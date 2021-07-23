Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский

В этом туре вы прокатитесь по горным дорогам Хибинского массива

5
3 отзыва
В этом туре вы прокатитесь по горным дорогам Хибинского массива и Ловозерских тундр, познакомитесь с растительным и минералогическим богатством Хибин.

Путешествуя вдоль Терского берега Белого моря, посетите загадочный лабиринт-вавилон, увидите деревянные церкви и традиционные места поморского промысла.

А главное, вам не придется таскать тяжелые рюкзаки, потому вы сможете полностью погрузиться в удивительный мир гор и тундровых пустынь Русского Заполярья.
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
Ближайшие даты:
23
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • пересечем Кольский полуостров от заснеженных Хибин до Терского берега;
  • прокатимся на внедорожном автобусе;
  • посетим «места силы» перевала Петрелиуса и священное Сейдозеро;
  • увидим старинные поморские села;
  • будем путешествовать налегке, без рюкзаков.

Программа тура по дням

1 день

Заезд и знакомство участников тура

Заезд участников тура в гостиницу.

Вечером после ужина мы все собираемся в хостеле "Акка Книбекайзе", знакомимся и обсуждаем, что мы увидим в туре.

Куда и как поедем и пойдем.

Заезд и знакомство участников тураЗаезд и знакомство участников тура
2 день

Экскурсия на плато Айкуайвенчорр

Обзорная видовая экскурсия с элементами геологии.

Поднимемся в гондоле горнолыжного подъемника на высоту 815 метров над уровнем моря, увидим все Хибины и побродим по отрогам Айкуайвенчорра.

Перепад высот 350 метров, протяженность пешей части 6 км.

Экскурсия на плато Айкуайвенчорр
3 день

Видовая экскурсия на внедорожнике через все Хибины

Проедем на внедорожном автобусе через перевал Кукисвум, посетим запечатанный рудник Куэльпорр, где в прошлом веке прогремели два ядерных взрыва и увидим самый большой водопад в Хибинах.

Посетим перевал Умбозерский, а обедать будем на озере Гольцовом.

Протяженность автомобильной части экскурсии 50 км.

4 день

Перезд на Белое море

Видовая экскурсия.

Мы едем на берег Белого моря, пройдем по тропе, которая начинается у Монастырского наволока в Кандалакше, увидим лабиринт-вавилон, а ночевать будем на песчаном пляже озера Колвицкое в палаточном лагере.

Протяженность автомобильной части экскурсии 250 км. Пешая часть 6 км.

Перезд на Белое мореПерезд на Белое море
5 день

Этнографическая экскурсия на поморские промыслы

После завтрака мы поедем в историко-этнографический комплекс «тоня Тетрина», где узнаем о традиционных поморских промыслах и о том, как поморы осваивались и выживали на Кольском полуострове.

Там же нас ждет уха из морской рыбы.

Вечером приезжаем в село Варзугу, а по пути будем осматривать достопримечательности Терского берега.

Ночевка в палаточном лагере.

Протяженность автомобильной части экскурсии 120 км.

6 день

Этнографическая экскурсия в село Варзуга

Варзуга – самое древнее поморское село на Кольском полуострове.

Мы увидим яркие примеры деревянного зодчества Русского Север.

Ночевка в палаточном лагере.

Протяженность автомобильной части экскурсии 30 км.

7 день

Историко-краеведческая экскурсия в селе Умба

После завтрака мы соберем лагерь и отправимся в обратный путь на запад и в очередной раз пересечем Полярный круг.

По пути будем останавливаться на короткие прогулки.

Ночевать будем опять на Колвицком озере палаточном лагере.

Пешая часть экскурсии 5 км.

8 день

Колвица - Кандалакша - Кировск

После позднего завтрака мы доедем до села Колвица и прогуляемся вдоль экологической тропы до могучего водопада, после чего отправимся в Кандалакшу.

Протяженность автомобильной части экскурсии 250 км. Пешая часть экскурсии 5 км.

Те кто возвращается домой железной дорогой может остаться на ж/д вокзале Кандалакши.

