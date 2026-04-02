Вечерняя Казань: индивидуальная обзорная экскурсия на авто
Проехать по самым важным местам города и раскрыть его богатую историю
С наступлением сумерек Казань становится сказочно красивой.
Вы увидите в свете вечерних огней ее главные достопримечательности: могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, Старо-Татарскую слободу, набережную и дворец бракосочетания виде гигантской чаши. А я расскажу историю, легенды города и поделюсь его традициями, обычаями и самобытной культурой.
Вы узнаете многовековую историю площади 1000-летия, рассмотрите величественный дворец Земледельцев и прогуляетесь по эффектно подсвеченной Кремлевской набережной. А также увидите соборную мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь и чашу Казан — новый символ города. Я поделюсь легендами о Зиланте и Барсе, расскажу о чудесном явлении Казанской иконы Божьей матери и познакомлю вас с главными объектами Универсиады 2013.
Старо-Татарская слобода и деревня Туган Авылым
В стилизованной татарской деревне Туган Авылым вы раскроете секреты традиционных местных домов и кухни. А в Старо-Татарской слободе — самом восточном уголке города — увидите каменную мечеть, построенную после взятия Казани войсками Ивана Грозного. Кроме того, я покажу расположенные неподалеку таинственное озеро Кабан, похожий на сказочный замок кукольный театр Экият и старинную церковь Сошествия Святого Духа.
Организационные детали
Это автомобильная экскурсия с выходами-прогулками у достопримечательностей
Мы поедем на кроссовере BelGee
После экскурсии я отвезу вас в отель
По запросу я могу организовать экскурсию на минивэне. Доплата составит 2500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального стадиона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алсу — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2054 туристов
Я аккредитованный гид по Казани, Свияжску и окрестностям. Казань — земля моих предков, здесь я окончила консерваторию, факультет истории музыки. Изучая свои корни, увлеклась краеведением и обучилась профессии экскурсовода. Моя читать дальшеуменьшить
задача — создать объёмную картинку города за 2-3 часа. Перед вами промелькнут страницы истории от местного жителя: трагические и величавые, неудобные и блестящие. Экскурсии проходят в комфортном формате, на автомобиле с выходами-прогулками, что не даст замёрзнуть, или перегреться. После экскурсии у вас появится желание подробнее изучить Казань и, возможно, снова посетить мой любимый город.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
3
3
–
2
–
1
–
Лариса
Экскурсия потрясающая. Много интересного, очень емкая. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Алевтина
волшебная Алсу с чудесным голосом и прекрасной речью провела очень наполненную экскурсию! время пролетело как две минут! огромная благодарность от нашей группы!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Огромное спасибо Алсу за незабываемую вечернюю Казань! Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие в атмосферу города. Алсу — невероятно приятный и знающий гид, который с любовью рассказывает о читать дальшеуменьшить
каждом уголке. Мы на комфортном автомобиле объехали все ключевые места. Отдельное спасибо за то, что Алсу подстраивалась под наши пожелания — мы могли остановиться в любом понравившемся месте, чтобы сделать фото. Очень понравилось, что рассказ был не сухим набором дат, а живыми историями и фактами. Вечерняя Казань в огнях — это сказка, а с таким гидом она стала еще волшебнее. Рекомендую всем, кто хочет увидеть город с душой и без спешки, особенно в тёплое время года. Алсу, вы — лучшая!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Огромное спасибо Алсу за это невероятно красивое путешествие по Казани. В вечерних огнях город сказочно прекрасен. Алсу спокойным и приятным голосом рассказала и о прошлом, и о настоящем Казани. Мы проехали по улицам, гуляли по городу, по набережной, фотографировались в самых красивых локациях. Нас было трое, и все едины во мнении: экскурсия замечательная, рекомендуем к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Были на экскурсии "Вечерняя Казань" с Алсу. Очень понравилось. Алсу заехала за нами в отель. Тайминг соблюдался. Посетили самые красивые и знаковые места. Было интересно и папе (77 лет) и читать дальшеуменьшить
сыну (9 лет). Алсу подсказала, что и когда можно/нужно ещё обязательно посмотреть. По окончании экскурсии Алсу поинтересовалась нашими планами и доставила всех к тем локациям, которые нам были нужны, за что ей ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Экскурсии с Алсу, однозначно, рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Andrey
Мне экскурсия понравилась. Прекрасная вечерняя Казань. Прекрасные подсвеченные здания. Мы проехали мимо большинства достопримечательностей центра Казани. Экскурсовод - знаток своего дела. Видно, что это опытный специалист. Четыре, а не пять читать дальшеуменьшить
звезд ставлю по двум причинам. Во-первых, мало времени. Мимо некоторых объектов мы буквально пролетали не успевая их не то что сфотографировать, а даже толком рассмотреть. Во-вторых, хотелось бы услышать от гида более живой рассказ. Историй и фактов много, но поданы они, как будто я был на уроке истории и в конце этого урока надо брать двойной листочек и писать "проверочная работа". Я люблю уроки истории, но на экскурсии хочется немного другого
Алсу
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей! Спасибо за подробный отзыв🙏 Экскурсия длится 2 часа. Выстроена так, что успеваем увидеть все красиво подсвеченные объекты центра. читать дальшеуменьшить
Иногда даже больше. В маршрут входит улица, по которой нет возможности ехать медленно. Но она полна интересных объектов… Наверное её нужно исключить, чтобы не складывалось ощущение, что просто пролетели мимо. "На экскурсии хочется немного другого"… но чего именно?
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Вечерняя Казань: индивидуальная обзорная экскурсия на авто»