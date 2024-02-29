1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Каргополь
Погулять по уютному северному городу и раскрыть историю его знаковых мест
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 22:30
Завтра в 05:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Рассмотреть старинные наряды, научиться повязывать платки и узнать секреты местной выпечки
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 14:00
10 июня в 19:00
от 1 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Увидеть храм, каких осталось не более двух десятков на Русском Севере
Начало: На Соборной площади
10 июня в 18:00
14 июня в 18:00
1 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 февраля 2024Егор Николаевич провел интереснейшую экскурсию по городу Каргополь. Интересно и увлекательно, с артистизмом рассказывал о древнейшем городе, его истории и культуре. Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Спасибо.
- ТТатьяна5 января 2024В целом экскурсия понравилась. Егор Николаевич много рассказывал о своем городе. Видно,что человек знает и любит свой город. Единственное,что немного напрягало,это монотонность изложения. Нам не хватило эмоций. Все остальное замечательно.
- ААндрей11 августа 2023Очень интересно, познавательно, профессионально. А когда я почувствовал с какой нежностью и с каким трепетом Егор рассказывает о родном крае, то еще сильней влюбился в каргопольцев…
- ТТатьяна1 мая 2023Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Каргополю в июне 2024
Сейчас в Каргополе в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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