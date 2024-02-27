1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пройти по эко-краеведческой тропе, услышать поморские истории и ощутить особый дух Терского берега
Начало: В Умбе
10 июня в 15:00
11 июня в 16:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила27 февраля 2024Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
- ААлина10 декабря 2023Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
- ССергей30 сентября 2023Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может не радовать) Провела нам
- ССветлана26 сентября 2023Это было потрясающе интересно и вкусно! Благодарим Ольгу за удивительную и трогательную любовь к своей малой Родине, за знание истории, архитектуры, природы и народного фольклора. Спасибо и до встречи!
- ККристина25 сентября 2023Очень понравилась экскурсия! Гид Татьяна очень интересно и легко провела по данному маршруту! Много ярких моментов, красивые места, интересные факты, удивительные пейзажи! Советую всем, кто будет в этом прекрасном месте!
- ССветлана18 августа 2023Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни, белый песок, сосны, солнце,
- ЕЕлена22 сентября 2022Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на КольскийОрганизатор тура Олег Евгеньевич Лютцков - необычайно интересный и влюблённый в своё дело человек! Прекрасный организатор, внимательный и чуткий. А
- ИИрина23 июля 2021Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на КольскийТур вызвал море положительных эмоций, все ожидания оправдались, программа тура была выполнена полностью. Огромное спасибо руководителям тура, гидам, водителям. Вся программа чётко продумана, организация на высшем уровне.
- ААнна22 июля 2021Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский+ Насыщенная программа с посещением различных природных достопримечательностей (+геолого-ботаническая программа) Отлично построенный маршрут Индивидуальный подход к каждому участнику тура Подходит для туристов разного возраста Погружение
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Пешеходные»
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