Участники, улетающие домой самолетом возвращаются в Кировск и ночуют в гостинице.

9 день

Отъезд участников из Кировска

После завтрака участники тура отправляются домой.

Проживание

Тур предусматривает размещение в Кировске в хостеле "Акка Книбекайзе" и проживание в больших шатровых палатках на берегу Белого моря.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • 1 человек в составе сборной группы – 41 000 руб.;
  • для группы 2 человека – 40 000 руб.;
  • для группы 4 человека – 39 500 руб.;

В Кировске (четыре ночевки) если вы путешествуете один, то будете жить в хостеле "Акка Книбекайзе" еще с одним участником тура в отдельном номере, в котором нет собственного санузла. В то же время, при возможности, мы стараемся размещать участников тура без соседей. В хостеле живут только участники и организаторы тура.

Во время поездки вдоль Белого моря участники тура будут ночевать в больших шатровых палатках. Мы закупили кемпинговые кровати, толстые коврики и очень теплые спальные мешки.

Варианты проживания

Хостел «Акка Книбекайзе»

4 ночи

Хостел "Акка Книбекайзе" расположен в городе Кировск, в 1,1 км от кресельного подъемника. К услугам гостей лыжная школа и помещение для хранения лыж с сушилкой для лыжного инвентаря.

В общих номерах с видом на горы, озеро или сад предоставляются спальные места на двухъярусной кровати. В числе удобств общая ванная комната. Гости могут воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, сувенирный и другие магазины. Обустроен общий лаундж.

Любители активного отдыха могут совершить пешие прогулки, а также заняться лыжным спортом.

Хостел «Акка Книбекайзе»Хостел «Акка Книбекайзе»Хостел «Акка Книбекайзе»Хостел «Акка Книбекайзе»Хостел «Акка Книбекайзе»Хостел «Акка Книбекайзе»Хостел «Акка Книбекайзе»Хостел «Акка Книбекайзе»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Трехразовое питание
  • Трансфер в горы
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кировска и обратно из Кировска или Кандалакши
  • Трансфер от/до аэропорта до места сбора
  • Трансферы до Кировска Мурманской области
Место начала и завершения?
г. Кировск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы обеспечиваем Вас горячим питанием и ночлегом в комфортных городских условиях, тем не менее, кое-что стоит взять с собой:

  1. Обувь – трекинговые или горные ботинки. В любом случае, обувь должна быть комфортна, хорошо сидеть на носках из плотной вязки и обязательно фиксировать голеностоп. Носок должен быть защищен толстой кожей или пластиковой вставкой. Подошва должна иметь хорошее сцепление с поверхностью и быть износостойкой. Желательно, чтобы обувь обладала хорошими свойствами паропроницаемости и водоотталкивающими свойствами.
  2. Трекинговые носки. Мы очень рекомендуем взять с собой, как минимум две пары трекинговых плотных носок. Они значительно лучше обычных, если нет – то возьмите носки плотной вязки.
  3. Верхняя одежда. Погода в Хибинах очень переменчива, поэтому необходима непромокаемая куртка, желательно из мембранной ткани, флиска/теплый джемпер и плотные походные штаны.
  4. Небольшой рюкзак с дождевой накидкой. Большой рюкзак не нужен, максимум на 20 литров, учтите, что в рюкзак должны поместится: куртка, флиска, фото-видео аппаратура, термос и ланч, средства личной гигиены, документы и те образцы пород и минералов, которые Вы соберете во время экскурсии.
  5. Средства личной гигиены, солнцезащитные очки и лекарства, которые необходимы именно Вам.
  6. Термос либо термокружка, не обязательны, но могут пригодится.
  7. Очень не помешает «Хоба», это кусок пенкового коврика на резинке, позволяющий комфортно сидеть на камнях.
  8. В обязательном порядке рекомендуем взять с собой комфортный для Вас головной убор – защитит от солнца, дождя и гнуса.
  9. Средства от насекомых. Комар в Хибинах есть с июня по конец июля, в горах его сдувает ветер, и все же репелент Вам может понадобится.
  10. Небольшой мягкий гермо-мешок защитит ваши документы и видео-технику во время возможного дождя.
  11. Личная аптечка, содержащая необходимые именно Вам медикаменты, особенно если у Вас есть хронические заболевания, аллергия, непереносимость чего-либо и личные предпочтения.

