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хостел, ему принадлежащий-выше всяких похвал! Чувствовали себя, как дома! Таких людей, которые могут заинтересовать, увлечь, и сделать свои родные края такими же любимыми и нас,туристов, можно по пальцам перечесть! Бесконечно благодарна судьбе и обстоятельствам, что оказалась рядом с Олегом Евгеньевичем. Мне очень повезло!