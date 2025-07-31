Дагестан — это вселенная в миниатюре, в нашем путешествии вы увидите; море, горы, каньоны, крепости, заброшенные сёла, крепостные стены, много водохранилищ, глубокие пропасти, самый длинный тоннель, аномальные спуски, серпантины, и много-много еще интересного!
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура
Откройте для себя Дагестан
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Дагестану, где вас ждут самые живописные уголки природы и богатая культура. Этот тур подарит вам возможность увидеть удивительные достопримечательности и насладиться уникальной атмосферой региона.
Что вас ожидает?
- Захватывающие виды на горы и реки;
- Погружение в историю, культуру и традиции Дагестана;
- Знакомство с кавказской кухней;
- Уникальные фото и видео моменты, которые останутся с вами на долгие годы.
Историческое наследие
В ходе нашего путешествия вы узнаете о Кавказской войне и увидите исторические памятники, которые расскажут о богатом прошлом региона. Каждое место, которое мы посетим, наполнено духом истории и культурного наследия.
Природные красоты
Дагестан — это настоящая вселенная в миниатюре. Во время тура вы сможете насладиться:
- Морем и горами;
- Каньонами и крепостями;
- Заброшенными селами и крепостными стенами;
- Водохранилищами и глубокими пропастями;
- Самым длинным тоннелем и аномальными спусками;
- Увлекательными серпантинами и множеством других интересных мест.
Незабываемые впечатления
Каждый момент в этом путешествии будет полон вдохновения и радости. Дагестан — это место, где природа и культура переплетаются, создавая уникальную атмосферу, которая запомнится вам надолго.
С понедельника по четверг это условные дни. Если у вас группа людей то мы можем начать в любой другой день, после бронирования можно обговорить все детали.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый Глубокий каньон в мире
- Прогулка на катере по каньону
- Самая высокая арочная платина в России
- Чиркейское водохранилище
- Самый длинный тоннель в России
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот, Итлятляр
- Цолотлинский каньон
- Древние Гоорские башни
- Язык тролля
- Высокогорный Дагестан
- Тляратинский район
- Самые загадочные села тляратинского района
Что включено
- Проживание, 3 дня
- Трехразовое питание
- Услуга гид-водителя
- Экскурсии
- Все входные билеты
- Катер по каньону
- Джиппинг
Что не входит в цену
- Доп. развлечения
- Зип лайн
- Тарзанки
- Доп. покупки, подарки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выезжаем из вашего отеля
Завершение: Ваш отель. Там где вы продолжите жить после тура
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по четверг это условные дни. Если у вас группа людей то мы можем начать в любой другой день, после бронирования можно обговорить все детали.
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- В туре мы будем 4 дня и 3 ночи, по окончанию последнего дня я отвезу вас в аэропорт или к вашему отелю (Каспийск, Махачкала)
- Тур может состояться если соберутся минимум 3 человека, максимум 9-ть
- Цена в день с человека 9500р. Итого за 4х дневный тур за человека выходит 38000 р
- Можно организовать и для двоих, но, будет дороже, с человека выходит в день по 11000 р. Итого за 4х дневный тур с человека выйдет 44000 р
- За каждый дополнительный день оплачивается исходя из вышеуказанных цен (если туристы захотят продлить дни тура, к примеру не 4 дня а 5ть или 6ть)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Каспийска
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