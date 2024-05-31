1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
«Вы облачитесь в наши фирменные плащи-накидки и наденете шумоподавляющие наушники: треки записаны профессиональными актерами, музыка и звуки помогут отключиться от реальности и перенестись в прошлое»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
«Во время плавания перед вами будут выступать народные артисты с традиционной татарской музыкой»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
«Бар-хоппинг с музыкальным наполнением»
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Андеграунд Казани
Узнать о творческом подполье города от джаза и хип-хопа до самиздата
Начало: у дома Татарской Кулинарии
«Начиная с 40-х годов XX века в столице Татарстана развивались новые музыкальные направления и, в частности, советский джаз»
Завтра в 10:30
23 июня в 10:30
750675₽ за человека
Мини-группа
1 час
Джазовая Казань
Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города
Начало: У памятника Казанскому Коту
«Почему джазмены играли в «подполье» и отчего джаз считали музыкой «неблагонадежных»»
13 июня в 19:30
20 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
«Во время экскурсии вы сможете насладиться свежим воздухом, живой музыкой от аккордеониста и попробовать местные блюда в кафе на теплоходе»
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Джазовая Казань
Начало: Ул. Баумана, 11/12, Казань
«Что вас ожидает: Полный джаз «Джазовая Казань» — пешеходная тематическая экскурсия об истории музыки «джаза»»
Расписание: По вторникам, средам, четвергам в 19:00
11 июня в 19:00
12 июня в 19:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза31 мая 2024Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.
- ДДмитрий29 мая 2024музыкант хороший, очень понравилось, как он играет на инструменте и как кайфует от своего дела. Спасибо
- ТТатьяна28 мая 2024Отличная прогулка. Прекрасные виды на город и реку. Музыкальное сопровождение просто супер! Нам понравилось.
- ЕЕкатерина26 мая 2024Бронировала именно такую экскурсию в первую очередь из-за ребенка, потому что монотонная экскурсия, перенасыщенная датами и сухими сведениями, однозначно её
- ЕЕлена24 мая 2024Экскурсия проходит на не большом катере. Ансамбль из двух красивых девушек, которые замечательно поют и танцуют! Проводят викторины и конкурсы! Заряжают позитивной энергией!)
- ННаталья24 мая 2024Приятная экскурсия, покатались по Волге, слушали игру аккордеона, в конце поездки была танцевальная музыка, работает небольшое кафе на борту
- ААнна11 мая 2024Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!
- ИИрина11 мая 2024Потрясающая иммерсивная экскурсия для детей и взрослых. Мы погрузилась в волшебный мир Казани и отключились от городской суеты! Читаю отзывы и
- ООльга8 января 2024Очень познавательно, красиво и вкусно🔥🔥🔥
- ИИрина20 октября 2023Прекрасная авторская, эксклюзивная экскурсия, просто погружаешься в атмосферу неформальной жизни Казани второй половины 20 века. Мне, как гостю Казани, это
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