читать дальше отличное проживание и питание. Всё продумано до мелочей. Отдельное спасибо гиду Светлане Алексеевне — прекрасному человеку и замечательному профессионалу! Ярчайшие впечатления! Всем рекомендую! Даже если вы уже были в Карелии летом, зимой получите совершенно другие эмоции, поверьте!

Мы с внуком были в туре «Карельские новогодние каникулы» с 2 по 5 января 2025 года. Это восторг! Шикарная организация,