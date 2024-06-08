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1 чел. По популярности Авторский тур 2 дня Групповой тур на гору Шалбуздаг в Каспийске с проживанием и питанием Восхождение на гору Шалбуздаг - это не просто путешествие, это погружение в мир древних традиций и неповторимой природы Начало: Аэропорт Махачкала Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом 24 000 ₽ за человека Авторский тур 1 день Уникальное путешествие по тропическому лесу к Каспийскому морю Погрузитесь в мир необычайной природы без покидания России. Тропический лес, редкие виды и Каспийское море ждут вас Начало: Аэропорт Махачкала Расписание: Ежедневно 8 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 5 дней 5 часов Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану Начало: Г. Каспийск Расписание: по договоренности 49 000 ₽ за человека Все туры Каспийска

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Групповые»

Самые популярные туры этой рубрики в Каспийске Восхождение на гору Шалбуздаг Сквозь тропический лес к Каспийскому морю Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Каспийске в июне 2024 Сейчас в Каспийске в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 8 000 до 49 000.

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