Индивидуальные экскурсии в Казани

Что вас ожидает

Классика Казани

На автомобиле вы в любую погоду с комфортом проедете по Казани, останавливаясь у мест, без которых не представить город.

Погуляете по Старо-Татарской слободе с ее цветными деревянными домами, мечетями и скрытыми сокровищами озера Кабан.

Рассмотрите причудливый фасад кукольного театра «Экият», напоминающего сказочный замок.

В Суконной слободе я покажу вам Казанский университет и расскажу, кто из великих учился и преподавал в нашем городе.

На площади Свободы расположено Правительство Татарстана — здесь поговорим о том, как управляется Республика.

По желанию, вы побываете в Богородицком монастыре и прикоснетесь к издавна почитаемой иконе Казанской Божией Матери.

Мы остановимся у здания в виде казана — это главный ЗАГС города. Вы узнаете, что за диковинные персонажи окружают огромную чашу, и откроете пару любопытных легенд.

города. Вы узнаете, что за диковинные персонажи окружают огромную чашу, и откроете пару любопытных легенд. На прогулке по нарядной набережной вы оцените архитектуру Дворца земледельцев, а после мы отправимся в кремль, сердце древней Казани.

Контрасты Казани: история и современность, Восток и Запад

На территории кремля, старейшей части города, вы прикоснетесь к истокам Казани. Услышите, как прославилась падающая башня царицы Сююмбике, полюбуетесь видами со смотровой площадки. И конечно, зайдете в Благовещенский собор, построенный по указу Ивана Грозного, и в мечеть Кул-Шариф. В Казани гармонично соседствуют не только купола и минареты, но и сами культуры. Эта тема станет сквозной на экскурсии — за 4 часа вы откроете традиции татар и прочувствуете самобытность Казани.