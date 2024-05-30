⛴ На теплоходе Групповая 1.5 часа 295 отзывов Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги Начало: Речной вокзал Казань Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 1308 отзывов Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы) 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1189 отзывов Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2 Расписание: Ежедневно в 11:00 1 900 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🚌 На автобусе Групповая 7 часов 773 отзыва Популярное предложение Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 1542 отзыва Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая» Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00 2 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 1041 отзыв В Йошкар-Олу из Казани Начало: Ул. Баумана, 19 Расписание: Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30 2 900 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 8.5 часов 229 отзывов В тренде Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги от 2 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 70 отзывов Елабуга, старинный купеческий город Начало: Ул. Ташаяк, 2 Расписание: Пятница и суббота 3 960 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 188 отзывов Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход) Расписание: По расписанию 3 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 1 отзыв Экскурсия к волшебным Голубым озёрам Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку) Расписание: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 36 отзывов Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, холл отеля «Ибис» Расписание: Ежедневно с 11.00 и с 14.00 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 33 отзыва Необычное автопутешествие: Храм всех религий, г. Иннополис и Свияжск Начало: Место проживания туристов Расписание: Ежедневно, с 8.30 до 13.00 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 319 отзывов Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину Расписание: ежедневно 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 281 отзыв Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину Расписание: Ежедневно 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 5 отзывов Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат Начало: Около центрального входа в Кремль Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30 1 200 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 15 отзывов Экскурсия в Чебоксары «Столица чувашского народа - Шупашкар» Начало: Ул. Баумана, д. 19 Расписание: По воскресеньям в 09:00 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО Начало: Казань, место проживания туристов Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Таинственный Свияжск Начало: Ваш отель или апартаменты Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00 от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка на теплоходе по Волге 1 700 ₽ за человека

Мини-группа 4 часа 2 отзыва Голубые озера в мини-группе Начало: Ул. Салимжанова, 27, парковка Расписание: В определенные дни 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону Расписание: По договоренности от 9 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Сказки вечерней Казани Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты Расписание: Каждый день в 20.00 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Свияжск - остров чистой красоты Начало: Ул. Кремлевская, 2 Расписание: 09:00, 10:00, 11:00 от 14 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ароматы махалли Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева Начало: Казань, место проживания туристов Расписание: Каждый день 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу Начало: Ул. Московская, 2, Казань 27 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 36 отзывов «Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск Начало: Казань, место проживания туристов Расписание: каждый день 9 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 18 отзывов Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле Начало: По договоренности Расписание: ежедневно в 10.30 12 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле Начало: По договоренности с гидом Расписание: Каждый день по договорённости 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле Начало: По договоренности с гидом Расписание: Каждый день по договорённости 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Раифский монастырь - жизнь в гармонии Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань Расписание: Ежедневно по договоренности от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 164 отзыва «Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4 Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00 1 700 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике Начало: Метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14 Расписание: по субботам в 9:00 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6.5 часов Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку) 2 900 ₽ за человека