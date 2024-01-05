4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Увлекательное путешествие по Кандалакше: восхождение на гору Волостную, прогулка по льду Кандалакшского залива и наблюдение за зимним солнцем
Начало: На Центральной площади
«Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную»
Завтра в 14:30
29 ноя в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Попробовать необычный вид зимнего отдыха, покорить гору и полюбоваться пейзажами Русского Севера
Начало: На центральной площади Кандалакши
«Использование этих приспособлений даст нам возможность подняться на вершину горы прямо по снегу — обычному пешему туристу зимой такое не под силу»
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:30
от 5 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Сердце Кандалакши
«Гора Крестовая находится рядом с Кандалакшей, буквально в шаговой доступности: 15 минут на машине, полчаса подъёма пешком, и мы уже находимся на вершине, с которой открывается потрясающий панорамный вид на город, окрестные сопки и Белое море»
Завтра в 13:00
29 ноя в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 января 2024Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
- ИИрина25 июля 2023Очень всё понравилось!
- ААнна3 апреля 2023С погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природе края, поделилась полезной информацией по городу. Отличная фотопрогулка получилась!
- ЕЕлена22 сентября 2022Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на КольскийОрганизатор тура Олег Евгеньевич Лютцков - необычайно интересный и влюблённый в своё дело человек! Прекрасный организатор, внимательный и чуткий. А
- ИИрина23 июля 2021Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на КольскийТур вызвал море положительных эмоций, все ожидания оправдались, программа тура была выполнена полностью. Огромное спасибо руководителям тура, гидам, водителям. Вся программа чётко продумана, организация на высшем уровне.
- ААнна22 июля 2021Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский+ Насыщенная программа с посещением различных природных достопримечательностей (+геолого-ботаническая программа) Отлично построенный маршрут Индивидуальный подход к каждому участнику тура Подходит для туристов разного возраста Погружение
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Горы»
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