Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Основанный четыре столетия назад на берегу лесного озера, Раифский Богородицкий монастырь запомнится вам ощущением умиротворения и воздушной легкостью архитектуры. Я расскажу, какие удивительные события в нем происходили и какие легенды с ним связаны. А также покажу необычный Храм всех религий, созданный местным художником и целителем.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинный Раифский монастырь

Вы увидите главные святыни Раифского монастыря: икону Иверской Божьей Матери в Троицком соборе, каменный храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных и собор во имя Грузинской иконы Божией Матери. По желанию можно провести омовение в часовне, набрать воды из святого источника и посетить выставку под открытым небом местного художника. Я расскажу историю возникновения монастыря и поделюсь его тайнами.

Диковинный Вселенский храм

Храм всех религий — одна из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Казани. Еще в советские времена его начал создавать художник, скульптор и целитель Ильдар Ханов. Это место поразит вас яркими красками и необыкновенным сочетанием образов из разных мировых религий. Вы узнаете, каков был первоначальный замысел художника и как он менялся в процессе воплощения в камне. Кроме того, расшифруете причудливые архитектурные элементы храмового комплекса.

Организационные детали