во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, в пятницу в 09:00 и 14:00

Красивые предания из булгарской мифологии и реальные факты будут подтверждены ценными экспонатами музея. Эти артефакты нашли при раскопках на территории кремля. Среди них чешская монета IX века, воссозданный ханский трон, антропологические портреты последних казанских ханов, древние ювелирные украшения.
Казанский кремль — бурлящий казан, в котором смешаны нации, языки, обычаи. Эта тема пройдет через всю экскурсию. Вы поймете, как на этой земле развивались ислам и православие, как люди разных конфессий мирно уживались здесь веками. Убедитесь, что в Татарстане уважают и сохраняют уникальность народов.