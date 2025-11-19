Чтобы почувствовать колорит нашего региона, мы отправимся в аутентичную Татарскую слободу. Пройдём по старинным улицам, полюбуемся озером Кабан и поговорим о традициях местного населения. Я расскажу, как раньше жили татары, как одевались и развлекались. А ещё вы узнаете о кулачных боях на льду и раскроете, какой всемирно известный певец принимал в них участие.
Кремль и другие знаковые места города
Мы поклонимся Казанской иконе Божией матери в великолепном Казанском соборе, увидим сказочный театр Кукол и татарскую деревню «Туган Авылым». Разгадаем загадки кремля, зайдём в знаменитую мечеть Кул Шариф и расшифруем арабскую вязь на её стенах. Увидим Благовещенский собор — самое древнее здание города — сфотографируемся на фоне дворца Земледельцев и рассмотрим «падающую» башню Сююмбике.
Татарское чаепитие, университет и не только
Мы поделимся романтичными историями любви известных казанцев, покажем легендарный местный университет и поясним, как с ним связаны Лобачевский, Толстой, Ленин и Аксаков. Далее отправимся в самый молодой район города, чтобы оценить творение «бурятского Дали» Даши Намдакова — центр семьи «Казан». В середине экскурсии немного отдохнём за чашкой чая.
Организационные детали
Поедем на Škoda Karoq
Оплачиваются дополнительно: входные билеты в кремль — 190 ₽/взрослый, 180 ₽/льготный, чаепитие (ароматный чай + национальная выпечка) — от 300 ₽ на чел., предложу на выбор несколько кафе
Экскурсия подойдёт путешественникам от 14 лет
С вами буду я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дания — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1629 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Дания, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2006 года. Мы с коллегами проводим увлекательные экскурсии для взрослых и детей.
Стараемся найти индивидуальный подход к каждому путешественнику и показать Казань с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
–
3
–
2
–
1
–
Мария
На экскурсии у Дании была моя сестра. Знакомство с Казанью было обстоятельным и очень разносторонним. Пешком в Кремле с посещением всех главных достопримечательностей, на автомобиле - в целом по городу, читать дальшеуменьшить
по всем значимым местам. Чаепитие с национальной выпечкой очень понравилось. Дания много знает о Казани, интересно рассказывает, делает фото на память и позволяет делать остановки для покупки сувениров. Дания очень приятный в общении человек - в формате индивидуальной экскурсии это особенно ценно. Отдельно хочу поблагодарить Данию за рекомендации по кафе и ресторанам в городе. Рекомендуем экскурсию у Дании.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Игорь
Спасибо за отличную экскурсию, не смотря на дождь, Дания профессионал своего дела. Удобный авто, шикарная Казань.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктор
Шикарная экскурсия. Как будто наш старый друг показывал нам Казань. Дания, вы просто чудо. С вами было очень интересно, познавательно и ни секунды не скучно. Огромное спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Эдуард
Это наша вторая экскурсия с Данией. И опять всë на высшем уровне. На все вопросы ответила, более того "убила" на нас два часа дополнительного времени и подвезла на своей машине читать дальшеуменьшить
к Агропарку, где мы купили свежайшие продукты (даже фирменного гуся)! Остались самые благоприятные впечатления о Казани и её жителях. Очень благодарны Дании, эта девушка умница и красавица, настоящая патриотка. Мы влюбились в город, хочется вернуться ещё раз.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лариса
Обзорная экскурсия прошла превосходно! Удобный темп, перемещения на машине чередуются с пешими прогулками, информация последовательная. Дания отлично владеет материалом, с готовностью отвечала на все вопросы, советовала. Заключительное чаепитие - чудесная, душевная нота. Рекомендую в сувенирном магазинчике кафе прикупить вкусных и сладких сувениров, а так же вкуснейший паштет.
Вам был полезен этот отзыв?
D
Dmitry
В восторге! Много фактов о которых ранее не знал, много легендарных мест с такой богатой историей, неспешно прошли все места!
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие»