Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает

Кремль — сердце Казани

Гуляя по ухоженной территории Кремля, вы посетите старейший православный храм Казани — Благовещенский собор XVI века — и Кул-Шариф, самую большую мечеть города. А также услышите прекрасную легенду о красавице Сююмбике и узнаете ее настоящую историю 📖. Кроме того, я расскажу, как менялся облик Кремля на протяжении веков и каким образом ему удается сочетать две религии — христианство и ислам.

Секреты улицы Баумана

Сделав круг по Кремлю, мы спустимся по булыжной мостовой на улицу Баумана. Вы услышите историю старейшего местного театра, отыщете казанского кота и узнаете, что за карета стоит посередине улицы. А еще подниметесь на смотровую площадку Богоявленской колокольни и посетите аптеку с аутентичной обстановкой начала прошлого века.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Кремль — 250 рублей с человека, смотровая площадка Богоявленской колокольни — 100 рублей с человека.