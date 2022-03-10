во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, в пятницу в 09:00 и 14:00

Что вас ожидает

Казанский кремль и его памятники

Экскурсия начнется на площади 1 Мая: вы узнаете, как менялось ее название и с чем это связано.

Увидите Спасо-Преображенский собор — первую православную обитель кремля.

Полюбуетесь мечетью Кул-Шариф — это современный памятник древнему исламскому храму.

Около пушечного двора услышите о славной победе над Наполеоном.

Благовещенский собор, наследие Ивана IV, откроет хроники обретения Казанской иконы и почти детективную историю.

А у падающей башни прозвучит легенда о царице Сююмбике.

Музей истории государственности татарского народа и Татарстана

Красивые предания из булгарской мифологии и реальные факты будут подтверждены ценными экспонатами музея. Эти артефакты нашли при раскопках на территории кремля. Среди них чешская монета IX века, воссозданный ханский трон, антропологические портреты последних казанских ханов, древние ювелирные украшения.

Культуры разных народов в Республике Татарстан

Казанский кремль — бурлящий казан, в котором смешаны нации, языки, обычаи. Эта тема пройдет через всю экскурсию. Вы поймете, как на этой земле развивались ислам и православие, как люди разных конфессий мирно уживались здесь веками. Убедитесь, что в Татарстане уважают и сохраняют уникальность народов.

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