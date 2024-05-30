Экскурсии выходного дня в Казани

Найдено 36 экскурсий в категории «На выходные» в Казани, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
295 отзывов
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Болгар - Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1308 отзывов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000 за человека
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1189 отзывов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
773 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500 за человека
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1542 отзыва
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
В Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1041 отзыв
В Йошкар-Олу из Казани
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 900 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
8.5 часов
229 отзывов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100 за человека
Елабуга, старинный купеческий город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
70 отзывов
Елабуга, старинный купеческий город
Начало: Ул. Ташаяк, 2
Расписание: Пятница и суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
188 отзывов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 500 за человека
Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
36 отзывов
Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, холл отеля «Ибис»
Расписание: Ежедневно с 11.00 и с 14.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700 за человека
Необычное автопутешествие: Храм всех религий, г. Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Необычное автопутешествие: Храм всех религий, г. Иннополис и Свияжск
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 8.30 до 13.00
25 июня в 08:30
26 июня в 08:30
10 500 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
319 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400 за человека
Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
281 отзыв
Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
5 отзывов
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
Начало: Около центрального входа в Кремль
Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 200 за билет
Экскурсия в Чебоксары «Столица чувашского народа - Шупашкар»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экскурсия в Чебоксары «Столица чувашского народа - Шупашкар»
Начало: Ул. Баумана, д. 19
Расписание: По воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 900 за человека
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.
Таинственный Свияжск
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Таинственный Свияжск
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на теплоходе по Волге
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка на теплоходе по Волге
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Голубые озера в мини-группе
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Голубые озера в мини-группе
Начало: Ул. Салимжанова, 27, парковка
Расписание: В определенные дни
23 июня в 08:00
2 000 за человека
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 990 за всё до 3 чел.
Сказки вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
13 июня в 09:00
14 июня в 15:00
7 500 за всё до 10 чел.
Свияжск - остров чистой красоты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Свияжск - остров чистой красоты
Начало: Ул. Кремлевская, 2
Расписание: 09:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 2 чел.
Ароматы махалли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ароматы махалли
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Начало: Ул. Московская, 2, Казань
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
27 000 за всё до 8 чел.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Каждый день по договорённости
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
14 900 за всё до 4 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Каждый день по договорённости
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
164 отзыва
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Индивидуальная
4 часа
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Начало: Метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14
Расписание: по субботам в 9:00
13 июля в 09:00
20 июля в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 900 за человека
Обзорная экскурсия на самокатах
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия на самокатах
Начало: Татпрокат, Чернышевского 24/23
11 июня в 11:00
13 июня в 17:00
2 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Diana
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Здравствуйте, экскурсия понравилась, места замечательно красивые и исторически ценные,но хотелось бы обратить внимание, экскурсовод должна быть внимательнее к составу группы
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    с учетом возрастной категории. У нас была экскурсовод Елена, был не приятный момент с туалетом для ребенка, а так же очень быстро шла, люди на жаре, особенно пожилые так быстро идти тяжело, нужно учитывать эти факторы и быть внимательнее к людям!

  • И
    Инна
    30 мая 2024
    Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
    Отличная экскурсия,очень красивые места. Отдельное спасибо экскурсоводу Александру,подробно и интересно рассказывает про озера
  • А
    Алевтина
    29 мая 2024
    Болгар - Северная Мекка
    Экскурсовод отличный (Лариса). Очень много интересной информации, преподносила очень легко. Звезду сняла за то что, лично я ехала ради Белой
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    мечети, а в итоге к моменту посещения уже очень устала и на саму мечеть было всего 30 минут, к сожалению для меня эти минусы испортили немного впечатление от прекрасной экскурсии.

  • В
    Валерий
    29 мая 2024
    Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
    Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
  • Д
    Дмитрий
    29 мая 2024
    «Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
    Интересная экскурсия
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
    Понравилось. Интересная и познавательная экскурсия. Гид и экскурсию провел и культурную программу. Было весело. Единственный минус - это ужасная работа
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    поддержки. Я заказала билеты онлайн и оплатила их. До рейса оставалось 20 минут, но поддержка не смогла(!) уточнить номер причала и сам рейс!!!!! Билет оказывается в электронном виде поступает в течение суток. Хорошо на месте были сотрудники компании, которые быстро решили вопрос и на прогулку мы попали.

  • М
    Милана
    25 мая 2024
    Экскурсия на Голубые озёра и Зилантов монастырь
    Два важных момента, которые вам необходимо знать, прежде чем выбирать данную экскурсию: 1. На осмотр самого красивого озера в конечной
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    точке пешеходного маршрута дают 20 минут. 2. На осмотр территории монастыря - тоже 20 минут. Не больше. Для озер крайне мало времени! Поэтому ставлю 4 звезды. Хотелось бы хотя бы минут на 15 дольше на озёрах, там красиво и хочется не только фото сделать, но и полюбоваться красотой локации.

  • М
    Михаил
    13 апреля 2024
    Таинственный Свияжск
    Отличная экскурсия! Оставила самые приятные впечатления, я очень доволен! Гид очень профессиональный, подробно и интересно рассказал о самом Свияжске, а
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    также о Казани и многих ее достопримечательностях и не только. Могу смело рекомендовать эту экскурсию всем, кто желает познакомиться со Свияжском

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
  2. Болгар - Северная Мекка
  3. Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
  4. Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
  5. Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "На выходные" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 1 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 7626 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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