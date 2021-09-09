Все экскурсии в Кандалакше
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Кандалакше на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-3 чел.
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Последние отзывы «Экскурсии Кандалакши»
- ННаталия9 сентября 2021Экскурсия очень понравилась! Теплая и душевная - ощущение, что приехал в гости к хорошему знакомому или родственнику. Вся информация подавалась не заученным текстом, а очень понятно, доступно - было приятно и интересно слушать. Гид очень доброжелательный, отвечал на все наши - даже далекие от темы экскурсии - вопросы. Чувствуется, что Дмитрий очень любит родные места, интересуется их историей и готов делиться этим с путешественниками. Организовано все было безупречно. Дмитрий пошел нам навстречу: встретил нас с поезда и провел экскурсию во второй половине дня. Интересный и продуманный маршрут, включающий необычные, далекие от Кандалакши точки, до которых сложно добраться самостоятельно. Для нашей физически хорошо подготовленной группы предложил прогулку «повышенной сложности» - но помогал с прохождением самых сложных участков. Спасибо Дмитрию за экскурсию, будем рады снова увидеться в Кандалакше!
- ЕЕлена12 августа 2021Спасибо Дмитрию, что не оставил нас без сопровождения. По маршруту нас провела его жена Юля. Без нее мы не увидели этот великолепный водопад и не узнали историю необычного села Колвицы. Юля была к нам очень внимательна и предупредительна, помогала преодолевать препятствия, показала лучшие виды на окрестности. Русский Север - это любовь навсегда!
- ИИрина11 августа 2021Дмитрий показал очень красивые и интересные места. Благодарна за увлекательные рассказы о жизни поморов, за комфортное перемещение в небыстром темпе, за дельные советы, за помощь и участие.
- Отзыв на: Кандалакшский лабиринтГГалина11 августа 2021Очень интересная пешая экскурсия!! Много нового. Очень рекомендую!
- Отзыв на: Кандалакшский лабиринтЕЕкатерина11 августа 2021Мы полюбили Кандалакшу с первого взгляда и, конечно, в этом прежде всего заслуга Дмитрия! Спасибо за потрясающую экскурсию и общение!