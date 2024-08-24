Отправляемся водными тропами по нетуристическим местам Подмосковья! На манёвренном сапборде вы пройдёте под мостами Ступинского района, чтобы воспринять их не как опору под ногами, а как величественных исполинов, нависающих над головами. Почувствуете, как меняется состояние реки в течение дня и полюбуетесь ландшафтами. Объединитесь с Окой и прочувствуете силу, что тысячелетиями влечет её воды с запада на восток.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание водной прогулки
Программа прогулки
- 11:00 — сбор и знакомство с командой инструкторов. Вам предложат выбрать доску, предоставят спасательный жилет и гермомешок для личных вещей. Перед спуском на воду квалифицированный инструктор обучит тому, как правильно и безопасно плыть на сапборде.
- 11:30 — начинаем движение вниз по течению к мосту автомагистрали М4. Этот мелководный участок реки характерен благоприятной розой ветров попутного направления.
- 12:00 — движемся далее мимо деревни и дома отдыха с одноименным названием «Соколова Пустынь» в сторону первой остановки на диком пляже.
- 13:00 — причал на левом берегу Оки на золотом песке с гнездовьем ласточек. Отличная возможность достать телефоны из гермомешков и пофотографироваться без риска утопить любимый гаджет. Остановка продлится 20–30 минут.
- 13:30 — продолжаем идти по течению еще 2 км.
- 14:00 — остановка на долгожданный ланч на песчаном пляже под крутым склоном левого берега Оки. Если подняться на склон, то можно увидеть бескрайние пшеничные и кукурузные поля, густо населенные куропатками и полёвками. Обеденное меню включает американский гриль, фрукты и освежающий смузи. После ланча есть время поиграть в пляжный волейбол, понежиться на горячем песке или отдохнуть в тени солнцеотражающего тента.
- 15:00 — движемся к Старокаширскому мосту, где открывается захватывающий вид на правый берег, сверкающий золотом куполов Преображенского собора и церкви Флора и Лавра.
- 17:30 — завершение прогулки на левом берегу у железнодорожного моста Павелецкого направления Московской железной дороги. Такси дожидается в 300 метрах для того, чтобы доставить вас на место старта.
Организационные детали
- Во время прогулки вас будет сопровождать один или несколько гидов-инструкторов из нашей команды.
- Ограничение по возрасту: не младше 12 лет.
- В стоимость включены: услуги инструктора, аренда спасательного жилета и гермомешка для личных вещей, обед, фотосопровождение на маршруте.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже под Каширой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Кашире
В 2016 г. мы с другом организовали туристический сап-клуб. С тех пор мы провели более 200 cплавов на SUP-досках по рекам Подмосковья. Ждём вас на наших активных и креативных мероприятиях!Задать вопрос
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