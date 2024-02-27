Пешие экскурсии-прогулки в Кандалакше с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Кандалакше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пройти по эко-краеведческой тропе, услышать поморские истории и ощутить особый дух Терского берега
Начало: В Умбе
10 июня в 15:00
11 июня в 16:00
7 000 за всё до 5 чел.
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Крестовая гора - очей очарование
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    27 февраля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
  • А
    Алина
    10 декабря 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
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    просьбе расширенный маршрут и показал за один (достаточно короткий) световой день несколько местных достопримечательностей. Всё замечательно, вернёмся в Кандалакшу в летний сезон!

    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!
  • С
    Сергей
    30 сентября 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может не радовать) Провела нам
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    инструктаж, выдала трекинговые палки, которые оказались очень кстати. Они реально помогают преодолевать препятствия. Теперь себе хочу купить такие же))) По самому маршруту скажу, что он не сложный, но и не совсем лайтовый. Виды восхитительные, удалось погулять и по берегу во время отлива и в сосновом лесу, подышать чистым воздухом, насладиться северными красотами. Юля по пути рассказала про флору и фауну, да и просто интересные факты из местной жизни. В общем, 3 часа пролетели незаметно и интересно. Оговорюсь, что целью у нас был именно небольшой трекинг и наслаждение природой севера, ну а лабиринт, это приятный бонус. P.S. Медведи нас не съели =))), экскурсия состоялась и мы в восторге!

    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может
  • С
    Светлана
    26 сентября 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Это было потрясающе интересно и вкусно! Благодарим Ольгу за удивительную и трогательную любовь к своей малой Родине, за знание истории, архитектуры, природы и народного фольклора. Спасибо и до встречи!
  • К
    Кристина
    25 сентября 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Очень понравилась экскурсия! Гид Татьяна очень интересно и легко провела по данному маршруту! Много ярких моментов, красивые места, интересные факты, удивительные пейзажи! Советую всем, кто будет в этом прекрасном месте!
    Очень понравилась экскурсия!
  • С
    Светлана
    18 августа 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни, белый песок, сосны, солнце,
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    ягоды, загадки и мистика, истории, звенящая тишина и шум прибоя. Мы покормили динозавра, увидели сиреневых медуз и смотрели на мир с головокружительной высоты! Юлия, спасибо!

    Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни
  • Е
    Елена
    22 сентября 2022
    Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
    Организатор тура Олег Евгеньевич Лютцков - необычайно интересный и влюблённый в своё дело человек! Прекрасный организатор, внимательный и чуткий. А
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    хостел, ему принадлежащий-выше всяких похвал! Чувствовали себя, как дома! Таких людей, которые могут заинтересовать, увлечь, и сделать свои родные края такими же любимыми и нас,туристов, можно по пальцам перечесть! Бесконечно благодарна судьбе и обстоятельствам, что оказалась рядом с Олегом Евгеньевичем. Мне очень повезло!

  • И
    Ирина
    23 июля 2021
    Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
    Тур вызвал море положительных эмоций, все ожидания оправдались, программа тура была выполнена полностью. Огромное спасибо руководителям тура, гидам, водителям. Вся программа чётко продумана, организация на высшем уровне.
  • А
    Анна
    22 июля 2021
    Синие горы и Белое море. Экскурсионный тур на Кольский
    + Насыщенная программа с посещением различных природных достопримечательностей (+геолого-ботаническая программа) Отлично построенный маршрут Индивидуальный подход к каждому участнику тура Подходит для туристов разного возраста Погружение
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    в жизнь и быт местного населения (Поморская часть программы) - Сильная тряска в дороге из-за проблем с дорогами Негативный опыт проживания в отеле Пик. Не рекомендую там останавливаться (на очень низком уровне сервис и условия проживания)

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
  2. Кандалакшский лабиринт
  3. Крестовая гора - очей очарование
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
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