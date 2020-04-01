Индивидуальные экскурсии в Казани

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Изучить весь город и проникнуться его контрастами на авто-пешеходной экскурсии

Гульфия
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Гульфия – ваш гид
В Казани «два начала — восточное и западное», писал Герцен.

На моей экскурсии вы увидите это на каждом перекрестке.

Погрузитесь в культуру Республики в Старо-Татарской слободе и мечети Кул-Шариф.

Увидите знаковые храмы, загс-чашу и спортивные объекты, нарядные театр Экият и Дворец земледельцев.

Раскроете смысл символов Казани и заглянете в ее душу!
4000 ₽
3600 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице

Что вас ожидает

Классика Казани
На автомобиле вы в любую погоду с комфортом проедете по Казани, останавливаясь у мест, без которых не представить город.

  • Погуляете по Старо-Татарской слободе с ее цветными деревянными домами, мечетями и скрытыми сокровищами озера Кабан.
  • Рассмотрите причудливый фасад кукольного театра «Экият», напоминающего сказочный замок.
  • В Суконной слободе я покажу вам Казанский университет и расскажу, кто из великих учился и преподавал в нашем городе.
  • На площади Свободы расположено Правительство Татарстана — здесь поговорим о том, как управляется Республика.
  • По желанию, вы побываете в Богородицком монастыре и прикоснетесь к издавна почитаемой иконе Казанской Божией Матери.
  • Мы остановимся у здания в виде казана — это главный ЗАГС города. Вы узнаете, что за диковинные персонажи окружают огромную чашу, и откроете пару любопытных легенд.
  • На прогулке по нарядной набережной вы оцените архитектуру Дворца земледельцев, а после мы отправимся в кремль, сердце древней Казани.

Контрасты Казани: история и современность, Восток и Запад
На территории кремля, старейшей части города, вы прикоснетесь к истокам Казани. Услышите, как прославилась падающая башня царицы Сююмбике, полюбуетесь видами со смотровой площадки. И конечно, зайдете в Благовещенский собор, построенный по указу Ивана Грозного, и в мечеть Кул-Шариф. В Казани гармонично соседствуют не только купола и минареты, но и сами культуры. Эта тема станет сквозной на экскурсии — за 4 часа вы откроете традиции татар и прочувствуете самобытность Казани.

Организационные детали

Экскурсия может начаться в любой удобной вам точке Казани, в том числе у вашего отеля.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Для группы 1-4 человека транспорт включен в стоимость (Nissan Juke)
  • Для группы 5-10 человек оплачивается минивэн (+2000 руб. за экскурсию)
  • Билеты на территорию Кремля оплачиваются отдельно: 100 руб. — взрослые, 70 руб. — школьники и пенсионеры
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице
Казань: первые впечатления о третьей столице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гульфия
Гульфия
Аккредитованный гид по Казани, Казанскому кремлю, Свияжску и Раифе, по основной специальности историк. Люблю свой родной город Казань и поэтому изучала его историю на курсах для гидов при Казанском Университете. Расскажу вам о городе так, что и вы его непременно полюбите!
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