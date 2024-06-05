🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 268 отзывов Популярное предложение Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам 9 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 840 отзывов Казань: путешествие по третьей столице России Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю 6 990 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды Начало: У вашего отеля от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Болгар: поездка из Казани с историком Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами 19 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 92 отзыва Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽ 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Казань - нескучная визитная карточка: история и легенды Узнайте историю Казани, прогуливаясь по её старинным улицам и наслаждаясь панорамными видами города Начало: Из отеля 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города Начало: По договоренности 8 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе Начало: В районе Казанского кремля от 4 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва По Казани с широко открытыми глазами Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос... 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 153 отзыва 3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Казань: симбиоз культур в одном городе Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: У места вашего проживания или по договоренности 9900 8 910 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Путешествие-впечатление к Голубым озерам Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана Начало: Ваш отель от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши Начало: У Центрального стадиона 5 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 206 отзывов Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии Начало: По договоренности 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто... 10 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 331 отзыв Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами Начало: В районе метро Площадь Тукая 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 105 отзывов Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас Начало: Ваш отель в центре города 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 43 отзыва Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 34 отзыва Знакомство с Казанью и чаепитие Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 70 отзывов По Казани с комфортом: от Старо-Татарской слободы до театра Экият Приглашаем на увлекательное путешествие по Казани на кроссовере Mercedes GLK. Откройте для себя уникальные истории и места 5 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 197 отзывов Казанский кремль и вся Казань за 4 часа Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города Начало: По договоренности 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 73 отзыва Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии Начало: В любом удобном вам месте от 18 667 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 57 отзывов Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности 7 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 68 отзывов Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... 15500 13 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 104 отзыва Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест 13 760 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 48 отзывов Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных Начало: По договорённости 6 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 34 отзыва 7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7.5 часов 43 отзыва Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... 18800 16 920 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 28 отзывов Из Казани в Йошкар-Олу Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы 24 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 84 отзыва Казань: историческое и современное очарование за три часа Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент... 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 60 отзывов Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии Начало: У вашего отеля в черте города от 12 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 41 отзыв Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города Начало: Ваш отель в центре города 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 36 отзывов Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке Начало: Ваш отель от 21 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 7 часов 37 отзывов Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани Начало: От вашего отеля 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 74 отзыва Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с... 8 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 85 отзывов Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 22 отзыва Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями Начало: Ваш отель в центре города 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 32 отзыва Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного В деталях узнать о взятии Казани и впечатлиться памятниками тех времен 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 19 отзывов В гостях у древнего Свияжска Познакомиться с удивительным островом-градом, с которого началась новая глава в истории России 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер Начало: Ваш отель от 14 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3.5 часа 84 отзыва Голубые озёра - путешествие в мини-группе Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов Начало: На ул. Салимжанова 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Казань: самый смак за 2 часа Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру Начало: В вашем отеле 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 10 отзывов Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга 18 000 ₽ за всё до 4 чел.