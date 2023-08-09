Чистополь сквозь столетия

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Отправьтесь в увлекательное путешествие по старинному городу, сохранившему свой неповторимый колорит. В военные годы сюда эвакуировали А. Ахматову, Б. Пастернака и М. Цветаеву, что дало начало «чистопольскому» периоду литературы. Об этом и многом другом вы узнаете во время нашего индивидуального тура по Чистополю.
Чистополь сквозь столетия
Чистополь сквозь столетия
Чистополь сквозь столетия
Чистополь сквозь столетия
Чистополь сквозь столетия
Чистополь сквозь столетия
Ближайшие даты:
9
авг
10
авг
11
авг
15
авг
16
авг
17
авг
18
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даты

Что вас ожидает:

  • Музей Бориса Пастернака
  • Первая Соборная мечеть
  • Дом купца Мельникова
  • Никольский собор
  • Здание духовного училища
  • Скарятинский сад
  • Набережная реки Кама
  • Досугово-развивающий центр «Камалия»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Город Чистополь, расположенный в 125 километрах от Казани, когда-то вдохновлял Бориса Пастернака и целую плеяду советских писателей, оказавшихся в эвакуации в Чистополе в военное лихолетье. Сейчас это музей под открытым небом, где кажется, что время приостановило свой ход.
  • В этом городе, на берегу Камы, родился химик Александр Бутлеров, учился татарский писатель Гаяз Исхаки и сидели в тюрьме министр внутренних дел Израиля Натан Щаранский и чешский писатель Ярослав Гашек.

Ежедневно, кроме понедельников

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экскурсия и билеты в музей Бориса Пастернака
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Казани
Завершение: После экскурсии вас доставят по любому адресу в Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельников
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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Музеи
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На выходные
На весь день
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