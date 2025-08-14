Индивидуальная
до 4 чел.
Кандалакшский лабиринт
Треккинг вдоль моря по чудесным местам Северной Карелии с историями о поморах и саамах
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 09:30
24 авг в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 09:30
23 авг в 15:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Проехать вдоль Белого моря и открыть самобытный уголок Мурманской области
Начало: По вашему адресу
11 авг в 07:00
13 авг в 07:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗагадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Откройте для себя удивительный мир Кандалакшского заповедника с воды. Погрузитесь в атмосферу дикой природы и насладитесь уникальными видами
Начало: В селе Лувеньга
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Погрузитесь в атмосферу поморского быта и природы. Откройте для себя традиции, попробуйте чай с шишками и насладитесь северными песнями
Начало: В Умбе
10 авг в 16:00
11 авг в 15:30
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 08:00
24 авг в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Путешествие в одно из старейших сел Кольского полуострова, где сохранились древняя церковь, история лесозаводов и уникальная природа Ковдской губы
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 08:30
24 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского Севера, посетив аметистовые месторождения и живописные уголки, где сохранились традиции поморов
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ландшафты беломорского побережья
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Кандалакшскому заливу. Восхитительные виды и уникальная природа ждут вас на каждом шагу
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Кандалакше с любовью
Прогуляться по сердцу города - от первого кандалакшского святого до символа семейной любви
Начало: В центре города
10 авг в 08:00
23 авг в 15:30
от 2500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Кандалакши - между морем и заводами
Познакомиться с городом за полярным кругом, который меняется, не теряя себя
Начало: На центральной площади
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 08:30
23 авг в 15:00
от 3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Погрузитесь в традиции поморов в старинном селе Умбе. Узнайте секреты изготовления козули и насладитесь домашними пирогами из русской печи
Начало: В поселке Умбе
10 авг в 16:00
11 авг в 16:00
от 19 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Фототур к самому Белому морю
Погрузитесь в атмосферу северной природы, запечатлейте её в кадре. Вас ждут уникальные пейзажи, вдохновляющие виды и профессиональная поддержка
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
7 сен в 08:30
8 сен в 08:30
от 50 400 ₽
56 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотопоездка к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У центрального входа кинотеатр Мурманск
21 сен в 06:00
22 сен в 06:00
от 45 000 ₽
50 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 14 авг 2025
Эта экскурсия подарила нам не только новые знания, но и массу положительных эмоций , и желание вернуться снова. Определённо рекомендую всем, кто хочет получить незабываемые впечатления и окунуться в мир удивительных открытий!
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Идеальная медитативная прогулка Единственный недостаток - быстро закончилась)
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Потрясающий тур! Отличный организатор - компетентный, приятный в общении. Воодушевлены атмосферой и красотой увиденного, искренне всем рекомендуем это маленькое по времени, но огромное по впечатлениям, путешествие!
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Спасибо гиду Роману за отличное путешествие по Терскому берегу! Красивые локации с видом на Кандалакшский залив Белого моря, познавательная экскурсия с вкусной ухой на Тоне Тетрина, козули в Умбе, аместивый берег и многое другое!
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Это было потрясающее приключение!
Спасибо Игорю за такую классную прогулку!
Нам очень повезло с погодой, мы расслабленно плыли вдоль красивых берегов, наслаждались
Спасибо Игорю за такую классную прогулку!
Нам очень повезло с погодой, мы расслабленно плыли вдоль красивых берегов, наслаждались
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Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Мы посмотрели
Мы посмотрели
+6
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Е
В принципе данный маршрут можно было бы пройти и самим, на нем много групп и гуляющих, но даже с Дмитрием
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М
В путешествии по Терскому берегу нашим проводником был Роман- аттестованный гид по Кандалакшскому и Терскому районам. Жизнерадостный, внимательный, эрудированный, приятный
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T
Были с Артёмом на экскурсии по побережью Белого моря и до сих пор под впечатлением! Это был тот самый случай,
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Е
очень благодарна Артему, что пошел на встречу и подстроился под нашу мечту посмотреть Кузоменьскую пустыню, которая не входила в изначальный
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Всего 154 отзыва в Кандалакше
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Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше
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