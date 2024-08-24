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Отправляемся водными тропами по нетуристическим местам Подмосковья! На манёвренном сапборде вы пройдёте под мостами Ступинского района, чтобы воспринять их не как опору под ногами, а как величественных исполинов, нависающих над головами. Почувствуете, как меняется состояние реки в течение дня и полюбуетесь ландшафтами. Объединитесь с Окой и прочувствуете силу, что тысячелетиями влечет её воды с запада на восток.