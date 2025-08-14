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Экскурсии в Кандалакше

Найдено 16 экскурсий в Кандалакше, цены от 2500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Кандалакшский лабиринт
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кандалакшский лабиринт
Треккинг вдоль моря по чудесным местам Северной Карелии с историями о поморах и саамах
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 09:30
24 авг в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
На машине
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 09:30
23 авг в 15:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
На машине
11 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Проехать вдоль Белого моря и открыть самобытный уголок Мурманской области
Начало: По вашему адресу
11 авг в 07:00
13 авг в 07:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Прогулки на каяках
5 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Откройте для себя удивительный мир Кандалакшского заповедника с воды. Погрузитесь в атмосферу дикой природы и насладитесь уникальными видами
Начало: В селе Лувеньга
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за человека
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Погрузитесь в атмосферу поморского быта и природы. Откройте для себя традиции, попробуйте чай с шишками и насладитесь северными песнями
Начало: В Умбе
10 авг в 16:00
11 авг в 15:30
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Пешая
4.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 08:00
24 авг в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Путешествие в одно из старейших сел Кольского полуострова, где сохранились древняя церковь, история лесозаводов и уникальная природа Ковдской губы
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 08:30
24 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского Севера, посетив аметистовые месторождения и живописные уголки, где сохранились традиции поморов
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ландшафты беломорского побережья
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ландшафты беломорского побережья
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Кандалакшскому заливу. Восхитительные виды и уникальная природа ждут вас на каждом шагу
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
О Кандалакше с любовью
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
О Кандалакше с любовью
Прогуляться по сердцу города - от первого кандалакшского святого до символа семейной любви
Начало: В центре города
10 авг в 08:00
23 авг в 15:30
от 2500 ₽ за всё до 5 чел.
Сердце Кандалакши - между морем и заводами
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Кандалакши - между морем и заводами
Познакомиться с городом за полярным кругом, который меняется, не теряя себя
Начало: На центральной площади
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
10 авг в 08:30
23 авг в 15:00
от 3000 ₽ за всё до 4 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Погрузитесь в традиции поморов в старинном селе Умбе. Узнайте секреты изготовления козули и насладитесь домашними пирогами из русской печи
Начало: В поселке Умбе
10 авг в 16:00
11 авг в 16:00
от 19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фототур к самому Белому морю
На машине
13 часов
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Фототур к самому Белому морю
Погрузитесь в атмосферу северной природы, запечатлейте её в кадре. Вас ждут уникальные пейзажи, вдохновляющие виды и профессиональная поддержка
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
7 сен в 08:30
8 сен в 08:30
от 50 400 ₽56 000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопоездка к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
На машине
13 часов
-
10%
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотопоездка к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У центрального входа кинотеатр Мурманск
21 сен в 06:00
22 сен в 06:00
от 45 000 ₽50 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Кандалакшский лабиринт
Дата посещения: 14 авг 2025
Эта экскурсия подарила нам не только новые знания, но и массу положительных эмоций , и желание вернуться снова. Определённо рекомендую всем, кто хочет получить незабываемые впечатления и окунуться в мир удивительных открытий!
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Ксения
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Идеальная медитативная прогулка Единственный недостаток - быстро закончилась)
Идеальная медитативная прогулка Единственный недостаток - быстро закончилась)
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Иванова
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Потрясающий тур! Отличный организатор - компетентный, приятный в общении. Воодушевлены атмосферой и красотой увиденного, искренне всем рекомендуем это маленькое по времени, но огромное по впечатлениям, путешествие!
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Владимир
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Спасибо гиду Роману за отличное путешествие по Терскому берегу! Красивые локации с видом на Кандалакшский залив Белого моря, познавательная экскурсия с вкусной ухой на Тоне Тетрина, козули в Умбе, аместивый берег и многое другое!
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Alsu
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Это было потрясающее приключение!
Спасибо Игорю за такую классную прогулку!
Нам очень повезло с погодой, мы расслабленно плыли вдоль красивых берегов, наслаждались
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приятной погодой и рассказами про местную природу, флору и фауну.
Мы никуда не торопились, останавливались на красивых пляжах, дважды искупались в белом море (о таком я даже мечтать не смела).
Организация была выше всех похвал. Игорь очень внимательный и вежливый инструктор, интересно рассказывал про окружающие места. Мы получили огромное удовольствие.
Успехов вам!

