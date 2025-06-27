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Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании

Провести выходные на природе с комфортом в окрестностях Кандалакши и выбрать отдых на свой вкус
Индивидуальное путешествие-перезагрузка с выбором локаций и активностей по вашим предпочтениям и размещением в стильном А-фрейм доме на горе с видом на залив Белого моря.

Специально для вас житель Севера покажет живописные
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места окрестностей Кандалакши и учтёт все ваши пожелания в составлении программы тура.

В стандартный маршрут включена прогулка на гору Волостную, обзорная экскурсия по городу с морской набережной, поездка в Ковду и осмотр каменного лабиринта.

Вы погрузитесь в атмосферу Русского Севера, узнаете интересные факты о Кандалакше и вернётесь обновлёнными.

Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании
Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании
Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании
Ближайшие даты:
27
июн29
июн14
июл19
июл24
июл26
июл28
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании, а программа зависит от ваших пожеланий. Если вы хотите посетить другие локации, сообщите об этом заранее, пожалуйста.

Важно взять с собой одежду и обувь по погоде с дополнительным утеплением на случай похолодания вечером.

Возможно организовать трансфер из Кировска или Апатитов.

Проживание. Проживание в А-фрейм доме (2 этажа, треугольная форма, 4 спальных места) на склоне горы с живописным видом на залив Белого моря. В доме есть небольшая кухня со всем необходимым, дровяная печь, питьевая вода и ванная комната. Топить печь необходимо самостоятельно.

Питание. Не входит в стоимость тура, оплачивается отдельно. Можно готовить на кухне А-фрейм дома.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль только для вашей компании.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. Активности и экскурсии зависят от ваших предпочтений. Можно насытить тур пешими прогулками, а можно сделать более расслабленный формат — на ваш вкус.

Возможен ежедневный заезд. Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Даты по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

У побережья Белого моря

Встречаемся в Кандалакше. Также возможен трансфер из Кировска/Апатитов (по запросу и за доплату).

Обратите внимание, предложенная программа стандартная. Любую активность/локацию можно заменить. Так как тур индивидуальный, программа зависит от ваших предпочтений.

Сегодня отправимся на гору Волостную — заповедник сказочных фигур. Высота вершины всего 475 м (справятся даже дети). Заселение в А-фрейм дом с 13:00. Вы можете самостоятельно приготовить обед на кухне дома, или поедем в проверенное кафе.

Вторую половину дня проведём на побережье Кандалакшского залива, увидим каменный лабиринт «Вавилон». Сооружение из камней датируется вторым тысячелетием до нашей эры. К вечеру вернёмся в гостиницу.

У побережья Белого моряУ побережья Белого моряУ побережья Белого моряУ побережья Белого моряУ побережья Белого моряУ побережья Белого моряУ побережья Белого моряУ побережья Белого моря
2 день

Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)

Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по Кандалакше и неспешная прогулка по набережной вдоль Белого моря. Вы узнаете, почему город называют родиной поморов, чем связан край с Ирландией и другие интересные факты. После выселения из гостиницы заедем на обед в кафе (на ваш выбор, гид предложит варианты).

Во второй половине дня отправимся в село Ковду и посетим Никольскую церковь, которая является одной из древнейших на Русском Севере.

Наш тур завершится вечером в центре Кандалакши.

Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)Знакомство с Кандалакшей и село Ковда (или другая экскурсия на ваш выбор)

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Экскурсии по программе или замена на аналогичные (по вашему желанию)
Что не входит в цену
  • Билеты да Кандалакши и обратно в ваш город
  • Дополнительный трансфер из Кировска/Апатит и обратно (по желанию)
  • Питание
  • Дополнительные активности и развлечения (по желанию)
  • Можно расширить группу до 7 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кандалакша, у памятника преподобному Феодориту Кольскому, время по договорённости (заселение с 13:00)
Завершение: Кандалакша, днём (выселение в 11:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кандалакши

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