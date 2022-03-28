Что вас ожидает

Прогулка по Татарской слободе

Чтобы почувствовать колорит нашего региона, мы отправимся в аутентичную Татарскую слободу. Пройдем по старинным улицам, полюбуемся озером Кабан и поговорим о традициях местного населения. Я расскажу, как раньше жили татары, как одевались и развлекались. Сколько жен у них было и что женихи дарили невестам на мусульманской свадьбе. А еще вы узнаете о кулачных боях на льду и раскроете, какой всемирно известный певец принимал в них участие.

Кремль и другие знаковые места города

Мы поклонимся Казанской иконе Божией матери в великолепном Казанском соборе, увидим сказочный театр Кукол и татарскую деревню «Туган Авылым». Разгадаем загадки Кремля, зайдем в знаменитую мечеть Кул Шариф и расшифруем арабскую вязь на ее стенах. Посетим Благовещенский собор — самое древнее здание города — сфотографируемся на фоне дворца Земледельцев и рассмотрим «падающую» башню Сююмбике.

Татарское чаепитие, университет и не только

Мы поделимся романтичными историями любви известных казанцев, покажем легендарный местный университет и поясним, как с ним связаны Лобачевский, Толстой, Ленин и Аксаков. Далее отправимся в самый молодой район города, чтобы оценить творение «бурятского Дали» Даши Намдакова — центр семьи «Казан». Завершится этот насыщенный день в уютном кафе, где вы попробуете татарский чай с травами, чак-чак, пастилу и кекс из сухофруктов.

Организационные детали