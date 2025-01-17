Сплав на катамаранах по реке Тумча
Начало: Мурманская область, Кандалакша
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
40 790 ₽ за человека
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Провести выходные на природе с комфортом в окрестностях Кандалакши и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Кандалакша, у памятника преподобному Феодориту Кол...
3 апр в 10:00
8 апр в 10:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь
Побывать в старейшем на Кольском селе, увидеть деревянную церковь 17 века и полюбоваться морем
Начало: Кандалакша, Центральная площадь, 9:00
2 апр в 09:00
3 апр в 09:00
16 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга17 января 2025Отличная организация тура! Встретили, все хорошо продумали с локациями, поселили в отличный отель, все хорошо с питанием. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время!
- ООльга11 января 2025Мы с внуком были в туре «Карельские новогодние каникулы» с 2 по 5 января 2025 года. Это восторг! Шикарная организация,
- ННаталья11 января 2025Организация на высоте нас встретили вовремя и проводили так же.
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Можно с детьми»
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