С наступлением сумерек Казань становится сказочно красивой. Вы увидите в свете вечерних огней ее главные достопримечательности: могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, Старо-Татарскую слободу, набережную и дворец бракосочетания виде гигантской чаши. А я расскажу историю, легенды города и поделюсь его традициями, обычаями и самобытной культурой.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Казань древняя и современная

Вы узнаете многовековую историю площади 1000-летия, рассмотрите величественный дворец Земледельцев и прогуляетесь по эффектно подсвеченной Кремлевской набережной. А также увидите соборную мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь и чашу Казан — новый символ города. Я поделюсь легендами о Зиланте и Барсе, расскажу о чудесном явлении Казанской иконы Божьей матери и познакомлю вас с главными объектами Универсиады 2013.

Старо-Татарская слобода и деревня Туган Авылым

В стилизованной татарской деревне Туган Авылым вы раскроете секреты традиционных местных домов и кухни. А в Старо-Татарской слободе — самом восточном уголке города — увидите каменную мечеть, построенную после взятия Казани войсками Ивана Грозного. Кроме того, я покажу расположенные неподалеку таинственное озеро Кабан, похожий на сказочный замок кукольный театр Экият и старинную церковь Сошествия Святого Духа.

Организационные детали