Восхождение на гору Шалбуздаг

Мы направимся на гору Шалбуздаг - одну из высочайших вершин южной части Дагестана. Вершина Шалбуздага видна с

Мы направимся на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана. Вершина Шалбуздага видна с чрезвычайно большой территории.

Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро. На протяжении столетий на вершину горы совершалось паломничество. Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку. Поэтому к вершине в течение многих веков устремляются паломники и туристы.
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Шалбуздаг
  • Высокогорное озеро
  • Пещера, где только безгрешный сумеет пройти
  • Святилище, где похоронен святой Сулейман

Что вас ждет

Мы направимся на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана.
Вершина Шалбуздага видна с чрезвычайно большой территории. Ее характерной чертой являются зубчатые вершины, и расположенное у подножья красных гор высокогорное озеро.
На протяжении столетий на вершину горы совершалось паломничество. Считается, что семь восхождений на гору Шалбуздаг равны одному паломничеству в Мекку. Поэтому к вершине в течение многих веков устремляются паломники и туристы.

По мере восхождения вы увидите и другие святые места:

  • Святилище — место, где был похоронен святой Сулейман,
  • Золотой эренлер — мечеть, где каждый может переночевать,
  • Зем-зем - горное озеро с хрустально-чистой и ледяной водой, по преданиям которой она исцеляет от всех болезней, как духовных, так и физических,
  • Пещера — место, где только безгрешный сможет пройти сквозь расщелину.
  • Здесь вы встретите исчезающие виды растений и животных, как бурый медведь и камышовый кот.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание в гостинице в с. Микрах,
  • транспорт,
  • трёхразовое питание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • сувениры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в с. Микрах
  • Транспорт
  • Трёхразовое питание
Что не входит
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкала
Завершение: с. Микрах
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия длится 2 дня
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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