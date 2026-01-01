Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов»
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 36 600 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В теплое время года для активных гостей есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каменномостскому в категории «По рекам и каналам»
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