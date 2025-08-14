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когда реальность оказалась даже круче ожиданий.

Очень удобный маршрут, достаточно много остановок, что спасает от укачивания: на машине быстро добирались до самых живописных точек. Артем на многих локациях фотографировал нас.

Артём рассказывал много про поморов, про старинные сёла, про то, как люди веками жили рядом с этим суровым морем. Причём без перегруза: ровно столько, чтобы было интересно и легко запоминалось даже подростку. Чувствовалось, что человек искренне любит эти места и хочет передать эту любовь гостям.

Отдельно хочу отметить комфорт: машина удобная, Артем-водитель аккуратный, остановки делали именно там, где хотелось подольше побыть и пофотографировать. Даже погода, которая всю дорогу была дождливая и с холодным ветром, добавила колорита и сделала пейзажи по-настоящему северными.

В общем, если хотите за один день увидеть разную сторону Русского Севера — и суровую природу, и следы истории, и настоящую поморскую атмосферу — очень советую эту экскурсию. Уезжали с ощущением, что зарядились чем-то важным, и с кучей красивых кадров.

Обязательно к посещению Тоня Тетрина, и отведайте там ухи. Это очень вкусно. Артем, спасибо!!!

После вашей экскурсии хочется ещё раз приехать на Север, теперь уже зимой!