Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий

Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами

Руслан
Руслан – Гид из Казани
Основанный четыре столетия назад на берегу лесного озера, Раифский Богородицкий монастырь запомнится вам ощущением умиротворения и воздушной легкостью архитектуры.

Я расскажу, какие удивительные события в нем происходили и какие легенды с ним связаны.

А также покажу необычный Храм всех религий, созданный местным художником и целителем.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 51004 590 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий

Что вас ожидает

Старинный Раифский монастырь
Вы увидите главные святыни Раифского монастыря: икону Иверской Божьей Матери в Троицком соборе, каменный храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных и собор во имя Грузинской иконы Божией Матери. А также по желанию проведете омовение в часовне, наберете воды из святого источника и посетите выставку под открытым небом местного художника. Я расскажу историю 📖 возникновения монастыря и поделюсь его тайнами.

Диковинный Вселенский храм
Храм всех религий — одна из самых необычных достопримечательностей 🏛️ в окрестностях Казани. Еще в советские времена его начал создавать художник, скульптор и целитель Ильдар Ханов. Это место поразит вас яркими красками и необыкновенным сочетанием образов из разных мировых религий. Вы узнаете, каков был первоначальный замысел художника и как он менялся в процессе воплощения в камне. Кроме того, расшифруете причудливые архитектурные элементы храмового комплекса.

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться на комфортабельном кроссовере HAVAL F7. Все транспортные расходы включены в стоимость. Также я могу провести экскурсию ⛳ на вашей машине. В этом случае цена составит 3500 рублей.
  • По желанию можно осмотреть Храм всех религий изнутри. Стоимость билета — 100 рублей с человека.
  • По запросу я могу провести экскурсию для большой группы
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Родился и живу в любимой Казани, однако много путешествовал по России и миру. 20 лет показываю путешественникам великолепную Казань и ее окрестности. Мои экскурсии не сводятся к изложению сухих фактов и цифр — они живые и интересные!
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Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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