Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Старинный Раифский монастырь Вы увидите главные святыни Раифского монастыря: икону Иверской Божьей Матери в Троицком соборе, каменный храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных и собор во имя Грузинской иконы Божией Матери. А также по желанию проведете омовение в часовне, наберете воды из святого источника и посетите выставку под открытым небом местного художника. Я расскажу историю 📖 возникновения монастыря и поделюсь его тайнами.
Диковинный Вселенский храм Храм всех религий — одна из самых необычных достопримечательностей 🏛️ в окрестностях Казани. Еще в советские времена его начал создавать художник, скульптор и целитель Ильдар Ханов. Это место поразит вас яркими красками и необыкновенным сочетанием образов из разных мировых религий. Вы узнаете, каков был первоначальный замысел художника и как он менялся в процессе воплощения в камне. Кроме того, расшифруете причудливые архитектурные элементы храмового комплекса.
Организационные детали
Мы будем передвигаться на комфортабельном кроссовере HAVAL F7. Все транспортные расходы включены в стоимость. Также я могу провести экскурсию ⛳ на вашей машине. В этом случае цена составит 3500 рублей.
По желанию можно осмотреть Храм всех религий изнутри. Стоимость билета — 100 рублей с человека.
По запросу я могу провести экскурсию для большой группы
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Родился и живу в любимой Казани, однако много путешествовал по России и миру. 20 лет показываю путешественникам великолепную Казань и ее окрестности. Мои экскурсии не сводятся к изложению сухих фактов и цифр — они живые и интересные!