Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Старинный Раифский монастырь

Вы увидите главные святыни Раифского монастыря: икону Иверской Божьей Матери в Троицком соборе, каменный храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных и собор во имя Грузинской иконы Божией Матери. А также по желанию проведете омовение в часовне, наберете воды из святого источника и посетите выставку под открытым небом местного художника. Я расскажу историю 📖 возникновения монастыря и поделюсь его тайнами.

Диковинный Вселенский храм

Храм всех религий — одна из самых необычных достопримечательностей 🏛️ в окрестностях Казани. Еще в советские времена его начал создавать художник, скульптор и целитель Ильдар Ханов. Это место поразит вас яркими красками и необыкновенным сочетанием образов из разных мировых религий. Вы узнаете, каков был первоначальный замысел художника и как он менялся в процессе воплощения в камне. Кроме того, расшифруете причудливые архитектурные элементы храмового комплекса.

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