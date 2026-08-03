Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами
Основанный четыре столетия назад на берегу лесного озера, Раифский Богородицкий монастырь запомнится вам ощущением умиротворения и воздушной легкостью архитектуры. Я расскажу, какие удивительные события в нем происходили и какие легенды с ним связаны. А также покажу необычный Храм всех религий, созданный местным художником и целителем.
Вы увидите главные святыни Раифского монастыря: икону Иверской Божьей Матери в Троицком соборе, каменный храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных и собор во имя Грузинской иконы Божией Матери. По желанию можно провести омовение в часовне, набрать воды из святого источника и посетить выставку под открытым небом местного художника. Я расскажу историю возникновения монастыря и поделюсь его тайнами.
Диковинный Вселенский храм
Храм всех религий — одна из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Казани. Еще в советские времена его начал создавать художник, скульптор и целитель Ильдар Ханов. Это место поразит вас яркими красками и необыкновенным сочетанием образов из разных мировых религий. Вы узнаете, каков был первоначальный замысел художника и как он менялся в процессе воплощения в камне. Кроме того, расшифруете причудливые архитектурные элементы храмового комплекса.
Организационные детали
Мы будем передвигаться на комфортабельном кроссовере HAVAL F7. Все транспортные расходы включены в стоимость. Также я могу провести экскурсию на вашей машине. В этом случае цена составит 6000 ₽
По желанию можно осмотреть Храм всех религий изнутри. Стоимость билета — 350 ₽ с человека.
По запросу я могу провести экскурсию для большой группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1320 туристов
Родился и живу в любимой Казани, однако много путешествовал по России и миру. 20 лет показываю путешественникам великолепную Казань и ее окрестности. Мои экскурсии не сводятся к изложению сухих фактов и цифр — они живые и интересные!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Экскурсия нам с мужем очень понравилась. Экскурсовод Руслан очень интересно рассказывает, сразу чувствуется,что владеет информацией, хорошо знает историю своего города. Узнали много нового. Это была одна из самых лучших наших экскурсий в Казани. Благодарим Руслана.
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Е
Екатерина
Экскурсия прошла отлично! Бронировали индивидуальную семьей (ребенок 6 лет), экскурсия прошла прекрасно, как сели в машину сразу начали рассказывать о городе и местах которые были на пути следствия, это огромный плюс! Очень познавательно и интересно проведена экскурсия и самое главное регламент по времени прекрасный и ребенок не успел устать и нам было интересно ☺️
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Екатерина
Если вы хотите, чтобы ваша экскурсия прошла интересно и познавательно. Если вы хотите передвигаться на очень комфортной и чистой машине. Если вы хотите задать миллион вопросов и на каждый из читать дальшеуменьшить
них получить ответ. Вам точно к Руслану! Прекрасный рассказчик, интересный собеседник и просто очень приятный человек. Знаток истории Казани и всех её окрестностей. Раифа нас покорила, а сколько необычных фактов рассказал о ней Руслан! Однозначно рекомендую, как саму экскурсию, так и нашего замечательного гида.
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Полина
Очень душевная экскурсия! Узнали много нового. Экскурсия началась сразу как толк о тронулась машина. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
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Н
Наталья
Все отлично! Было очень интересно и здорово!
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Ю
Юлия
Экскурсия состоялась 08.05.2024. По прогнозу погода ожидалась ненастная. При этом Руслан был настроен оптимистично. Экскурсия прошла очень бодро, позитивно, комфортно и интересно. С погодой в итоге повезло. Все сложилось и читать дальшеуменьшить
получилось. На протяжении всей экскурсии и в дороге мы (Семья 3 человека) получили много интересных исторических фактов, занимательных историй. Руслан профессионал своего дела, отличный экскурсовод и интересный человек. Все что было запланировано получилось.
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