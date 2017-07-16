Преимущества этого путешествия:
Все участники тура получают памятные дипломы «Школы Горного Вождения Снегоходов» и памятные сувениры.
Встреча гостей на вокзале города Кандалакша, переезд на микроавтобусе до села Варзуга (240 км асфальт, грунт).
Приезд в Варзугу, обед, инструктаж и экипировка, выезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моря.
По пути осмотр поморских рыбацких тоней, заезд в села Чапома, Тетрино.
Прибытие в Стрельну, размещение в гостевом доме.
Ужин из блюд поморской кухни – семга во всех видах, грибы, варенья.
Дневной пробег: 125 км.
Завтрак.
Снегоходный маршрут от Стрельны до Каневки.
Дорог и путиков нет.
В начале дня осмотрим Никодимский маяк , который стоит на самой южной оконечности полуострова.
От Маяка уходив вглубь полуострова в северо-восточном направлении.
Эта часть пути проходит по одной из самых пустынных областей полуострова.
Ночлег в деревне Каневка на берегу реки Поной.
Размещение в Каневке в частном доме.
В Каневке самая лучшая баня из всех, которые предоставляют наши добрые хозяева гостевых домов.
Дневной пробег: 150 км по лесам, болотам.
Завтрак.
Выезд в сторону Краснощелья.
Маршрут этого дня пройдет по пологому хребту Кейвы, а затем спустится в лесистую "понойскую депрессию."
По пути мы заедем в оленеводческую бригаду, где можно будет познакомится с бытом и жизнью оленеводов, а при удачном стечении обстоятельств увидеть и самих оленей.
Дневной перегон: около 170 км.
Маршрут Краснощелье –Ловозеро.
В зависимости от погоды это может быть 180 километров шикарных видов и легкого драйва, либо трудовой длинный день борьбы со снежной целиной.
Кольский он всегда такой – непредсказуемый.
Ночлег на берегу Ловозера на турбазе Юлинская Салма.
Дневной перегон: около 180 км.
Маршрут этого дня проходит по озерам, лесам и горам.
Мы постараемся максимально разнообразить этот и так красивый день.
Заедем на священное озеро Сейдозеро, попробуем подняться на вершину Маннепах в Ловозерских тундрах, в Хибинах проедем по самым эффектным перевалам.
Окончание маршрута в Кировске в нашем снегоходном центре.
По окончании маршрута ужин в кафе, трансфер на вокзал или в аэропорт.
Дневной перегон: 130 км.
Тур предусматривает размещение в гостевых домах Стрельна, Каневка, Краснощелье и Юлинская Салма.
ОДЕЖДА для снегоходной экспедиции:
• Футболки, нижнее белье, х. б. носки
• Термобелье из тонкого полартека
• Тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер
• Пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон ИЛИ нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон
• Тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах
• Толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые
• Перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые
• Шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – мы предоставляем.
• Шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту.
• Пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное.
• Если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка
• Личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.)
• Крем для лица от холода.
• Личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах)
• Маска горнолыжная - надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе)
• Солнцезащитные очки
• Маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы
• Некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте
• Шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними
Не забудьте! взять с собой спальник для ночевки в гостевом доме Каневки. Спальник может быть тонким.
Вещи должны быть упакованы или в сумку или в рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.
Мы предоставляем:
• Комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона
• 2 подшлемника – тонкий и толстый
• Шлем с забралом с двойным стеклом - если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом!
• Ботинки снегоходные с вкладышем из войлока,
• Варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
ВНИМАНИЕ!!! Если у Вас плохое зрение. Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Начало тура: Кандалакша
Город Кандалакша расположен в 250 км от Мурманска. Добраться можно поездом до станции Кандалакша или на самолете до г. Апатиты или г. Мурманска.
Конец тура: Кировск
Город Кировск расположен в 25 км от ж/д вокзала и аэропорта г. Апатиты и в 200 км от ж/д вокзала и аэропорта Мурманска.
Программа тура может быть незначительно изменена в связи с погодными условиями. На маршруте используются снегоходы Lynx 49 Ranger 600 ACE.
Маршрут рекомендован тем, кто уже бывал в наших экспедициях и представляет что это такое, либо тем, кто уверенно водит снегоход и не боится трудностей.
Снегоходные экспедиции организуемые нашей фирмой проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Наш регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии. Погода в наших широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры - от 0 до -30, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией "Что взять с собой".
Любой маршрут может оказаться как сложнее заявленного, так и легче. Все зависит от погоды и состояния снежного покрова в данный конкретный момент. Мы определяем сложность исходя из средних значений.
Вы можете застрять на снегоходе на любом маршруте при любой сложности, потому что выпадет свежий снег при определенных температурах, и в таком случае образуется "пухляк". Точно также могут ударить сильные морозы. Может вдруг начаться оттепель в любом месяце зимы и появиться вода на льду водоемов. Все это природные явления, предсказать которые невозможно.
Учитывайте, что вы едете на Крайний Север. Он непредсказуемый. Предъявлять претензии нам в данном случае совершенно бесполезно. Но несмотря на то, что Крайний Север местами суровый, он в любом случае прекрасный!