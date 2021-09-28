Что вас ожидает

Казань древняя и современная

Вы узнаете многовековую историю площади 1000-летия, рассмотрите величественный дворец Земледельцев и прогуляетесь по эффектно подсвеченной Кремлевской набережной. А также увидите соборную мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь и чашу Казан — новый символ города. Я поделюсь легендами о Зиланте и Барсе, расскажу о чудесном явлении Казанской иконы Божьей матери и познакомлю вас с главными объектами Универсиады 2013.

Старо-Татарская слобода и деревня Туган Авылым

В стилизованной татарской деревне Туган Авылым вы раскроете секреты традиционных местных домов и кухни. А в Старо-Татарской слободе — самом восточном уголке города — увидите каменную мечеть, построенную после взятия Казани войсками Ивана Грозного. Кроме того, я покажу расположенные неподалеку таинственное озеро Кабан, похожий на сказочный замок кукольный театр Экият и старинную церковь Сошествия Святого Духа.

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