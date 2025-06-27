Индивидуальное путешествие-перезагрузка с выбором локаций и активностей по вашим предпочтениям и размещением в стильном А-фрейм доме на горе с видом на залив Белого моря.Специально для вас житель Севера покажет живописные

места окрестностей Кандалакши и учтёт все ваши пожелания в составлении программы тура. В стандартный маршрут включена прогулка на гору Волостную, обзорная экскурсия по городу с морской набережной, поездка в Ковду и осмотр каменного лабиринта. Вы погрузитесь в атмосферу Русского Севера, узнаете интересные факты о Кандалакше и вернётесь обновлёнными.

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Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании, а программа зависит от ваших пожеланий. Если вы хотите посетить другие локации, сообщите об этом заранее, пожалуйста.

Важно взять с собой одежду и обувь по погоде с дополнительным утеплением на случай похолодания вечером.

Возможно организовать трансфер из Кировска или Апатитов.