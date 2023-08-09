Отправьтесь в увлекательное путешествие по старинному городу, сохранившему свой неповторимый колорит. В военные годы сюда эвакуировали А. Ахматову, Б. Пастернака и М. Цветаеву, что дало начало «чистопольскому» периоду литературы. Об этом и многом другом вы узнаете во время нашего индивидуального тура по Чистополю.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Музей Бориса Пастернака
- Первая Соборная мечеть
- Дом купца Мельникова
- Никольский собор
- Здание духовного училища
- Скарятинский сад
- Набережная реки Кама
- Досугово-развивающий центр «Камалия»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Город Чистополь, расположенный в 125 километрах от Казани, когда-то вдохновлял Бориса Пастернака и целую плеяду советских писателей, оказавшихся в эвакуации в Чистополе в военное лихолетье. Сейчас это музей под открытым небом, где кажется, что время приостановило свой ход.
- В этом городе, на берегу Камы, родился химик Александр Бутлеров, учился татарский писатель Гаяз Исхаки и сидели в тюрьме министр внутренних дел Израиля Натан Щаранский и чешский писатель Ярослав Гашек.
Ежедневно, кроме понедельников
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Экскурсия и билеты в музей Бориса Пастернака
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваше место проживания в КазаниЗавершение: После экскурсии вас доставят по любому адресу в Казани
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, кроме понедельниковЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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