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Елена
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Мы посмотрели
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все, что хотели, и даже больше, потому что о некоторых местах мы не знали🤗 Для нас был организован комфортный трансфер Мурманск-Кандалакша. В Кандалакше уже пересели в машину к Артему и понеслось!
Обзорная экскурсия по Кандалакше - смотровая на Кандалакшский залив и заповедник - Колвицкий водопад - Умба - экскурсия в Тоне Тетрина - пляж Белого моря на отливе - знак Северный полярный круг - Кашкаранцы - Варзуга (с ночевкой) - Кузомень - пепелац - Аметистовый берег - Умба и музей петроглифов - переезд до Кандалакши и обратный трансфер в Мурманск.
Впечатлений море! Осмысливаем до сих пор. Но точно могу сказать, что самостоятельно мы так и столько за 2 дня не посмотрели бы. Места удивительные! Но многие труднодоступны и очень друг от друга удалены. Артем точно знает, как лучше добраться до каждого))
Поездка была для нас максимально комфортной: Артем - знающий гид, аккуратный и спокойный водитель, очень внимательный и тактичный человек.
Спасибо от всех нас!

Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.+6
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
Артем организовал для нашей семьи (2 взрослых + дети 10 и 13 лет) прекрасную двухдневную поездку по Терскому берегу.
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Е
Кандалакшский лабиринт
В принципе данный маршрут можно было бы пройти и самим, на нем много групп и гуляющих, но даже с Дмитрием
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дочь умудрилась потеряться в этом «саду расходящихся тропок» на Барыне. Все окончилось благополучно, но сами бы могли ещё пуще застрять. А это был наш первый день в Мурманской области! Поэтому огромная благодарность Дмитрию за экскурс в историю, интересную подачу материала, за то, что подождал нас с началом экскурсии, тк мы попали в период проблем с бензином и больших очередей на азс, а ехали издалека, но Дмитрий позволил перенести начало на полчаса и экскурсия продолжалась долго! гуляли мы почти 4 часа, тк Дмитрий подстраивался под наш темп, спасибо ему за это!

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М
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
В путешествии по Терскому берегу нашим проводником был Роман- аттестованный гид по Кандалакшскому и Терскому районам. Жизнерадостный, внимательный, эрудированный, приятный
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в общении, аккуратный в вождении. К тому же Роман (и его коллега Артём) профессиональные спасатели МЧС. Так что, если вдруг что.., вы в надёжных руках!
Мы увидели жемчужины этого края- Колвицкий водопад и Колвицкое озеро, великолепный песчаный пляж Белого моря и аметистовый берег (мы их нашли!), чудесную Умбу и колоритную Тоню Тетрину, где о жизни поморов с невероятным юмором и знанием дела нам рассказал сам воссоздатель этого места и создатель историко-этнографического комплекса- Александр Борисович Комаров. Тоня Тетрина- обязательный must see Терского района!! Поездка получилась замечательной! Настоятельно рекомендуем! Семья из Санкт-Петербурга- Юрий, Майя и Мила.

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T
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Были с Артёмом на экскурсии по побережью Белого моря и до сих пор под впечатлением! Это был тот самый случай,
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когда реальность оказалась даже круче ожиданий.
Очень удобный маршрут, достаточно много остановок, что спасает от укачивания: на машине быстро добирались до самых живописных точек. Артем на многих локациях фотографировал нас.
Артём рассказывал много про поморов, про старинные сёла, про то, как люди веками жили рядом с этим суровым морем. Причём без перегруза: ровно столько, чтобы было интересно и легко запоминалось даже подростку. Чувствовалось, что человек искренне любит эти места и хочет передать эту любовь гостям.
Отдельно хочу отметить комфорт: машина удобная, Артем-водитель аккуратный, остановки делали именно там, где хотелось подольше побыть и пофотографировать. Даже погода, которая всю дорогу была дождливая и с холодным ветром, добавила колорита и сделала пейзажи по-настоящему северными.
В общем, если хотите за один день увидеть разную сторону Русского Севера — и суровую природу, и следы истории, и настоящую поморскую атмосферу — очень советую эту экскурсию. Уезжали с ощущением, что зарядились чем-то важным, и с кучей красивых кадров.
Обязательно к посещению Тоня Тетрина, и отведайте там ухи. Это очень вкусно. Артем, спасибо!!!
После вашей экскурсии хочется ещё раз приехать на Север, теперь уже зимой!

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Е
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
очень благодарна Артему, что пошел на встречу и подстроился под нашу мечту посмотреть Кузоменьскую пустыню, которая не входила в изначальный
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план экскурсии, благодаря Артемк мечта была осуществлена! сама бы я не рискнула ехать в пески, но с Артемом все было не страшно и мы многое увидели за этот насыщенный день, чего без местного гида не повидали бы.

огромное спасибо Артёму за множество хороших советов и по другим местам Мурманской области!

Мне хотелось бы больше исторической информации, но со мной были два подростка, так что думаю, Артём не хотел их утомлять обилием фактов и дат)

Спачибо за замечательную и насыщенную поездку!

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Всего 154 отзыва в Кандалакше

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Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше

Самые популярные экскурсии в Кандалакше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Кандалакшский лабиринт;
  2. Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду;
  3. Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу;
  4. Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»;
  5. Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша.
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в августе 2026
Сейчас в Кандалакше можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 2500 до 50 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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