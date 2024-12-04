3.5 дня
Влюбиться в Дагестан за 4 дня
Начало: Выезжаем из вашего отеля
«- вы познакомитесь с нашей национальной кухней - жилье в самых живописных местах с видом на горы, реки»
Завтра в 17:00
5 дек в 09:00
38 000₽ за человека
2 дня 20 часов
Трёхдневное путешествие по горному Дагестану: от бархана до аулов
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана: от песчаных барханов до горных аулов и водопадов. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности с туристом
«Доброе утро у наших гостей начинается с чашечки кофе на террасе с видом на горы»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за человека
2 дня
Групповой тур на гору Шалбуздаг в Каспийске с проживанием и питанием
Восхождение на гору Шалбуздаг - это не просто путешествие, это погружение в мир древних традиций и неповторимой природы
Начало: Аэропорт Махачкала
«Что вас ждет Мы направимся на гору Шалбуздаг — одну из высочайших вершин южной части Дагестана»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Горы»
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