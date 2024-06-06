1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
«Обзорную экскурсию невозможно представить без Казанского кремля и мечети Кул-Шариф, падающей башни Сююмбике и Ханского мавзолея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
«Наша обзорная экскурсия на микроавтобусе — отличная возможность посмотреть ключевые достопримечательности Казани всего за несколько часов»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
«Вы познакомитесь с кремлём и окрестностями, а по пути непременно увлечётесь разными фактами о моём городе»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
«С пешеходной улицы Баумана вы начнёте знакомство с Казанью»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«На правом берегу реки Казанка вы познакомитесь с современной столицей Татарстана»
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас
Начало: Площадь Г. Тукая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
550₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство
Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города
Начало: По договоренности
«На машине мы проедем по главным достопримечательностям города и рассмотрим его архитектурное великолепие под мелодичный звон колоколов и чтение азана»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете
Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе
Начало: В районе Казанского кремля
«Главное здание Казанского Федерального Университета»
11 июня в 21:30
16 июня в 21:30
от 4 400₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
«Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы познакомитесь с историей Казани, узнаете интересные факты и легенды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«Вы узнаете, где ханы спрятали несметные сокровища, услышите легенду о главной святыне города и познакомитесь с культурой, традициями и национальным колоритом республики»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
«Суконная слобода, где вы познакомитесь с памятником промышленной архитектуры — мануфактурой, созданной по указу Петра I»
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
Погрузитесь в историю Татарстана через артефакты разных эпох. Узнайте о Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве
Начало: На входе в НМ
«Вы познакомитесь с богатейшей коллекцией предметов из разных эпох, которые позволят вам прикоснуться к татарскому быту, глубже понять традиции и историю региона»
14 июня в 15:30
15 июня в 15:30
3 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
«Вы увидите в свете вечерних огней ее главные достопримечательности: могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, Старо-Татарскую слободу, набережную и дворец бракосочетания виде гигантской чаши»
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«В деревне Туган Авылым познакомитесь с исконным татарским укладом жизни»
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
«Кремль — вы познакомитесь с историей завоевания Казанского ханства»
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
«Знакомство будет неполным без погружения в кулинарную историю Казани:) Во время прогулки обязательно прервёмся на татарский чай с национальной выпечкой, побеседуем о том, как встречают гостей татары, как готовят очпочмак, чак-чак, кыстыбый»
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Казани с комфортом: от Старо-Татарской слободы до театра Экият
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казани на кроссовере Mercedes GLK. Откройте для себя уникальные истории и места
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«В Старо-Татарской слободе, старинном этническом квартале, вы осмотрите аутентичные дома и мечеть Марджани, познакомитесь с непростой историей казанских татар»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
5 авг в 15:00
6 авг в 15:00
7 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
«Знакомство с архитектурным ансамблем и выдающимися именами профессоров и ученых, работавших здесь: Симонов, Бутлеров, Лесгафт, Толстой, Завойский, Клаус и многие другие»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением
«И даже познакомитесь с официальными городскими привидениями»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Знакомство с Казанью начнется в Богородицком монастыре, где хранится главная православная святыня — чудотворная икона Казанской Божьей Матери»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
«Познакомитесь с убранством усадьбы богатого купца и осмотрите старейшую мечеть — Аль Марджани, где разберетесь в отличиях ортодоксального ислама от татарского»
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Познакомитесь с историей строительства самого молодого кремля России — Царевококшайского»
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«За 7 часов обзорной экскурсии в двух городах вы увидите все стороны Татарстана»
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«Вы познакомитесь с необычной историей татарской столицы и узнаете о людях, чьи имена золотыми буквами вписаны в ее летопись»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
«Второй важной темой станет культура татарского народа: вы поближе познакомитесь с традициями и обычаями татар, окунетесь в мир татарских литераторов и просветителей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
«Эта программа — сочетание обзорной и гастрономической экскурсий с погружением в культуру и колорит Казани»
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
«За один день вы познакомитесь с архитектурными символами и самыми колоритными районами Казани»
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения
Начало: У отеля «Ибис»
«Это будет насыщенное знакомство с красавицей-Казанью — от Волжско-Камской Булгарии до Казанского ханства, от Ивана Грозного до объектов Универсиады»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080₽ за человека
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
«Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
«Забронировать обзорную экскурсию, в которую включён пешеходный блок по Казанскому кремлю вы можете здесь»
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990₽ за человека
Групповая
3 часа
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
«Познакомитесь с Казанским Котом и оцените здание Национального банка, где в годы Гражданской войны хранился золотой запас России»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
«В ярких ночных иллюминациях в новом свете перед вами предстанут главные достопримечательности города, а гид расскажет захватывающие легенды о несметных богатствах и летающих драконах»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
«Мы создали маршрут насыщенной обзорной экскурсии по центру, который охватывает самые интересные достопримечательности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
«В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески 16-го века»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3.5 часа
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Прекрасная фотопрогулка по Казани с кучей впечатлений и отличными фото
- ЮЮлия6 июня 2024Благодарю Альфию. Экскурсия познавательная, количество данных, цифры, имена и даты, всего в меру.
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ННадежда5 июня 2024Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
- ННатали5 июня 2024Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
- ЕЕвгений5 июня 2024Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением
- ЛЛина5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Приятное вечернее путешествие на автобусе. Экскурсовод с удивительным именем Ландыш рассказала про город и его жителей. Единственное, я не успевала
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Обзорные»
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