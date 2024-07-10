Пешие экскурсии-прогулки в Кашире с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Кашире, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кашира - от старины до наших дней
Пешая
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой
Начало: В городе Кашира
31 июл в 11:00
1 авг в 10:00
3 800 за всё до 10 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Начало: Кашира, улица Ильича, 68
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
«Прогулка по Московской»: квест-экскурсия для семей с детьми
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
до 10 чел.
«Прогулка по Московской»: квест-экскурсия для семей с детьми
Начало: Улица Советская, 1, Кашира
Расписание: ежедневно в "11:00","14:00"
31 июл в 10:00
7 авг в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 июля 2024
    Кашира - от старины до наших дней
    Настоятельно рекомендую Евгения. Великолепный рассказчик, знаток истории своего города. Очень увлеченный и знающий гид. Спасибо огромное от Инны Федоровны и Лизаветы.
  • С
    Сергей
    8 июля 2024
    Кашира - от старины до наших дней
    Замечательная, интересная экскурсия. Экскурсовод Евгений очень хорошо, интересно рассказывает об истории и настоящем дне Каширы. Рекомендуем
  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Кашира - от старины до наших дней
    24 июня ездили на экскурсию в Каширу-от старины до наших дней. Я думала, что Кпшира- небольшой городок с одной центральной
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    улицей и двумя-тремя церквями на ней. А Евгений показал и рассказал, что Кашира-это интереснейший город с богатой историей, с большим количеством исторических зданий, достопримечательностей. Взять Городище, Свято- Троицкий Белопесоцкий Монастырь, где можно увидеть как нарос земляной слой, что в'ездные ворота едва видно. Потрясает своим великолепием Собор Успения Пресвятой Богородицы, куда мы с Евгением с позволения Настоятеля Храма поднялись на колокольню и были поражены видом на город округу. Также великолепен Никитский Монастырь-видно, как много сделано и предстоит сделать для его восстановления. Приятное впечатление произвела набережная с её дорожками, скамейками. Ну и главная достопримечательность-Ока! Кашира-город, который западает в сердце и душу! Евгений просто и ненавязчиво помог нам полюбить этот прекрасный город. Видео, что Евгений сам безгранично любит Каширу. Экскурсия давно перешла всё временные рамки, а расставаться не хотелось! Спасибо большое Евгению за экскурсию!!!!!

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    «Прогулка по Московской»: квест-экскурсия для семей с детьми
    В прошлом учитель истории, Татьяна великолепно провела экскурсию-квест. Благодаря элементам интерактива (карта в руках у детей, поощрение за правильные ответы
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    на вопросы, викторина в конце прогулки) и адаптированному под детей рассказу, Татьяне удалось увлечь всех без исключени юных участников экскурсии. Было интересно и взрослым наблюдать за всем процессом. Однозначно рекомендуем Татьяну и ее авторскую экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Кашире в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кашире в июле 2024
Сейчас в Кашире в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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