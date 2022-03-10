во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, в пятницу в 09:00 и 14:00

Казанский кремль и Музей татарского народа

Узнать славную историю крепости, открыть легенды и погрузиться в культуру Татарстана

4.5
4 отзыва
Групповая
Мой город начинается с холма, где возвышается белокаменная крепость.

Её история переплетена с судьбами храбрых воинов, умелых строителей, сметливых купцов, духовенства и власть предержащих.

На этой экскурсии сквозь века вы побываете в мечети и соборе, полюбуетесь панорамами и изучите музейные артефакты.

Узнаете больше о татарах и поймете мультикультурности нашей земли.
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Казанский кремль и Музей татарского народа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Казанский кремль и его памятники

  • Экскурсия начнется на площади 1 Мая: вы узнаете, как менялось ее название и с чем это связано.
  • Увидите Спасо-Преображенский собор — первую православную обитель кремля.
  • Полюбуетесь мечетью Кул-Шариф — это современный памятник древнему исламскому храму.
  • Около пушечного двора услышите о славной победе над Наполеоном.
  • Благовещенский собор, наследие Ивана IV, откроет хроники обретения Казанской иконы и почти детективную историю.
  • А у падающей башни прозвучит легенда о царице Сююмбике.

Музей истории государственности татарского народа и Татарстана

Красивые предания из булгарской мифологии и реальные факты будут подтверждены ценными экспонатами музея. Эти артефакты нашли при раскопках на территории кремля. Среди них чешская монета IX века, воссозданный ханский трон, антропологические портреты последних казанских ханов, древние ювелирные украшения.

Культуры разных народов в Республике Татарстан

Казанский кремль — бурлящий казан, в котором смешаны нации, языки, обычаи. Эта тема пройдет через всю экскурсию. Вы поймете, как на этой земле развивались ислам и православие, как люди разных конфессий мирно уживались здесь веками. Убедитесь, что в Татарстане уважают и сохраняют уникальность народов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в кремль и музей — вместе 210 руб.
  • Возьмите с собой головной убор для посещения храмов
  • В жаркую погоду важно иметь с собой воду и средства защиты от солнца, а в холодный период — утеплиться от пронизывающих ветров
  • С животными посещение Кремля не рекомендуется
  • В завершение я посоветую вам места, где можно пообедать или выпить чашку кофе; подскажу, куда отправиться после нашей экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Кремлевская
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, в пятницу в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, в пятницу в 09:00 и 14:00

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
3
2
1
А
10 мар 2022
Спасибо, Гульназ за интересную и содержательную экскурсию! Все понятно, интересно. Заметно, что Гульназ очень эрудированна, отлично знает историю и очень любит свою культуру. Отдельная благодарность за гибкость в проведении экскурсии и умении заинтересовать и ребёнка. Время пролетело незаметно, мы очень довольны и с удовольствием рекомендуем Гульназ!!!
е
6 мар 2022
Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод Гульназ с энциклопедическими знаниями. Единственное НО - малоинформативная экскурсия по музею народов Татарстана. Я бы ее исключила. Все остальное на высшем уровне. Рекомендую всем туристам.
Василь
21 фев 2022
Понравилась основная экскурсия по Кремлю от Гульназ. Так же в экскурсию входило посещение музея татарского народа. Вот там была не очень интересная экспозиция и не такой увлекающий гид. Поэтому 4 из 5.
юлия
5 фев 2022
Это наш первый приезд в Казань)
Мы взяли экскурсию по Кремлю и музею Татарского народа с гидом Гульназ.

Теперь мы понимаем, что нам просто сказочно повезло с гидом!
Гульназ хорошо эрудированная девушка, понятно и очень доходчиво донесла до нас всю информацию. Слушать экскурсию было легко и интересно!
2 часа пролетели, как 5 минут!

Гульназ отвечала на все наши вопросы, даже когда мы перебивали экскурсию — не сердилась на нас)))

Мы просто в восторге от экскурсии и от Казани — собираемся приехать снова летом — и обязательно воспользуемся услугами гида Гульназ.

Рекомендую на 100 %

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