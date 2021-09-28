Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто

Проехать по самым важным местам города и раскрыть его богатую историю

5
2 отзыва
С наступлением сумерек Казань становится сказочно красивой.

Вы увидите в свете вечерних огней ее главные достопримечательности: могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, Старо-Татарскую слободу, набережную и дворец бракосочетания виде гигантской чаши.

А я расскажу историю, легенды города и поделюсь его традициями, обычаями и самобытной культурой.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто

Что вас ожидает

Казань древняя и современная

Вы узнаете многовековую историю площади 1000-летия, рассмотрите величественный дворец Земледельцев и прогуляетесь по эффектно подсвеченной Кремлевской набережной. А также увидите соборную мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь и чашу Казан — новый символ города. Я поделюсь легендами о Зиланте и Барсе, расскажу о чудесном явлении Казанской иконы Божьей матери и познакомлю вас с главными объектами Универсиады 2013.

Старо-Татарская слобода и деревня Туган Авылым

В стилизованной татарской деревне Туган Авылым вы раскроете секреты традиционных местных домов и кухни. А в Старо-Татарской слободе — самом восточном уголке города — увидите каменную мечеть, построенную после взятия Казани войсками Ивана Грозного. Кроме того, я покажу расположенные неподалеку таинственное озеро Кабан, похожий на сказочный замок кукольный театр Экият и старинную церковь Сошествия Святого Духа.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с выходами-прогулками у достопримечательностей
  • Мы поедем на автомобиле Ford Focus
  • После экскурсии я отвезу вас в отель
  • По запросу я могу организовать экскурсию на минивэне. Доплата составит 1500 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Центрального стадиона
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алсу
Алсу
Меня зовут Алсу, я аккредитованный гид по Казани. Казань — земля моих предков, здесь я закончила консерваторию, факультет истории музыки. Изучая свои корни, увлеклась краеведением и прошла курсы профессиональных экскурсоводов. И вот уже несколько лет показываю путешественникам родной город и рассказываю о нем все самое интересное.
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2 настоящих отзыва от туристов

М
28 сен 2021
Спасибо Алсу за экскурсию по вечерней Казани. Экскурсия непродолжительная, но емкая все по делу, интересно и познавательно
Е
10 авг 2021
Большое спасибо Алсу за проведённую вечернюю экскурсию! Отличный гид, прекрасная подача материала, увлечённо и со знанием даёт информацию! 2 часа пролетели незаметно, в её прекрасной компании. До этого были на дневной обзорной экскурсии, с другим гидом - группой. Есть информация общая, но не так много. Маршрут и подача информации значительно отличаются друг от друга. Выходили из машины, много делали остановок для пеших прогулок у достопримечательностей города, в совокупности с рассказами Алсу, останавливались для того, чтобы сделать фото. Ездили с комфортом по Казани, так же проезжали интересные районы города, много узнали нового для себя. Алсу довезла нас до дома. Очень приятно было встретиться с таким интересным и знающим гидом. Всем рекомендую, взять вечернюю экскурсию по красивому городу с Алсу.

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