Н Наталия 5

Экскурсия очень понравилась! Теплая и душевная - ощущение, что приехал в гости к хорошему знакомому или родственнику. Вся информация подавалась не заученным текстом, а очень понятно, доступно - было приятно и интересно слушать. Гид очень доброжелательный, отвечал на все наши - даже далекие от темы экскурсии - вопросы. Чувствуется, что Дмитрий очень любит родные места, интересуется их историей и готов делиться этим с путешественниками. Организовано все было безупречно. Дмитрий пошел нам навстречу: встретил нас с поезда и провел экскурсию во второй половине дня. Интересный и продуманный маршрут, включающий необычные, далекие от Кандалакши точки, до которых сложно добраться самостоятельно. Для нашей физически хорошо подготовленной группы предложил прогулку «повышенной сложности» - но помогал с прохождением самых сложных участков. Спасибо Дмитрию за экскурсию, будем рады снова увидеться в Кандалакше!