Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Обзорная прогулка по центру Казани

Кремль, улица Баумана и другие «визитные карточки» города на увлекательной экскурсии

Фируза
Фируза – Гид из Казани
Казань удивительным образом сочетает в себе православные храмы и мечети, исторические и современные здания.

Я помогу вам погрузиться в ее богатую историю 📖, расскажу о местных традициях и обычаях и раскрою всю самобытность величественной татарской столицы ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 2 700 ₽ за экскурсию

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Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани

Что вас ожидает

Кремль — сердце Казани
Гуляя по ухоженной территории Кремля, вы посетите старейший православный храм Казани — Благовещенский собор XVI века — и Кул-Шариф, самую большую мечеть города. А также услышите прекрасную легенду о красавице Сююмбике и узнаете ее настоящую историю 📖. Кроме того, я расскажу, как менялся облик Кремля на протяжении веков и каким образом ему удается сочетать две религии — христианство и ислам.

Секреты улицы Баумана
Сделав круг по Кремлю, мы спустимся по булыжной мостовой на улицу Баумана. Вы услышите историю старейшего местного театра, отыщете казанского кота и узнаете, что за карета стоит посередине улицы. А еще подниметесь на смотровую площадку Богоявленской колокольни и посетите аптеку с аутентичной обстановкой начала прошлого века.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Кремль — 250 рублей с человека, смотровая площадка Богоявленской колокольни — 100 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 у памятника Мусе Джалилю
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Фируза
Фируза
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Фируза. Я родилась и всю жизнь прожила в Казани. Для меня это один из лучших городов мира. Приглашаю вас с ним познакомиться!
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