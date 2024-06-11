Что узнаем и увидим?

Древнюю границу города и старинные торговые пути • Самую большую площадь и почему она не ушла под воду • Почему Казань третья столица России и что у нас «третье» • Посетим самое романтичное место в историческом центре • Узнаем, где начинался творческий путь Горького и Шаляпина • Почему здание Национальной библиотеки похоже на красный флаг • Увидим огромную букву М и узнаем кому/чему она посвящена • Спортивные объекты, которые прославили Казань на весь мир • Увидим самый большой казан и узнаем почему «казан» — это не только «котёл» Маршрут проходит по главным инста-местам в центре города Казани:.

Казанский Кремль и Набережная протоки Булак • Парк Черное озеро и его исторические места • Площадь свободы и Национальная Библиотека РТ • Кремлёвская Набережная • Дворец Земледельцев Важная информация: Безопасность:.

Казанский Кремль и Набережная протоки Булак • Парк Черное озеро и его исторические места • Площадь свободы и Национальная Библиотека РТ • Кремлёвская Набережная • Дворец Земледельцев Важная информация: Безопасность:.

• Казанский Кремль и Набережная протоки Булак • Парк Черное озеро и его исторические места • Площадь свободы и Национальная Библиотека РТ • Кремлёвская Набережная • Дворец Земледельцев Важная информация: Безопасность: