Заразилось 398 +14

Умерло 0

Выздоровело 61 +10

Болеют сейчас 337 +4

Летальность 0% около 0 чел. на 1000 заболевших

В Камчатском крае, включая Петропавловск-Камчатский, находится 0.17%, 398 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 61 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 337 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Камчатском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Камчатском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Камчатского края по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 398 +14+4% 0 61 +10+20% ▲ 337+4 11 мая 2020 384 +8+2% 0 51 +1+2% ▲ 333+7 10 мая 2020 376 +13+4% 0 50 ▲ 326+13 9 мая 2020 363 +10+3% 0 50 ▲ 313+10 8 мая 2020 353 +3+1% 0 50 +6+14% ▼ 303-3 7 мая 2020 350 +2+1% 0 44 ▲ 306+2 6 мая 2020 348 +1+0.29% 0 44 +4+10% ▼ 304-3 5 мая 2020 347 +8+2% 0 40 +4+11% ▲ 307+4 4 мая 2020 339 +28+9% 0 36 +6+20% ▲ 303+22 3 мая 2020 311 +25+9% 0 30 +8+36% ▲ 281+17 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Камчатском крае по дням