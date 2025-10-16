Индивидуальный тур в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь
Побывать в старейшем на Кольском селе, увидеть деревянную церковь 17 века и полюбоваться морем
Начало: Кандалакша, Центральная площадь, 9:00
16 окт в 08:00
20 окт в 08:00
14 000 ₽ за человека
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Начало: Г. Кандалакша
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 26 500 ₽ за человека
Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании
Провести выходные на природе с комфортом в окрестностях Кандалакши и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Кандалакша, у памятника преподобному Феодориту Кол...
16 окт в 08:00
20 окт в 08:00
14 000 ₽ за человека
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кандалакше в октябре 2025
Сейчас в Кандалакше в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 26 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
