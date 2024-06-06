1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пройти по эко-краеведческой тропе, услышать поморские истории и ощутить особый дух Терского берега
Начало: В Умбе
«Умба: история, быт и невероятная природа»
10 июня в 15:00
11 июня в 16:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Начало: В Кандалакше
«На привале вы узнаете, почему они находятся по охраной заповедника»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
«Удивительная природа Колвицы не оставит вас равнодушными — а я дополню ее красоту рассказами о нашем крае, народе поморов и их промыслах»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади
«Простор, безмолвие, прерывающееся лишь свистом ветра, и сдержанная северная природа настроят вас на «правильный лад»»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
«Наслаждаемся природой и фотографируем водопад»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
«Зимой и летом, весной и осенью с горы можно наблюдать изменения, происходящие в природе: направление морских течений, образование и вынос льда, подход рыбы и морского зверя, а весной цветение в двух природных зонах»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фототур к самому Белому морю
Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
«Кузоменские пески — чудесное творение природы у села Кузомень на берегу Белого моря»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Открыть места вдоль Кандалакшского залива, где сохранились поморские традиции и прежний уклад жизни
«И насладитесь природой Белого моря с соснами, коврами из белого мха и птичьими базарами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья6 июня 2024Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный
- DDmitry25 мая 2024Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
- ЛЛюдмила27 февраля 2024Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
- ТТатьяна5 января 2024Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
- ЕЕлена5 января 2024Мы совершенно ничего не знали о Кандалакше, Дмитрий столько интересного, важного рассказал и показал нам, что мы очень прониклись к
- ААлина10 декабря 2023Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
- ССергей30 сентября 2023Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может не радовать) Провела нам
- ССветлана26 сентября 2023Это было потрясающе интересно и вкусно! Благодарим Ольгу за удивительную и трогательную любовь к своей малой Родине, за знание истории, архитектуры, природы и народного фольклора. Спасибо и до встречи!
- ККристина25 сентября 2023Очень понравилась экскурсия! Гид Татьяна очень интересно и легко провела по данному маршруту! Много ярких моментов, красивые места, интересные факты, удивительные пейзажи! Советую всем, кто будет в этом прекрасном месте!
- ССветлана18 августа 2023Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни, белый песок, сосны, солнце,
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Природа и пейзажи»
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