Мы направимся на гору Шалбуздаг - одну из высочайших вершин южной части Дагестана. Вершина Шалбуздага видна с
Мы направимся на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана. Вершина Шалбуздага видна с чрезвычайно большой территории.
Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро. На протяжении столетий на вершину горы совершалось паломничество. Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку. Поэтому к вершине в течение многих веков устремляются паломники и туристы.
Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро. На протяжении столетий на вершину горы совершалось паломничество. Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку. Поэтому к вершине в течение многих веков устремляются паломники и туристы.
Что вас ожидает 🤩
- Гора Шалбуздаг
- Высокогорное озеро
- Пещера, где только безгрешный сумеет пройти
- Святилище, где похоронен святой Сулейман
Что вас ждет
Мы направимся на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана.
Вершина Шалбуздага видна с чрезвычайно большой территории. Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро.
На протяжении столетий на вершину горы совершалось паломничество. Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку. Поэтому к вершине в течение многих веков устремляются паломники и туристы.
По мере восхождения вы увидите и другие святые места:
- Святилище — место, где был похоронен святой Сулейман,
- Золотой эренлер — мечеть, где каждый может переночевать,
- Зем-зем - горное озеро с хрустально-чистой и ледяной водой, по преданиям которой она исцеляет от всех болезней, как духовных, так и физических,
- Пещера — место, где только безгрешный сможет пройти сквозь расщелину.
- Здесь вы встретите исчезающие виды растений и животных, как бурый медведь и камышовый кот.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- проживание в гостинице в с. Микрах,
- транспорт,
- трёхразовое питание.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- сувениры.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице в с. Микрах
- Транспорт
- Трёхразовое питание
- Что не входит
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт МахачкалаЗавершение: с. Микрах
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия длится 2 дня
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самур — ваш гид в Каспийске
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