Мы не советуем брать с собой: пилы, топоры, газовые горелки, фонари и т. д. - они вам не пригодятся. А вот смартфоны, планшеты, фотоаппараты и видеокамеры и зарядные устройства к ним будут очень кстати!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила поведения в туре?

Наши экскурсии проходят по тайге и горному массиву, поэтому мы просим соблюдать Вас следующие правила безопасности:

  1. Выполнять все указания гида-проводника.
  2. В начале каждой экскурсии гид-проводник покажет на топографической карте нитку маршрута, начальную и окончательную точки экскурсии, укажет точки остановок, привалов и т. п., обозначит потенциально опасные места.
  3. Скорость в маршруте устанавливается по самому медленному участнику экскурсии. Во время пешего движения разрешается двигаться только в составе группы, не отставая и не отходя в сторону, сохраняя зрительную связь с группой. Запрещено искать обходные пути, срезать дорогу и обгонять гидапроводника. Если звуковая и зрительная связь с группой потеряна, Вам следует остановиться на тропе и не пытаться продолжать движение – Вас обязательно обнаружат в ближайшее время. Самостоятельное перемещение по горной или лесной местности отдельно от группы – запрещено!
  4. Некоторые наши экскурсии связаны с переходом через ручьи и небольшие речки вброд, просим Вас полностью выполнять указания гида-проводника по преодолению водных преград.
  5. Во время экскурсии может потребоваться перейти снежник или остатки зимней лавины, такие препятствия следует переходить только поперек, проверяя шестом или молотком провалы и пустоты. Запрещается кататься по снежникам и заходить в ледяные пещеры и полости.
  6. При движении через ягельники и мхи, особенно в скальной местности, следует учитывать, что ягель очень неплотно закрепляется на камнях и может легко оторваться – будьте предельно внимательны!
  7. Во время грозы следует держаться вдали от отдельно стоящих деревьев, металлических предметов (в том числе и от молотка), не оставаться на открытых возвышенных местах.
  8. Мы просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности – не разводить костры в необорудованных местах и бросать не затушенные окурки.
  9. Весь возможный мусор мы просим Вас собирать и уносить с собой на базу компании.
  10. В ходе экскурсии Вы будете посещать геологические обнажения и минералогические объекты. Некоторые из них находятся на склонах гор или в старых горных выработках – канавах, шурфах и отвалах. Придя на обнажение, следует произвести его осмотр во избежание опасности обвала, оползня, падения камней и деревьев. Особенно осторожным следует быть после дождя, вблизи выходов родников или высачивания грунтовых вод. В случае опасного состояния обнажения гид-проводник определит и укажет границы участка и порядок нахождения и действия на объекте.
  11. Запрещается покидать участок обнажения без согласования с гидом.
  12. Избегайте, если это возможно, хождения по участкам осыпей. Если это не возможно, прежде чем наступить на камень, проверьте его устойчивость.
  13. Запрещается бегать и прыгать на склоне (даже на пологом), так как можно легко вызвать обвал.
  14. На крутых склонах следует подниматься и спускаться цепочкой наискось (траверсом), чтобы случайным камнем не задеть идущих снизу. При обычных условиях спуск всегда опаснее подъема! Запрещается спускаться качением или скольжением.
  15. Запрещается бросать и спускать камни со склона и отваливать вниз неустойчивые глыбы. При непроизвольном срыве камня следует предупредить об этом криком «Камень!», чтобы люди находящиеся ниже по склону успели от него уклониться.
  16. Запрещается стоять или сидеть спиной к возвышающемуся крутому склону или обрыву. В таком случае при падении или скатывании камня его можно раньше увидеть и своевременно отскочить в сторону.
  17. Под нависающими карнизами находиться запрещается.
  18. Нельзя стоять и сидеть на обрывистых склонах, подходить к обрывам, а также трещинам ближе, чем на 2 метра. Если в течение последних лет (сотен и тысяч лет) от породы ничего не отваливалось, это не значит, что не обвалится прямо под Вами.
  19. При отбивании образцов молотком или кувалдой необходимо остерегаться обломков, отлетающих от горных пород и от самого молотка. Рекомендуется работать в защитных очках и рукавицах.
  20. Нельзя подходить ближе 2 метров к отбивающему образец человеку и особенно стоять перед ним или за его спиной. В пылу работы Вас могут не заметить и попасть молотком или вдруг слетевшим бойком.
  21. Категорически запрещается заходить в заброшенные шахты и штольни и вести в них сбор образцов.
  22. При работе на геологическом обнажении запрещается кидать образцы и инструмент (молоток, зубило и т. д.), его можно передавать только из рук в руки.
Какая погода в туре?

