Мы направимся на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана. Вершина Шалбуздага видна с чрезвычайно большой территории.



Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро. На протяжении столетий на вершину горы совершалось паломничество. Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку. Поэтому к вершине в течение многих веков устремляются паломники и туристы.