1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Каргополь
Исследовать исторический центр города, полюбоваться старинными храмами и узнать о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
10 июня в 18:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Автопутешествие по живописным северным деревням
Увидеть деревянные памятники зодчества и полюбоваться расписными небесами
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
от 5 300₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Каргополь
Погулять по уютному северному городу и раскрыть историю его знаковых мест
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 22:30
Завтра в 05:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Рассмотреть старинные наряды, научиться повязывать платки и узнать секреты местной выпечки
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 14:00
10 июня в 19:00
от 1 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каргополь: Жемчужина Русского Севера
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Увидеть храм, каких осталось не более двух десятков на Русском Севере
Начало: На Соборной площади
10 июня в 18:00
14 июня в 18:00
1 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 мая 2024Признаюсь я сомневался сначала в правильности моего выбора персональной экскурсии, а не экскурсии в составе большой группы туристов, как я
- ССветлана2 мая 2024Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас стало просто находкой! Очень
- ААндрей29 февраля 2024Еще одна экскурсия с Егором Николаевичем прошла интересно и увлекательно. На этот раз прокатились по деревням Каргополья. Побывали в Саунино,
- ААндрей29 февраля 2024Егор Николаевич провел интереснейшую экскурсию по городу Каргополь. Интересно и увлекательно, с артистизмом рассказывал о древнейшем городе, его истории и культуре. Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Спасибо.
- ИИнга25 февраля 2024Были в Каргополе с большой семьей. Все в первые. Обзорная экскурсия по городу очень понравилась. Много сведений, интересное повествование, продуманный маршрут, индивидуальный подход ко всем членам группы. Большое спасибо Кириллу. Желаем счастья, благополучия, творческих успехов!
- ТТатьяна5 января 2024В целом экскурсия понравилась. Егор Николаевич много рассказывал о своем городе. Видно,что человек знает и любит свой город. Единственное,что немного напрягало,это монотонность изложения. Нам не хватило эмоций. Все остальное замечательно.
- ААндрей11 августа 2023Очень интересно, познавательно, профессионально. А когда я почувствовал с какой нежностью и с каким трепетом Егор рассказывает о родном крае, то еще сильней влюбился в каргопольцев…
- ЕЕкатерина1 августа 2023Были на экскурсии 24 июля 2023 года. Немного задержались в пути, Кирилл согласился начать экскурсию позже того времени, на которое
- ООксана13 июля 2023Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
- ТТатьяна1 мая 2023Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Каргополю в июне 2024
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