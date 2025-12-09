Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Кашире, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

SUP-прогулки 6 часов 1 отзыв Водная прогулка Сап-прогулка «Мосты Оки» Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах Начало: На пляже под Каширой от 30 000 ₽ за всё до 10 чел. 8 часов Индивидуальная до 10 чел. Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле) От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов Начало: В Кашире 8500 ₽ за всё до 10 чел. 7 часов Индивидуальная до 8 чел. Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле) Исследовать памятники архитектуры и погрузиться в их быстротечную судьбу - в поездке из Каширы Начало: По договорённости с организатором 8000 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Каширы

Ответы на вопросы от путешественников по Кашире в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Каширы и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль