Познавательные экскурсии на природе в Кандалакше

Найдено 8 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Кандалакше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пройти по эко-краеведческой тропе, услышать поморские истории и ощутить особый дух Терского берега
Начало: В Умбе
«Умба: история, быт и невероятная природа»
10 июня в 15:00
11 июня в 16:00
7 000 за всё до 5 чел.
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Начало: В Кандалакше
«На привале вы узнаете, почему они находятся по охраной заповедника»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
«Удивительная природа Колвицы не оставит вас равнодушными — а я дополню ее красоту рассказами о нашем крае, народе поморов и их промыслах»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади
«Простор, безмолвие, прерывающееся лишь свистом ветра, и сдержанная северная природа настроят вас на «правильный лад»»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
«Наслаждаемся природой и фотографируем водопад»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 8 чел.
Крестовая гора - очей очарование
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
«Зимой и летом, весной и осенью с горы можно наблюдать изменения, происходящие в природе: направление морских течений, образование и вынос льда, подход рыбы и морского зверя, а весной цветение в двух природных зонах»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Фототур к самому Белому морю
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
Фототур к самому Белому морю
Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
«Кузоменские пески — чудесное творение природы у села Кузомень на берегу Белого моря»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 7 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Открыть места вдоль Кандалакшского залива, где сохранились поморские традиции и прежний уклад жизни
«И насладитесь природой Белого моря с соснами, коврами из белого мха и птичьими базарами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    6 июня 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный
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    вид с горы. Увидели часовенку Святого Николая. Провели пикник у озера. Завершили нашу экскурсию прогулкой по новой набережной. Уехали из Кандалакши с потрясающими впечатлениями! С благодарностью Илья и Ирина.

  • D
    Dmitry
    25 мая 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
    Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
  • Л
    Людмила
    27 февраля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Мы совершенно ничего не знали о Кандалакше, Дмитрий столько интересного, важного рассказал и показал нам, что мы очень прониклись к
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    этому тихому, гостеприимному северному городу. Экскурсия удивительно построена: сначала захватывающие виды на Кандалакшские шхеры, на горы, Белое море, дорогу, по краям которой пушистые лапы заснеженных елей, сосен, потом вдруг мы оказались в милейшей деревушке как в морозной сказке, когда в полнейшей тишине идешь по узкой тропинке между сосен, вокруг пушистые сугробы, и вдруг открывается Колвицкий водопад. Очень понравилась часовня Святого Николая! Большое спасибо Дмитрию за экскурсию!!!

  • А
    Алина
    10 декабря 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
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    просьбе расширенный маршрут и показал за один (достаточно короткий) световой день несколько местных достопримечательностей. Всё замечательно, вернёмся в Кандалакшу в летний сезон!

    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!
  • С
    Сергей
    30 сентября 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может не радовать) Провела нам
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    инструктаж, выдала трекинговые палки, которые оказались очень кстати. Они реально помогают преодолевать препятствия. Теперь себе хочу купить такие же))) По самому маршруту скажу, что он не сложный, но и не совсем лайтовый. Виды восхитительные, удалось погулять и по берегу во время отлива и в сосновом лесу, подышать чистым воздухом, насладиться северными красотами. Юля по пути рассказала про флору и фауну, да и просто интересные факты из местной жизни. В общем, 3 часа пролетели незаметно и интересно. Оговорюсь, что целью у нас был именно небольшой трекинг и наслаждение природой севера, ну а лабиринт, это приятный бонус. P.S. Медведи нас не съели =))), экскурсия состоялась и мы в восторге!

    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может
  • С
    Светлана
    26 сентября 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Это было потрясающе интересно и вкусно! Благодарим Ольгу за удивительную и трогательную любовь к своей малой Родине, за знание истории, архитектуры, природы и народного фольклора. Спасибо и до встречи!
  • К
    Кристина
    25 сентября 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Очень понравилась экскурсия! Гид Татьяна очень интересно и легко провела по данному маршруту! Много ярких моментов, красивые места, интересные факты, удивительные пейзажи! Советую всем, кто будет в этом прекрасном месте!
    Очень понравилась экскурсия!
  • С
    Светлана
    18 августа 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни, белый песок, сосны, солнце,
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    ягоды, загадки и мистика, истории, звенящая тишина и шум прибоя. Мы покормили динозавра, увидели сиреневых медуз и смотрели на мир с головокружительной высоты! Юлия, спасибо!

    Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
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  1. Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
  2. Кандалакшский лабиринт
  3. Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
  4. Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
  5. Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
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