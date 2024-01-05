Экскурсии к горам Кандалакши

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Кандалакше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
4 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Увлекательное путешествие по Кандалакше: восхождение на гору Волостную, прогулка по льду Кандалакшского залива и наблюдение за зимним солнцем
Начало: На Центральной площади
«Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную»
Завтра в 14:30
29 ноя в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Пешая
На снегоступах
3 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Попробовать необычный вид зимнего отдыха, покорить гору и полюбоваться пейзажами Русского Севера
Начало: На центральной площади Кандалакши
«Использование этих приспособлений даст нам возможность подняться на вершину горы прямо по снегу — обычному пешему туристу зимой такое не под силу»
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:30
от 5 000 за человека
Крестовая гора - очей очарование
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Сердце Кандалакши
«Гора Крестовая находится рядом с Кандалакшей, буквально в шаговой доступности: 15 минут на машине, полчаса подъёма пешком, и мы уже находимся на вершине, с которой открывается потрясающий панорамный вид на город, окрестные сопки и Белое море»
Завтра в 13:00
29 ноя в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
  • И
    Ирина
    25 июля 2023
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    Очень всё понравилось!
  • А
    Анна
    3 апреля 2023
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    С погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природе края, поделилась полезной информацией по городу. Отличная фотопрогулка получилась!
    С погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природеС погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природеС погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природеС погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природе
  • Е
    Елена
    22 сентября 2022
    Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
    Организатор тура Олег Евгеньевич Лютцков - необычайно интересный и влюблённый в своё дело человек! Прекрасный организатор, внимательный и чуткий. А
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    хостел, ему принадлежащий-выше всяких похвал! Чувствовали себя, как дома! Таких людей, которые могут заинтересовать, увлечь, и сделать свои родные края такими же любимыми и нас,туристов, можно по пальцам перечесть! Бесконечно благодарна судьбе и обстоятельствам, что оказалась рядом с Олегом Евгеньевичем. Мне очень повезло!

  • И
    Ирина
    23 июля 2021
    Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
    Тур вызвал море положительных эмоций, все ожидания оправдались, программа тура была выполнена полностью. Огромное спасибо руководителям тура, гидам, водителям. Вся программа чётко продумана, организация на высшем уровне.
  • А
    Анна
    22 июля 2021
    Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
    + Насыщенная программа с посещением различных природных достопримечательностей (+геолого-ботаническая программа) Отлично построенный маршрут Индивидуальный подход к каждому участнику тура Подходит для туристов разного возраста Погружение
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    в жизнь и быт местного населения (Поморская часть программы) - Сильная тряска в дороге из-за проблем с дорогами Негативный опыт проживания в отеле Пик. Не рекомендую там останавливаться (на очень низком уровне сервис и условия проживания)

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Горы»

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  1. Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
  2. Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
  3. Крестовая гора - очей очарование
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  2. Гора Крестовая
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в ноябре 2024
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