Отправляйтесь в захватывающее приключение на электросамокатах по историческому центру Казани! Наш маршрут ведет через самые живописные и инстаграммные места города, включая Казанский Кремль и набережную Булак.
Исследуйте древние границы города, узнайте, почему Казань считается третьей столицей России, и откройте для себя места, где начинали свой творческий путь Горький и Шаляпин.
Исследуйте древние границы города, узнайте, почему Казань считается третьей столицей России, и откройте для себя места, где начинали свой творческий путь Горький и Шаляпин.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Казанский Кремль и Набережная протоки Булак - Парк Черное озеро и его исторические места
- Площадь свободы и Национальная Библиотека РТ
- Кремлёвская Набережная
- Дворец Земледельцев
- Пешеходная улица Баумана
Описание экскурсии
Что узнаем и увидим?
Древнюю границу города и старинные торговые пути • Самую большую площадь и почему она не ушла под воду • Почему Казань третья столица России и что у нас «третье» • Посетим самое романтичное место в историческом центре • Узнаем, где начинался творческий путь Горького и Шаляпина • Почему здание Национальной библиотеки похоже на красный флаг • Увидим огромную букву М и узнаем кому/чему она посвящена • Спортивные объекты, которые прославили Казань на весь мир • Увидим самый большой казан и узнаем почему «казан» — это не только «котёл» Маршрут проходит по главным инста-местам в центре города Казани:.
Казанский Кремль и Набережная протоки Булак • Парк Черное озеро и его исторические места • Площадь свободы и Национальная Библиотека РТ • Кремлёвская Набережная • Дворец Земледельцев Важная информация: Безопасность:.
Казанский Кремль и Набережная протоки Булак • Парк Черное озеро и его исторические места • Площадь свободы и Национальная Библиотека РТ • Кремлёвская Набережная • Дворец Земледельцев Важная информация: Безопасность:.
• Казанский Кремль и Набережная протоки Булак • Парк Черное озеро и его исторические места • Площадь свободы и Национальная Библиотека РТ • Кремлёвская Набережная • Дворец Земледельцев Важная информация: Безопасность:
- Маршрут максимально проходит по вело - дорожкам и пешеходным зонам;
- Уровень физической подготовки - Низкий;
- Все группы проходят обязательный инструктаж по безопасности;
- Можно арендовать защитную экипировку для взрослых и детей.
26 апреля 11:00 27 апреля 11:00 3 мая 11:00 6 мая 17:00 6 мая 20:00 7 мая 17:00 7 мая 20:00 10 мая 11:00 17 мая 11:00 24 мая 11:00 31 мая 11:00 7 июня 11:00 14 июня 11:00 21 июня 11:00 28 июня 11:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский Кремль и Набережная протоки Булак - Парк Черное озеро и его исторические места
- Площадь свободы и Национальная Библиотека РТ
- Кремлёвская Набережная
- Дворец Земледельцев
- Пешеходная улица Баумана
Что включено
- Услуги гида
- Аренда самоката
- Радиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Аренда защитной экипировки для взрослых и детей
Место начала и завершения?
Татпрокат, Чернышевского 24/23
Когда и сколько длится?
Когда: 26 апреля 11:00 27 апреля 11:00 3 мая 11:00 6 мая 17:00 6 мая 20:00 7 мая 17:00 7 мая 20:00 10 мая 11:00 17 мая 11:00 24 мая 11:00 31 мая 11:00 7 июня 11:00 14 июня 11:00 21 июня 11:00 28 июня 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, одевайте одежду по погоде и удобную обувь
- Возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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