Хибины славятся резкой сменой погоды, поэтому обувь и одежда должна соответствовать прогнозу погоды в день экскурсии. В не соответствующей обуви и одежде выходить в маршрут запрещено. Перед началом экскурсии гид-проводник может потребовать от Вас сменить вашу обувь, одежду или головной убор.

В маршрут лучше выходить в уже разношенной обуви. Обычно, новая обувь в маршруте сразу натирает ноги, поэтому мы просим Вас разнашивать горные ботинки до выхода на маршрут экскурсии.

Решение о изменение трассы экскурсии или сроков проведения, по фактической погоде, принимает только гид-проводник. При резком изменении погоды (сильный дождь, гроза, снег, буря) гид может принять решение о прекращении экскурсии и возвращении группы на базу.

Какие есть особенности тура?

Первая экскурсия экологического тура начнется в 10:00 часов 24-го июля, поэтому Вам необходимо быть в Кировске вечером 23-го июля. Ночь проживания с 23 на 24-е июля включена в стоимость тура.

Отъезд возможен или вечером 30-го июля поездом из Кандалакши, или на следующий день самолетом или поездом из Кировска. Ночь проживания с 30 по 31 июля включена в стоимоcть тура.

Просим обратить внимание! Так как наши туры проходят в условиях крайнего севера и за полярным кругом, то программа экскурсий каждого дня формируется за несколько дней до начала тура. При формировании программы мы ориентируемся на погодные условия и доступности в этом сезоне объектов показа. В программу тура могут быть включены другие экскурсии, кроме анонсированных на этой странице. Если Вы предпочитаете спать в собственном спальнике, возьмите его с собой. Коврики,"хобу" брать с собой нет необходимости.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
23 июля 2021
Тур вызвал море положительных эмоций, все ожидания оправдались, программа тура была выполнена полностью. Огромное спасибо руководителям тура, гидам, водителям. Вся программа чётко продумана, организация на высшем уровне.
А
22 июля 2021
+
Насыщенная программа с посещением различных природных достопримечательностей (+геолого-ботаническая программа)

Отлично построенный маршрут

Индивидуальный подход к каждому участнику тура

Подходит для туристов разного возраста

Погружение в жизнь и быт местного населения (Поморская часть программы)

-
Сильная тряска в дороге из-за проблем с дорогами

Негативный опыт проживания в отеле Пик. Не рекомендую там останавливаться (на очень низком уровне сервис и условия проживания)
Е
22 сен 2022
Организатор тура Олег Евгеньевич Лютцков - необычайно интересный и влюблённый в своё дело человек! Прекрасный организатор, внимательный и чуткий. А хостел, ему принадлежащий-выше всяких похвал! Чувствовали себя, как дома! Таких людей, которые могут заинтересовать, увлечь, и сделать свои родные края такими же любимыми и нас,туристов, можно по пальцам перечесть! Бесконечно благодарна судьбе и обстоятельствам, что оказалась рядом с Олегом Евгеньевичем. Мне очень повезло!

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