Семейные развлекательные туры Кандалакши

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Кандалакше, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сплав на катамаранах по реке Тумча
7 дней
3 отзыва
Сплав на катамаранах по реке Тумча
Начало: Мурманская область, Кандалакша
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
40 790 ₽ за человека
Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании
2 дня
Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании
Провести выходные на природе с комфортом в окрестностях Кандалакши и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Кандалакша, у памятника преподобному Феодориту Кол...
3 апр в 10:00
8 апр в 10:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь
На машине
2 дня
Индивидуальный тур в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь
Побывать в старейшем на Кольском селе, увидеть деревянную церковь 17 века и полюбоваться морем
Начало: Кандалакша, Центральная площадь, 9:00
2 апр в 09:00
3 апр в 09:00
16 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    17 января 2025
    Сплав на катамаранах по реке Тумча
    Отличная организация тура! Встретили, все хорошо продумали с локациями, поселили в отличный отель, все хорошо с питанием. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время!
  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Сплав на катамаранах по реке Тумча
    Мы с внуком были в туре «Карельские новогодние каникулы» с 2 по 5 января 2025 года. Это восторг! Шикарная организация,
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    отличное проживание и питание. Всё продумано до мелочей. Отдельное спасибо гиду Светлане Алексеевне — прекрасному человеку и замечательному профессионалу! Ярчайшие впечатления! Всем рекомендую! Даже если вы уже были в Карелии летом, зимой получите совершенно другие эмоции, поверьте!

  • Н
    Наталья
    11 января 2025
    Сплав на катамаранах по реке Тумча
    Организация на высоте нас встретили вовремя и проводили так же.
    Организация на высоте нас встретили вовремя и проводили так жеОрганизация на высоте нас встретили вовремя и проводили так жеОрганизация на высоте нас встретили вовремя и проводили так жеОрганизация на высоте нас встретили вовремя и проводили так жеОрганизация на высоте нас встретили вовремя и проводили так жеОрганизация на высоте нас встретили вовремя и проводили так жеОрганизация на высоте нас встретили вовремя и проводили так жеОрганизация на высоте нас встретили вовремя и проводили так жеОрганизация на высоте нас встретили вовремя и проводили так же

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Можно с детьми»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сплав на катамаранах по реке Тумча
  2. Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании
  3. Индивидуальный тур в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь
Сколько стоит тур в Кандалакше в марте 2025
Сейчас в Кандалакше в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 40 790. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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