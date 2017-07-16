Сердце Кольского

Хотите проехаться по нетронутым цивилизацией местам на снегоходе

5
3 отзыва
Хотите проехаться по нетронутым цивилизацией местам на снегоходе? Если вы опытный путешественник, тогда этот маршрут для вас.

По результатам прошлых лет мы скомпоновали новый маршрут по юго-востоку и центру Кольского полуострова. Ключевыми участками этого маршрута станет район возвышенности Дальние Кейвы, где мы проедем впервые. Здесь находился район падения ступеней космических ракет и до сих пор возможно найти их обломки.

Деревня Каневка станет крайней точкой этого маршрута, после которой мы проедем по самому центру Кольского – хребту Кейвы до села Краснощелье.
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Сердце Кольского
Ближайшие даты:
02
мар
17
мар
22
мар
27
мар
01
апр
06
апр

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • знакомство с жизнью коренных народов Кольского – Поморами, Коми и Саами;
  • отдых от городской суеты – посещение нетронутых цивилизацией мест;
  • уникальное природное явление – возможность увидеть северное сияние;
  • испытание на прочность – большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.

Все участники тура получают памятные дипломы «Школы Горного Вождения Снегоходов» и памятные сувениры. 

Программа тура по дням

1 день
Выезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моря

Встреча гостей на вокзале города Кандалакша, переезд на микроавтобусе до села Варзуга (240 км асфальт, грунт).

Приезд в Варзугу, обед, инструктаж и экипировка, выезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моря.

По пути осмотр поморских рыбацких тоней, заезд в села Чапома, Тетрино.

Прибытие в Стрельну, размещение в гостевом доме.

Ужин из блюд поморской кухни – семга во всех видах, грибы, варенья.

Дневной пробег: 125 км.

Выезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моряВыезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моряВыезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моряВыезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моря
2 день
Снегоходный маршрут от Стрельны до Каневки

Завтрак.

Снегоходный маршрут от Стрельны до Каневки.

Дорог и путиков нет.

В начале дня осмотрим Никодимский маяк , который стоит на самой южной оконечности полуострова.

От Маяка уходив вглубь полуострова в северо-восточном направлении.

Эта часть пути проходит по одной из самых пустынных областей полуострова.

Ночлег в деревне Каневка на берегу реки Поной.

Размещение в Каневке в частном доме.

В Каневке самая лучшая баня из всех, которые предоставляют наши добрые хозяева гостевых домов.

Дневной пробег: 150 км по лесам, болотам.

Снегоходный маршрут от Стрельны до КаневкиСнегоходный маршрут от Стрельны до КаневкиСнегоходный маршрут от Стрельны до КаневкиСнегоходный маршрут от Стрельны до Каневки
3 день
Посещение хребта Кейвы

Завтрак.

Выезд в сторону Краснощелья.

Маршрут этого дня пройдет по пологому хребту Кейвы, а затем спустится в лесистую "понойскую депрессию."

По пути мы заедем в оленеводческую бригаду, где можно будет познакомится с бытом и жизнью оленеводов, а при удачном стечении обстоятельств увидеть и самих оленей. 

Дневной перегон: около 170 км.

Посещение хребта КейвыПосещение хребта КейвыПосещение хребта КейвыПосещение хребта Кейвы
4 день
Маршрут Краснощелье – Ловозеро

Маршрут Краснощелье –Ловозеро.

В зависимости от погоды это может быть 180 километров шикарных видов и легкого драйва, либо трудовой длинный день борьбы со снежной целиной.

Кольский он всегда такой – непредсказуемый.

Ночлег на берегу Ловозера на турбазе Юлинская Салма.

Дневной перегон: около 180 км.

Маршрут Краснощелье – ЛовозероМаршрут Краснощелье – ЛовозероМаршрут Краснощелье – ЛовозероМаршрут Краснощелье – Ловозеро
5 день
Посещение священного озера Сейдозеро

Маршрут этого дня проходит по озерам, лесам и горам.

Мы постараемся максимально разнообразить этот и так красивый день.

Заедем на священное озеро Сейдозеро, попробуем подняться на вершину Маннепах в Ловозерских тундрах, в Хибинах проедем по самым эффектным перевалам.

Окончание маршрута в Кировске в нашем снегоходном центре.

По окончании маршрута ужин в кафе, трансфер на вокзал или в аэропорт.

Дневной перегон: 130 км.

Посещение священного озера СейдозероПосещение священного озера СейдозероПосещение священного озера СейдозероПосещение священного озера Сейдозеро

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевых домах Стрельна, Каневка, Краснощелье и Юлинская Салма.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Местные трансферты
  • Аренда снегоходов Lynx
  • ГСМ
  • Аренда снаряжения
  • Проживание в гостиницах на маршруте
  • Питание, указанное в программе
  • Баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Кандалакши и обратно из Кировска
Место начала и завершения?
г. Кандалакша
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

ОДЕЖДА для снегоходной экспедиции:
• Футболки, нижнее белье, х. б. носки
• Термобелье из тонкого полартека
• Тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер
• Пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон ИЛИ нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон
• Тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах
• Толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые
• Перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые
• Шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – мы предоставляем.
• Шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту.
• Пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное.
• Если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка
• Личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.)
• Крем для лица от холода.
• Личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах)
• Маска горнолыжная - надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе)
• Солнцезащитные очки
• Маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы
• Некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте
• Шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними

Не забудьте! взять с собой спальник для ночевки в гостевом доме Каневки. Спальник может быть тонким.
Вещи должны быть упакованы или в сумку или в рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.

