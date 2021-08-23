В XV веке на берегу реки Волги появилась деревянная крепость. Со временем поселение росло и сейчас это столица Чувашской Республики.
У нас будет целый день, чтобы изучить историю города, осмотреть все достопримечательности и полюбоваться красивой набережной.
У нас будет целый день, чтобы изучить историю города, осмотреть все достопримечательности и полюбоваться красивой набережной.
Ближайшие даты:
11
июн
июн
18
июн
июн
25
июн
июн
2
июл
июл
9
июл
июл
16
июл
июл
23
июл
июл
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Набережную — одну из красивейших на Волге
- Чебоксарский залив — жемчужину города
- Памятник любви – Таганаит
- Памятник Чапаеву
- Скульптуру Матери-Покровительницы
- Памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову на бульваре Купца Ефремова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На земле чувашской — есть удивительное местоЛюди здесь живут необыкновенные. Здешние ямщики считались самыми лихими, способными быстро доставить каждого в любой пункт назначения. В 21 веке многое ушло из повседневной жизни, но остались традиции и те, кто их хранит. И одна из таких традиций — это умение варить пиво!
Что вас ожидает:
- Вас встретят хлебом-солью, приветственной песней и полным ковшом пива.
- Покажут подлинную утварь крестьянского дома, интерьеры пивоварни.
- Вы станете участниками красивого праздника – свадебного обряда.
- А во время обеда угоститесь настоящим местным домашним пивом – Кер Сари.
- Для детей в составе тура предусмотрена замена напитков на соки.
По воскресеньям в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Развлекательная этнографическая программа
- Обслуживание профессиональными гидами
- Обед, домашнее пиво Кер Сари и сок для детей во время обеда
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Баумана, д. 19Завершение: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресеньям в 09:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зухра
23 авг 2021
Замечательная экскурсия. В чувашской деревеньке познакомились с традиция и и обычаями народа. Встретили радушно. Единственно, экскурсию в музее вёл студент не очень хорошо знающий историю своего народа, унижающий намеками другие народы.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Групповые
На автобусе
Выездные
На выходные
На весь день
Похожие туры из Казани
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Казань: первые впечатления о третьей столице
Изучить весь город и проникнуться его контрастами на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
8 июня
13 июня
6 240₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
Познакомиться с самыми знаковыми объектами третьей столицы России на пешеходной прогулке по центру
в районе Петропавловского собора
Завтра
8 июня
9 июня
12 июня
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
на Площади Тысячелетия, дом 2
Завтра
8 июня
9 июня
10 июня
1 200₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании