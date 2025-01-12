2 день

Катание на склонах

Завтрак. Насладитесь вкусным и сытным завтраком, который зарядит вас энергией на весь день.

Утренний инструктаж и аренда снаряжения.

Встреча с инструктором и получение арендованного снаряжения. Краткий инструктаж по технике безопасности и основам катания для новичков.

Катание на лыжах и сноуборде на трассах Хибин.

Начало катания на горнолыжных трассах. Выберите трассу, соответствующую вашему уровню подготовки: от мягких склонов для начинающих до экстремальных спусков для опытных лыжников и сноубордистов.

Обед в горном кафе. Оплачивается самостоятельно.

Продолжение катания или свободное время.

Исследуйте новые трассы, совершенствуйте свои навыки и наслаждайтесь скоростью и свободой на склонах.

Отправляемся в Снежную деревню

Ужин в отеле. Оплачивается самостоятельно.