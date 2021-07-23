Заезд и знакомство участников тура

Преимущества этого путешествия:
Заезд участников тура в гостиницу.
Вечером после ужина мы все собираемся в хостеле "Акка Книбекайзе", знакомимся и обсуждаем, что мы увидим в туре.
Куда и как поедем и пойдем.
Обзорная видовая экскурсия с элементами геологии.
Поднимемся в гондоле горнолыжного подъемника на высоту 815 метров над уровнем моря, увидим все Хибины и побродим по отрогам Айкуайвенчорра.
Перепад высот 350 метров, протяженность пешей части 6 км.
Проедем на внедорожном автобусе через перевал Кукисвум, посетим запечатанный рудник Куэльпорр, где в прошлом веке прогремели два ядерных взрыва и увидим самый большой водопад в Хибинах.
Посетим перевал Умбозерский, а обедать будем на озере Гольцовом.
Протяженность автомобильной части экскурсии 50 км.
Видовая экскурсия.
Мы едем на берег Белого моря, пройдем по тропе, которая начинается у Монастырского наволока в Кандалакше, увидим лабиринт-вавилон, а ночевать будем на песчаном пляже озера Колвицкое в палаточном лагере.
Протяженность автомобильной части экскурсии 250 км. Пешая часть 6 км.
После завтрака мы поедем в историко-этнографический комплекс «тоня Тетрина», где узнаем о традиционных поморских промыслах и о том, как поморы осваивались и выживали на Кольском полуострове.
Там же нас ждет уха из морской рыбы.
Вечером приезжаем в село Варзугу, а по пути будем осматривать достопримечательности Терского берега.
Ночевка в палаточном лагере.
Протяженность автомобильной части экскурсии 120 км.
Варзуга – самое древнее поморское село на Кольском полуострове.
Мы увидим яркие примеры деревянного зодчества Русского Север.
Ночевка в палаточном лагере.
Протяженность автомобильной части экскурсии 30 км.
После завтрака мы соберем лагерь и отправимся в обратный путь на запад и в очередной раз пересечем Полярный круг.
По пути будем останавливаться на короткие прогулки.
Ночевать будем опять на Колвицком озере палаточном лагере.
Пешая часть экскурсии 5 км.
После позднего завтрака мы доедем до села Колвица и прогуляемся вдоль экологической тропы до могучего водопада, после чего отправимся в Кандалакшу.
Протяженность автомобильной части экскурсии 250 км. Пешая часть экскурсии 5 км.
Те кто возвращается домой железной дорогой может остаться на ж/д вокзале Кандалакши.
Участники, улетающие домой самолетом возвращаются в Кировск и ночуют в гостинице.
После завтрака участники тура отправляются домой.
Тур предусматривает размещение в Кировске в хостеле "Акка Книбекайзе" и проживание в больших шатровых палатках на берегу Белого моря.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
В Кировске (четыре ночевки) если вы путешествуете один, то будете жить в хостеле "Акка Книбекайзе" еще с одним участником тура в отдельном номере, в котором нет собственного санузла. В то же время, при возможности, мы стараемся размещать участников тура без соседей. В хостеле живут только участники и организаторы тура.
Во время поездки вдоль Белого моря участники тура будут ночевать в больших шатровых палатках. Мы закупили кемпинговые кровати, толстые коврики и очень теплые спальные мешки.
Хостел "Акка Книбекайзе" расположен в городе Кировск, в 1,1 км от кресельного подъемника. К услугам гостей лыжная школа и помещение для хранения лыж с сушилкой для лыжного инвентаря.
В общих номерах с видом на горы, озеро или сад предоставляются спальные места на двухъярусной кровати. В числе удобств общая ванная комната. Гости могут воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, сувенирный и другие магазины. Обустроен общий лаундж.
Любители активного отдыха могут совершить пешие прогулки, а также заняться лыжным спортом.
Мы обеспечиваем Вас горячим питанием и ночлегом в комфортных городских условиях, тем не менее, кое-что стоит взять с собой:
Мы не советуем брать с собой: пилы, топоры, газовые горелки, фонари и т. д. - они вам не пригодятся. А вот смартфоны, планшеты, фотоаппараты и видеокамеры и зарядные устройства к ним будут очень кстати!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Наши экскурсии проходят по тайге и горному массиву, поэтому мы просим соблюдать Вас следующие правила безопасности:
Хибины славятся резкой сменой погоды, поэтому обувь и одежда должна соответствовать прогнозу погоды в день экскурсии. В не соответствующей обуви и одежде выходить в маршрут запрещено. Перед началом экскурсии гид-проводник может потребовать от Вас сменить вашу обувь, одежду или головной убор.
В маршрут лучше выходить в уже разношенной обуви. Обычно, новая обувь в маршруте сразу натирает ноги, поэтому мы просим Вас разнашивать горные ботинки до выхода на маршрут экскурсии.
Решение о изменение трассы экскурсии или сроков проведения, по фактической погоде, принимает только гид-проводник. При резком изменении погоды (сильный дождь, гроза, снег, буря) гид может принять решение о прекращении экскурсии и возвращении группы на базу.
Первая экскурсия экологического тура начнется в 10:00 часов 24-го июля, поэтому Вам необходимо быть в Кировске вечером 23-го июля. Ночь проживания с 23 на 24-е июля включена в стоимость тура.
Отъезд возможен или вечером 30-го июля поездом из Кандалакши, или на следующий день самолетом или поездом из Кировска. Ночь проживания с 30 по 31 июля включена в стоимоcть тура.
Просим обратить внимание! Так как наши туры проходят в условиях крайнего севера и за полярным кругом, то программа экскурсий каждого дня формируется за несколько дней до начала тура. При формировании программы мы ориентируемся на погодные условия и доступности в этом сезоне объектов показа. В программу тура могут быть включены другие экскурсии, кроме анонсированных на этой странице. Если Вы предпочитаете спать в собственном спальнике, возьмите его с собой. Коврики,"хобу" брать с собой нет необходимости.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.