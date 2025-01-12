Погрузитесь в зимнюю сказку с нашим горнолыжным туром в Хибинах! Этот тур предлагает уникальную возможность насладиться великолепием северной природы и захватывающими дух
Программа тура по дням
Прибытие в г. Апатиты. Музейно-выставочный центр ФОСАГРО
Прибытие в аэропорт Хибины.
Вы прибываете в аэропорт Хибины, Мурманская область, авиа- или железнодорожным сообщением, где Вас уже будет ожидать наша команда!
Трансфер в отель, размещение в отеле.
Встреча с гидом, знакомство с программой тура и группой.
Посещаем Музейно-выставочный центр ФОСАГРО.
Ужин в отеле. Оплачивается самостоятельно.
Катание на склонах
Завтрак. Насладитесь вкусным и сытным завтраком, который зарядит вас энергией на весь день.
Утренний инструктаж и аренда снаряжения.
Встреча с инструктором и получение арендованного снаряжения. Краткий инструктаж по технике безопасности и основам катания для новичков.
Катание на лыжах и сноуборде на трассах Хибин.
Начало катания на горнолыжных трассах. Выберите трассу, соответствующую вашему уровню подготовки: от мягких склонов для начинающих до экстремальных спусков для опытных лыжников и сноубордистов.
Обед в горном кафе. Оплачивается самостоятельно.
Продолжение катания или свободное время.
Исследуйте новые трассы, совершенствуйте свои навыки и наслаждайтесь скоростью и свободой на склонах.
Отправляемся в Снежную деревню
Ужин в отеле. Оплачивается самостоятельно.
Териберка
Ранний завтрак и выезд в Териберку.
Обзорная экскурсия по Териберке.
- посещение кладбища кораблей, где вы увидите старые рыбацкие суда, оставленные на берегу;
- прогулка по пляжу «Драконьи яйца» с уникальными округлыми камнями;
- посещение водопада, где можно сделать потрясающие фотографии.
Обед в местном ресторане. Оплачивается самостоятельно.
Насладитесь блюдами северной кухни, такими как уха из свежей рыбы, оленина или морепродукты.
Морская прогулка на катере (оплачивается самостоятельно).
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Баренцеву морю. У вас будет возможность увидеть китов, морских птиц и насладиться видами сурового северного побережья.
Возвращение в Хибины.
Ужин в отеле. Оплачивается самостоятельно.
Катание на склонах. Северное сияние
Завтрак. Насладитесь вкусным и сытным завтраком, который зарядит вас энергией на весь день.
Утренний инструктаж и аренда снаряжения.
Встреча с инструктором и получение арендованного снаряжения. Краткий инструктаж по технике безопасности и основам катания для новичков.
Катание на лыжах и сноуборде на трассах Хибин.
Начало катания на горнолыжных трассах. Выберите трассу, соответствующую вашему уровню подготовки: от мягких склонов для начинающих до экстремальных спусков для опытных лыжников и сноубордистов.
Обед в горном кафе. Оплачивается самостоятельно.
Продолжение катания или свободное время.
Исследуйте новые трассы, совершенствуйте свои навыки и наслаждайтесь скоростью и свободой на склонах.
Вечерняя экскурсия наблюдение северного сияния.
Возвращение в отель.
Ужин. Оплачивается самостоятельно.
Айс-флоатинг. «Сказочный Лес»
Ранний завтрак и выезд к Белому морю.
Инструктаж и подготовка к айс-флоатингу.
Незабываемый опыт плавания среди льдов в специальном костюме.
Обед. Оплачивается самостоятельно.
Возвращение в Хибины.
Посещение экскурсионного объекта «Сказочный Лес».
Ужин в отеле. Оплачивается самостоятельно.
Заключительное катание
Завтрак. Насладитесь вкусным и сытным завтраком, который зарядит вас энергией на весь день.
Свободное время для катания на лыжах, сноуборде или других активностей (снегоходные сафари, катание на собачьих упряжках).
Обед в горном кафе. Оплачивается самостоятельно.
Вечерняя прогулка или отдых в отеле.
Ужин в отеле. Оплачивается самостоятельно.
Завершение тура
Завтрак в отеле.
Свободное время для покупки сувениров и прогулок.
Трансфер в аэропорт.
Вылет домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Русь».
Стоимость тура при двухместном размещении — 88 900 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 28 200 руб.
Варианты проживания
Отель «Русь»
Трехзвездочный отель «Русь» расположен в 12 км от города Апатиты.
