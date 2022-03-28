Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие

Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Мы проедем на комфортном автомобиле по главным улицам Казани, погуляем по ухоженной территории Кремля и Татарской слободе.

А также заглянем в местное кафе, чтобы попробовать ароматный травяной чай с чак-чаком, пастилой и кексами.

В пути я не дам вам заскучать и расскажу множество интересных фактов о самобытной татарской культуре.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
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Что вас ожидает

Прогулка по Татарской слободе

Чтобы почувствовать колорит нашего региона, мы отправимся в аутентичную Татарскую слободу. Пройдем по старинным улицам, полюбуемся озером Кабан и поговорим о традициях местного населения. Я расскажу, как раньше жили татары, как одевались и развлекались. Сколько жен у них было и что женихи дарили невестам на мусульманской свадьбе. А еще вы узнаете о кулачных боях на льду и раскроете, какой всемирно известный певец принимал в них участие.

Кремль и другие знаковые места города

Мы поклонимся Казанской иконе Божией матери в великолепном Казанском соборе, увидим сказочный театр Кукол и татарскую деревню «Туган Авылым». Разгадаем загадки Кремля, зайдем в знаменитую мечеть Кул Шариф и расшифруем арабскую вязь на ее стенах. Посетим Благовещенский собор — самое древнее здание города — сфотографируемся на фоне дворца Земледельцев и рассмотрим «падающую» башню Сююмбике.

Татарское чаепитие, университет и не только

Мы поделимся романтичными историями любви известных казанцев, покажем легендарный местный университет и поясним, как с ним связаны Лобачевский, Толстой, Ленин и Аксаков. Далее отправимся в самый молодой район города, чтобы оценить творение «бурятского Дали» Даши Намдакова — центр семьи «Казан». Завершится этот насыщенный день в уютном кафе, где вы попробуете татарский чай с травами, чак-чак, пастилу и кекс из сухофруктов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Чаепитие и транспортные расходы включены в стоимость
  • Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно — 110 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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