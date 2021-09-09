Экскурсии Кандалакши

Все экскурсии в Кандалакше

Доступно 2 экскурсии 🚌 в Кандалакше на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Кандалакшский лабиринт
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 500
за 1-10 чел.
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Индивидуальная экскурсия
5
4
4 000
за 1-3 чел.
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест

Последние отзывы «Экскурсии Кандалакши»

  • Отзыв на: Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
    Н
    Наталия
    9 сентября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась! Теплая и душевная - ощущение, что приехал в гости к хорошему знакомому или родственнику. Вся информация подавалась не заученным текстом, а очень понятно, доступно - было приятно и интересно слушать. Гид очень доброжелательный, отвечал на все наши - даже далекие от темы экскурсии - вопросы. Чувствуется, что Дмитрий очень любит родные места, интересуется их историей и готов делиться этим с путешественниками. Организовано все было безупречно. Дмитрий пошел нам навстречу: встретил нас с поезда и провел экскурсию во второй половине дня. Интересный и продуманный маршрут, включающий необычные, далекие от Кандалакши точки, до которых сложно добраться самостоятельно. Для нашей физически хорошо подготовленной группы предложил прогулку «повышенной сложности» - но помогал с прохождением самых сложных участков. Спасибо Дмитрию за экскурсию, будем рады снова увидеться в Кандалакше!
  • Отзыв на: Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
    Е
    Елена
    12 августа 2021
    5
    Спасибо Дмитрию, что не оставил нас без сопровождения. По маршруту нас провела его жена Юля. Без нее мы не увидели этот великолепный водопад и не узнали историю необычного села Колвицы. Юля была к нам очень внимательна и предупредительна, помогала преодолевать препятствия, показала лучшие виды на окрестности. Русский Север - это любовь навсегда!
  • Отзыв на: Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
    И
    Ирина
    11 августа 2021
    5
    Дмитрий показал очень красивые и интересные места. Благодарна за увлекательные рассказы о жизни поморов, за комфортное перемещение в небыстром темпе, за дельные советы, за помощь и участие.
  • Отзыв на: Кандалакшский лабиринт
    Г
    Галина
    11 августа 2021
    5
    Очень интересная пешая экскурсия!! Много нового. Очень рекомендую!
  • Отзыв на: Кандалакшский лабиринт
    Е
    Екатерина
    11 августа 2021
    5
    Мы полюбили Кандалакшу с первого взгляда и, конечно, в этом прежде всего заслуга Дмитрия! Спасибо за потрясающую экскурсию и общение!
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