Окруженный роскошным лесом близ озера Имандра. К услугам гостей комфортные, теплые номера для проживания, общий лаунж, терраса, ресторан местной кухни, дровяная баня и сауна с джакузи, бесплатная частная парковка.
Для любителей зимних видов спорта установлено сушильное оборудование и места для хранения лыж и сноубордов.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств платяной шкаф и собственная ванная комната, пол с подогревом.
В отеле «Русь» ежедневно сервируется континентальный завтрак, который включен в стоимость проживания.
Также в ресторане подаются обеды, ужины и создаются волшебные фуршеты!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле, кроме первого дня тура
- Катание на лыжах и сноуборде
- Услуги группового инструктора (услуги индивидуального инструктора оплачивается самостоятельно)
- Экскурсии
- Сопровождение: услуги профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по программе тура (включая поездки в Териберку и к Белому морю)
- Дополнительные услуги: организация и проведение всех мероприятий по программепомощь в организации свободного времени и дополнительных экскурсий
- Организация и проведение всех мероприятий по программе
- Помощь в организации свободного времени и дополнительных экскурсий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Апатиты и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 28 200 руб. /чел
- Горнолыжные услуги: SKIPASS на все дни катанияаренда горнолыжного и сноубордического снаряженияуслуги индивидуального инструктора
- SKIPASS на все дни катания
- Аренда горнолыжного и сноубордического снаряжения
- Услуги индивидуального инструктора
- Питание, кроме завтраков в отеле
- Дополнительные развлечения: помимо катания на лыжах вы сможете попробовать снегоходные сафари, катание на собачьих упряжках, морскую прогулку
- Туристический налог (оплачивается при заселении) - 100 руб/чел (сутки)
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы и деньги
- паспорт;
- полис ОМС;
- билеты;
- наличные деньги;
- бумажник с кредитными картами;
- ваучер на трансфер или прокат автомобиля;
- подтверждение бронирования апартаментов / отеля;
- карта; расписание поездов и автобусов со схемой движения до места проживания (при самостоятельной поездке);
- медицинская страховка.
Снаряжение для катания (свое или в аренду)
- лыжи или сноуборд в зависимости от предпочитаемого способа катания;
- ботинки, соответственно, лыжные или сноубордические;
- палки, если катаетесь на горных лыжах;
- шлем;
- маска;
- рюкзак, с которым будете кататься.
Если вы едете на горнолыжный курорт со своим снаряжением, не забудьте приобрести следующие приспособления: удобные чехлы для лыж; мазь или парафиновую свечку от налипания снега; шлем и защиту для тела (для новичков); маску-очки; сушилку для обуви.
Одежда и обувь для катания:
- куртка;
- брюки, варианты: тонкие из мембраны, утепленные, с теплыми шортами;
- термобельё — футболка (2 штуки);
- термобельё — кальсоны;
- флисовый джемпер без капюшона;
- тонкий пуховик;
- перчатки или варежки;
- балаклава или баф;
- специальные носки.
Одежда и обувь не для катания:
- теплая флисовая кофта;
- джинсы/штаны;
- футболки с длинными и короткими рукавами — тёплые (шерсть, например) и тонкие (хлопковые);
- теплые носки;
- нижнее белье;
- шапка или бафф;
- перчатки: шерстяные, кожаные, из софтшелл — какие больше нравятся;
- прогулочная обувь.
Прочее
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Какие изменения возможны в туре?
По погодным условиям на горнолыжном комплексе поездка в Териберку может быть перенесена на любой день, когда горнолыжный курорт не работает.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие навыки катания необходимы?
Тур подходит для новичков и опытных туристов.
Обязательно укажите при бронировании ваш навык катания, если ваше катание начальное, вы пробовали пару раз стоять на лыжах или сноуборде, вам нужно ориентироваться на индивидуального инструктора. Стоимость услуг индивидуального инструктора зависит от сезона, количества человек и возраста участников. Информацию уточняйте при бронировании тура.
Наши инструктора обучат вас в короткие сроки, вы научитесь правильной технике и сможете покорить все вершины горнолыжного комплекса. Мы должны закрепить за вами инструктора, как правило день в день это сделать невозможно, инструктора работают и расписаны на длительный период.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Итог - богатая впечатлениями копилка зимних приключений.
Сложилось все задуманное!
Мелкие шероховатости с питанием нашей активной команды туристов, жадной до впечатлений, в том числе и гастрономических, улаживались по ходу и возможно привнесут новые пункты путешествия для будущих участников тура)