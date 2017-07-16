ОДЕЖДА для снегоходной экспедиции:

• Футболки, нижнее белье, х. б. носки

• Термобелье из тонкого полартека

• Тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер

• Пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон ИЛИ нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон

• Тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах

• Толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые

• Перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые

• Шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – мы предоставляем.

• Шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту.

• Пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное.

• Если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка

• Личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.)

• Крем для лица от холода.

• Личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах)

• Маска горнолыжная - надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе)

• Солнцезащитные очки

• Маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы

• Некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте

• Шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними

Не забудьте! взять с собой спальник для ночевки в гостевом доме Каневки. Спальник может быть тонким.

Вещи должны быть упакованы или в сумку или в рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.



Мы предоставляем:

• Комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона

• 2 подшлемника – тонкий и толстый

• Шлем с забралом с двойным стеклом - если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом!

• Ботинки снегоходные с вкладышем из войлока,

• Варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.

ВНИМАНИЕ!!! Если у Вас плохое зрение. Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.