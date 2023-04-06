Любая биография джазовых музыкантов — это отдельный сюжет, который сможет увлечь вас в яркий мир «музыкальное суеты». Казань может похвастаться интереснейшими историями джазменов.
Вы сможете узнать больше о развитии этого стиля в Советском союзе, побывать в джазовом клубе и насладиться музыкальной программой.
Вы сможете узнать больше о развитии этого стиля в Советском союзе, побывать в джазовом клубе и насладиться музыкальной программой.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старейший действующий кинотеатр Казани
- Театр, где джаз вышел из «подполья»
- Дом, где проживал один из самых уважаемых джазистов СССР
- Действующий джаз-клуб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Полный джаз.
- «Джазовая Казань» — пешеходная тематическая экскурсия об истории музыки «джаза». Рассказ о знаковых фигурах колоритной музыки саксофонов в столице Татарстана. Знаковые места и история таких джазменов как Олег Лундстрем, Виктор Деринг и многие другие. В конце ждёт музыкальная программа в уютном джазовом клубе с согревающим напитком.
Важная информация:
- В стоимость включен согревающий напиток от заведения. Для несовершеннолетних участников предусмотрена замена базового напитка на безалкогольный.
- Возраст 12+.
По вторникам, средам, четвергам в 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Согревающий напиток от заведения
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы (питание по меню, перекус, сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Баумана, 11 / 12, КазаньЗавершение: Меняется
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам, средам, четвергам в 19:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Одевайтесь по погоде в удобную для пеших прогулок обувь.
- В стоимость включен согревающий напиток от заведения. Для несовершеннолетних участников предусмотрена замена базового напитка на безалкогольный.
- Возраст 12+
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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