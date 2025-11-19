Мы проедем на комфортном автомобиле по главным улицам Казани, погуляем по ухоженной территории кремля и Татарской слободе. А также заглянем в местное кафе, чтобы попробовать ароматный татарский чай с чак-чаком и свадебный пирогом. В пути я не дам вам заскучать и расскажу множество интересных фактов о самобытной татарской культуре.

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Описание экскурсии

Прогулка по Татарской слободе

Чтобы почувствовать колорит нашего региона, мы отправимся в аутентичную Татарскую слободу. Пройдём по старинным улицам, полюбуемся озером Кабан и поговорим о традициях местного населения. Я расскажу, как раньше жили татары, как одевались и развлекались. А ещё вы узнаете о кулачных боях на льду и раскроете, какой всемирно известный певец принимал в них участие.

Кремль и другие знаковые места города

Мы поклонимся Казанской иконе Божией матери в великолепном Казанском соборе, увидим сказочный театр Кукол и татарскую деревню «Туган Авылым». Разгадаем загадки кремля, зайдём в знаменитую мечеть Кул Шариф и расшифруем арабскую вязь на её стенах. Увидим Благовещенский собор — самое древнее здание города — сфотографируемся на фоне дворца Земледельцев и рассмотрим «падающую» башню Сююмбике.

Татарское чаепитие, университет и не только

Мы поделимся романтичными историями любви известных казанцев, покажем легендарный местный университет и поясним, как с ним связаны Лобачевский, Толстой, Ленин и Аксаков. Далее отправимся в самый молодой район города, чтобы оценить творение «бурятского Дали» Даши Намдакова — центр семьи «Казан». В середине экскурсии немного отдохнём за чашкой чая.

Организационные детали