Туры по рекам в Каменномостском 2026

Найдено 3 тура в категории «По рекам и каналам» в Каменномостском, цены от 36 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
На поезде
6 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов»
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 36 600 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
На автобусе
Конные прогулки
На поезде
7 дней
4 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
На поезде
6 дней
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В теплое время года для активных гостей есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
45 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Каменномостскому в категории «По рекам и каналам»

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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут;
  2. Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна;
  3. Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней.
Сколько стоит тур в Каменномостском в августе 2026
Сейчас в Каменномостском в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 тура от 36 600 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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