Найдено 3 тура в категории « По рекам и каналам » в Каменномостском, цены от 36 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая На автобусе Конные прогулки На поезде 6 дней 3 отзыва Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды «В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов» от 36 600 ₽ за человека На автобусе Конные прогулки На поезде 7 дней 4 отзыва Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна Начало: Г. Краснодар от 39 000 ₽ за человека Конные прогулки Сплавы и рафтинг На поезде 6 дней Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды «В теплое время года для активных гостей есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой» 45 000 ₽ за человека Все туры Каменномостского

Ответы на вопросы от путешественников по Каменномостскому в категории «По рекам и каналам» Самые популярные туры этой рубрики в Каменномостском Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут; Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна; Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Каменномостском в августе 2026 Сейчас в Каменномостском в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 тура от 36 600 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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