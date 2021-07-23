1 день

Заезд и знакомство участников тура

Заезд участников тура в гостиницу.

Вечером после ужина мы все собираемся в хостеле "Акка Книбекайзе", знакомимся и обсуждаем, что мы увидим в туре.

Куда и как поедем и пойдем.