Тур проводится только для вашей компании, а программа зависит от ваших пожеланий. Если вы хотите посетить другие локации, сообщите об этом заранее, пожалуйста.
Важно взять с собой одежду и обувь по погоде с дополнительным утеплением на случай похолодания вечером.
Возможно организовать трансфер из Кировска или Апатитов.
Проживание. Проживание в А-фрейм доме (2 этажа, треугольная форма, 4 спальных места) на склоне горы с живописным видом на залив Белого моря. В доме есть небольшая кухня со всем необходимым, дровяная печь, питьевая вода и ванная комната. Топить печь необходимо самостоятельно.
Питание. Не входит в стоимость тура, оплачивается отдельно. Можно готовить на кухне А-фрейм дома.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль только для вашей компании.
Дети. С любого возраста.
Уровень сложности. Активности и экскурсии зависят от ваших предпочтений. Можно насытить тур пешими прогулками, а можно сделать более расслабленный формат — на ваш вкус.
Возможен ежедневный заезд. Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Даты по согласованию.
Программа тура по дням
1 день
У побережья Белого моря
Встречаемся в Кандалакше. Также возможен трансфер из Кировска/Апатитов (по запросу и за доплату).
Обратите внимание, предложенная программа стандартная. Любую активность/локацию можно заменить. Так как тур индивидуальный, программа зависит от ваших предпочтений.
Сегодня отправимся на гору Волостную — заповедник сказочных фигур. Высота вершины всего 475 м (справятся даже дети). Заселение в А-фрейм дом с 13:00. Вы можете самостоятельно приготовить обед на кухне дома, или поедем в проверенное кафе.
Вторую половину дня проведём на побережье Кандалакшского залива, увидим каменный лабиринт «Вавилон». Сооружение из камней датируется вторым тысячелетием до нашей эры. К вечеру вернёмся в гостиницу.
2 день
Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)
Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по Кандалакше и неспешная прогулка по набережной вдоль Белого моря. Вы узнаете, почему город называют родиной поморов, чем связан край с Ирландией и другие интересные факты. После выселения из гостиницы заедем на обед в кафе (на ваш выбор, гид предложит варианты).
Во второй половине дня отправимся в село Ковду и посетим Никольскую церковь, которая является одной из древнейших на Русском Севере.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все переезды по программе
Экскурсии по программе или замена на аналогичные (по вашему желанию)
Что не входит в цену
Билеты да Кандалакши и обратно в ваш город
Дополнительный трансфер из Кировска/Апатит и обратно (по желанию)
Питание
Дополнительные активности и развлечения (по желанию)
Можно расширить группу до 7 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кандалакша, у памятника преподобному Феодориту Кольскому, время по договорённости (заселение с 13:00)
Завершение: Кандалакша, днём (выселение в 11:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кандалакше
Провёл экскурсии для 485 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новых впечатлений, знаний, откровений… И читать дальше
Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
Вы знаете, почему в море ходят, а не плавают, почему рыбацкая работа называется промыслом? Это предмет моих «исследований» морского богоискательства, результаты которых отражаются в рассказах о поморах и экскурсиях по побережью Белого моря.