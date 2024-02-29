А Андрей Добро пожаловать в Каргополь Егор Николаевич провел интереснейшую экскурсию по городу Каргополь. Интересно и увлекательно, с артистизмом рассказывал о древнейшем городе, его истории и культуре. Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Спасибо.

Т Татьяна Добро пожаловать в Каргополь В целом экскурсия понравилась. Егор Николаевич много рассказывал о своем городе. Видно,что человек знает и любит свой город. Единственное,что немного напрягало,это монотонность изложения. Нам не хватило эмоций. Все остальное замечательно.

А Андрей Добро пожаловать в Каргополь Очень интересно, познавательно, профессионально. А когда я почувствовал с какой нежностью и с каким трепетом Егор рассказывает о родном крае, то еще сильней влюбился в каргопольцев…