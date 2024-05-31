Музыкальные – экскурсии в Казани

Найдено 7 экскурсий в категории «Музыкальные» в Казани, цены от 675 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
«Вы облачитесь в наши фирменные плащи-накидки и наденете шумоподавляющие наушники: треки записаны профессиональными актерами, музыка и звуки помогут отключиться от реальности и перенестись в прошлое»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
«Во время плавания перед вами будут выступать народные артисты с традиционной татарской музыкой»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260 за человека
Музыкальные бары Казани
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
37 отзывов
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
«Бар-хоппинг с музыкальным наполнением»
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900 за человека
Андеграунд Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Андеграунд Казани
Узнать о творческом подполье города от джаза и хип-хопа до самиздата
Начало: у дома Татарской Кулинарии
«Начиная с 40-х годов XX века в столице Татарстана развивались новые музыкальные направления и, в частности, советский джаз»
Завтра в 10:30
23 июня в 10:30
750675 за человека
Джазовая Казань
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Джазовая Казань
Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города
Начало: У памятника Казанскому Коту
«Почему джазмены играли в «подполье» и отчего джаз считали музыкой «неблагонадежных»»
13 июня в 19:30
20 июня в 19:30
1 500 за человека
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
73 отзыва
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
«Во время экскурсии вы сможете насладиться свежим воздухом, живой музыкой от аккордеониста и попробовать местные блюда в кафе на теплоходе»
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200 за человека
Джазовая Казань
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Джазовая Казань
Начало: Ул. Баумана, 11/12, Казань
«Что вас ожидает: Полный джаз «Джазовая Казань» — пешеходная тематическая экскурсия об истории музыки «джаза»»
Расписание: По вторникам, средам, четвергам в 19:00
11 июня в 19:00
12 июня в 19:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиза
    31 мая 2024
    По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
    Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.
  • Д
    Дмитрий
    29 мая 2024
    «Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
    музыкант хороший, очень понравилось, как он играет на инструменте и как кайфует от своего дела. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    «Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
    Отличная прогулка. Прекрасные виды на город и реку. Музыкальное сопровождение просто супер! Нам понравилось.
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Бронировала именно такую экскурсию в первую очередь из-за ребенка, потому что монотонная экскурсия, перенасыщенная датами и сухими сведениями, однозначно её
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    бы не заинтересовала. Но мы, взрослые, пришли в не меньший восторг! Всё загадочно и таинственно, мы вызвали интерес у всех, кто оказался рядом 😁 Большое спасибо за незабываемые впечатления!

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
    Экскурсия проходит на не большом катере. Ансамбль из двух красивых девушек, которые замечательно поют и танцуют! Проводят викторины и конкурсы! Заряжают позитивной энергией!)
  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    «Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
    Приятная экскурсия, покатались по Волге, слушали игру аккордеона, в конце поездки была танцевальная музыка, работает небольшое кафе на борту
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!
    Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Потрясающая иммерсивная экскурсия для детей и взрослых. Мы погрузилась в волшебный мир Казани и отключились от городской суеты! Читаю отзывы и
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    в отрицательных многие пишут, что дорого. Так вот хочется сказать: если вы изначально берете эту экскурсию с мыслями о том, что это очень дорого, то лучше не брать, т. к. будете ожидать во время экскурсии оправдания своей оплаты и не сможете отключиться и насладиться волшебством, которое вас окружает. Спасибо организаторам/актёрам за сказку и обращение к мечте!

  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Музыкальные бары Казани
    Очень познавательно, красиво и вкусно🔥🔥🔥
  • И
    Ирина
    20 октября 2023
    Андеграунд Казани
    Прекрасная авторская, эксклюзивная экскурсия, просто погружаешься в атмосферу неформальной жизни Казани второй половины 20 века. Мне, как гостю Казани, это
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    было интересно. До чего же насыщенная и творческая андеграудная жизнь здесь была. И это очень необычная, непривычная Казань. Спасибо Руслану за такой город.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музыкальные»

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  1. Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
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  3. Музыкальные бары Казани
  4. Андеграунд Казани
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Музыкальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 675 до 3 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 224 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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