Мы предоставляем:
• Комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона
• 2 подшлемника – тонкий и толстый
• Шлем с забралом с двойным стеклом - если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом!
• Ботинки снегоходные с вкладышем из войлока,
• Варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
ВНИМАНИЕ!!! Если у Вас плохое зрение. Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться?

Начало тура: Кандалакша
Город Кандалакша расположен в 250 км от Мурманска. Добраться можно поездом до станции Кандалакша или на самолете до г. Апатиты или г. Мурманска.

Конец тура: Кировск
Город Кировск расположен в 25 км от ж/д вокзала и аэропорта г. Апатиты и в 200 км от ж/д вокзала и аэропорта Мурманска.

Примечание

Программа тура может быть незначительно изменена в связи с погодными условиями. На маршруте используются снегоходы Lynx 49 Ranger 600 ACE.
Маршрут рекомендован тем, кто уже бывал в наших экспедициях и представляет что это такое, либо тем, кто уверенно водит снегоход и не боится трудностей.

Важно знать

Снегоходные экспедиции организуемые нашей фирмой проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Наш регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии. Погода в наших широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры - от 0 до -30, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией "Что взять с собой".

Любой маршрут может оказаться как сложнее заявленного, так и легче. Все зависит от погоды и состояния снежного покрова в данный конкретный момент. Мы определяем сложность исходя из средних значений.

Вы можете застрять на снегоходе на любом маршруте при любой сложности, потому что выпадет свежий снег при определенных температурах, и в таком случае образуется "пухляк". Точно также могут ударить сильные морозы. Может вдруг начаться оттепель в любом месяце зимы и появиться вода на льду водоемов. Все это природные явления, предсказать которые невозможно.

Учитывайте, что вы едете на Крайний Север. Он непредсказуемый. Предъявлять претензии нам в данном случае совершенно бесполезно. Но несмотря на то, что Крайний Север местами суровый, он в любом случае прекрасный!

Как влияет погода на тур?
  1. Большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.
  2. Возможно только одноместное размещение на снегоходах, как более безопасное. Многие турфирмы лукавят, продавая туры на снегоходах по 2 человека на снегоходе. Разница в цене, как правило, небольшая, но в плане комфорта и безопасности она весьма существенна. Управление снегоходом вдвоем непростая задача даже для опытного водителя, так как вес пассажира до 2 раз ухудшает управляемость снегоходом, а если за рулем человек без большого опыта, то это становится просто опасным. Кроме того, ехать пассажиром холодно и неинтересно.
  3. В случае экстремальных погодных ситуаций Гид на маршруте имеет право сделать изменения маршрута, а так же задержать или отложить выезд на маршрут. Это условие принято нами в целях Вашей безопасности.
  4. В случае задержки группы на маршруте по погодным условиям мы не несем ответственности за возможные опоздания на самолеты - поезда. (до настоящего момента таких ситуаций не было, но вероятность присутствовала).
Условия, касающиеся эксплуатации техники и дисциплины на маршруте
  1. Снегоход в нашей стране невозможно застраховать, поэтому гости несут полную материальную ответственность за технику, арендованную одежду и снаряжение. Для соблюдения формальностей мы заключаем с каждым гостем договор аренды снегохода и снаряжения. Исходя из нашего многолетнего опыта работы можно сказать следующее: аварии на маршрутах происходят только по причине нарушения техники безопасности, например, несоблюдение дистанции или несанкционированное катание по целине в местах со скрытыми препятствиями.
  2. В случае, если Гость ведет себя неадекватно, нарушает правила техники безопасности на маршруте, Гид имеет право сделать одно предупреждение. В случае, если Гость продолжает нарушать правила, Гид имеет право снять Гостя с маршрута без каких либо компенсаций. Это правило введено нами исключительно для Вашей безопасности и успеха наших экспедиций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
16 июля 2017
Сергей, огромное спасибо! Мужики вышли из зоны комфорта - немного смущены, удивлены и очень довольны нашим приключением. В хорошем смысле слова "зашло" в душу. Саше огромный привет и благодарность! Надеюсь мы были хорошими гостями. Ждите зимой
К
15 янв 2018
Здравствуйте!
15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!

Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!

Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!

Ребята - Вы молодцы!
Н
23 июня 2018
Снегоходный тур «Магия полярной ночи»
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.

Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус.
На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место.

Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга!
Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором!

С признательностью, Надежда Зубакова

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кандалакши

🧳Экскурсионные туры5-дневные туры❄️На снегоходах

Похожие туры в Кандалакше

Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
4 отзыва
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
27 июня
30 июня
1 июля
2 июля
4 500 за всё до 4 чел.
Кандалакшский лабиринт
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
3 отзыва
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
27 июня
30 июня
1 июля
2 июля
2 500 за всё до 10 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
27 июня
30 июня
1 июля
4 июля
5 500 за всё до 4 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
1 июля
2 июля
8 июля
9 июля
10 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кандалакше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кандалакше
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