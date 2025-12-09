Индивидуальная
до 15 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой
Начало: В городе Кашира
«В завершение мы остановимся у Успенского кафедрального собора, чтобы обсудить красивейший архитектурный ансамбль»
11 дек в 13:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Водная прогулка
Сап-прогулка «Мосты Оки»
Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах
Начало: На пляже под Каширой
«15:00 — движемся к Старокаширскому мосту, где открывается захватывающий вид на правый берег, сверкающий золотом куполов Преображенского собора и церкви Флора и Лавра»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов
Начало: В Кашире
«Хлебная и Соборная площади — узнаете об их значении в жизни города»
11 дек в 13:00
12 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
