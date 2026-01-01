Найдено 3 тура в категории « Рыбалка » в Кандалакше, цены от 36 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности На катере Сплавы и рафтинг На катамаране 7 дней Сплав по реке Тумча на катамаранах Начало: Г. Кандалакша «Отдых, рыбалка, игры, походная баня» от 36 900 ₽ за человека На снегоходах 6 дней Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск Начало: Г. Кандалакша «По пути возможна организация рыбалки (сиг и крупная кумжа)» 195 000 ₽ за человека На катере Сплавы и рафтинг На поезде На катамаране 7 дней Сплав на катамаранах по реке Тумча в Мурманской области Начало: Мурманская область, Кандалакша «Одним из хозяйственных предназначений Йовского водохранилища является рыбалка» 50 000 ₽ за человека Все туры Кандалакши

Хотите поехать половить рыбу в Кандалакше 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026