентов с коронавирусом
Три российских региона сообщили о смерти первых пациентов с коронавирусом
lenta.ru
12.05.2020 09:32
Утром 12 мая три российских региона сообщили о смерти первых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Летальные исходы впервые зафиксировали в Карелии, Забайкальском крае и на Камчатке. В Карелии умер 69-летний мужчина, в Забайкалье — 67-летняя женщина, на Камчатке — пожилой мужчина, его возраст не уточняется.
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
lenta.ru
25.04.2020 16:30
Соединенные Штаты значительно укрепят свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах благодаря развертыванию к концу 2021 года на Аляске 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, сообщает украинское консалтинговое агентство Defense Express.
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом
lenta.ru
05.04.2020 13:33
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Точное число заразившихся за последние сутки — 658, умерли два человека, выздоровели 22. Случаи зафиксированы в 14 регионах. Впервые коронавирус обнаружен в Камчатском крае. В общей сложности в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения в 79 регионах.
Путин назначил главу правительства Якутии врио губернатора Камчатки
Путин назначил главу правительства Якутии врио губернатора Камчатки
РБК
03.04.2020 11:37
Владимир Солодов отправлен руководить Камчаткой после отставки Владимира Илюхина, подвергшегося критике за недостаточно активную борьбу с распространением коронавируса. По официальным данным, в регионе больных COVID-19 нет
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
РБК
03.04.2020 07:53
Более 1 млн человек заразились коронавирусом, губернатор Камчатки ушел в отставку, США купили российскую «санкционку», Чечня ввела комендантский час; главные новости — в обзоре РБК
Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса
Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса
РБК
03.04.2020 01:12
Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Ранее губернатора критиковали глава Роспотребнадзора и единороссы за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. Он стал четвертым уволившимся губернатором за сутки

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.