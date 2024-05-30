1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400₽ за человека
Групповая
11 часов
В Йошкар-Олу из Казани
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 900₽ за человека
Групповая
8.5 часов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Елабуга, старинный купеческий город
Начало: Ул. Ташаяк, 2
Расписание: Пятница и суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, холл отеля «Ибис»
Расписание: Ежедневно с 11.00 и с 14.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Необычное автопутешествие: Храм всех религий, г. Иннополис и Свияжск
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 8.30 до 13.00
25 июня в 08:30
26 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400₽ за человека
Групповая
4 часа
Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Билеты
3 часа
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
Начало: Около центрального входа в Кремль
Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за билет
Групповая
12 часов
Экскурсия в Чебоксары «Столица чувашского народа - Шупашкар»
Начало: Ул. Баумана, д. 19
Расписание: По воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таинственный Свияжск
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Голубые озера в мини-группе
Начало: Ул. Салимжанова, 27, парковка
Расписание: В определенные дни
23 июня в 08:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
13 июня в 09:00
14 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Свияжск - остров чистой красоты
Начало: Ул. Кремлевская, 2
Расписание: 09:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ароматы махалли
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Начало: Ул. Московская, 2, Казань
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
27 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Каждый день по договорённости
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Каждый день по договорённости
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Начало: Метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14
Расписание: по субботам в 9:00
13 июля в 09:00
20 июля в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия на самокатах
Начало: Татпрокат, Чернышевского 24/23
11 июня в 11:00
13 июня в 17:00
2 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDiana30 мая 2024Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
- ММарина30 мая 2024Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
- ММарина30 мая 2024Здравствуйте, экскурсия понравилась, места замечательно красивые и исторически ценные,но хотелось бы обратить внимание, экскурсовод должна быть внимательнее к составу группы
- ИИнна30 мая 2024Отличная экскурсия,очень красивые места. Отдельное спасибо экскурсоводу Александру,подробно и интересно рассказывает про озера
- ААлевтина29 мая 2024Экскурсовод отличный (Лариса). Очень много интересной информации, преподносила очень легко. Звезду сняла за то что, лично я ехала ради Белой
- ВВалерий29 мая 2024Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
- ДДмитрий29 мая 2024Интересная экскурсия
- ЕЕлена28 мая 2024Понравилось. Интересная и познавательная экскурсия. Гид и экскурсию провел и культурную программу. Было весело. Единственный минус - это ужасная работа
- ММилана25 мая 2024Два важных момента, которые вам необходимо знать, прежде чем выбирать данную экскурсию: 1. На осмотр самого красивого озера в конечной
- ММихаил13 апреля 2024Отличная экскурсия! Оставила самые приятные впечатления, я очень доволен! Гид очень профессиональный, подробно и интересно рассказал о самом Свияжске, а
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