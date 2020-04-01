Индивидуальные экскурсии в Казани

Что вас ожидает
Классика Казани
На автомобиле вы в любую погоду с комфортом проедете по Казани, останавливаясь у мест, без которых не представить город.
- Погуляете по Старо-Татарской слободе с ее цветными деревянными домами, мечетями и скрытыми сокровищами озера Кабан.
- Рассмотрите причудливый фасад кукольного театра «Экият», напоминающего сказочный замок.
- В Суконной слободе я покажу вам Казанский университет и расскажу, кто из великих учился и преподавал в нашем городе.
- На площади Свободы расположено Правительство Татарстана — здесь поговорим о том, как управляется Республика.
- По желанию, вы побываете в Богородицком монастыре и прикоснетесь к издавна почитаемой иконе Казанской Божией Матери.
- Мы остановимся у здания в виде казана — это главный ЗАГС города. Вы узнаете, что за диковинные персонажи окружают огромную чашу, и откроете пару любопытных легенд.
- На прогулке по нарядной набережной вы оцените архитектуру Дворца земледельцев, а после мы отправимся в кремль, сердце древней Казани.
Контрасты Казани: история и современность, Восток и Запад
На территории кремля, старейшей части города, вы прикоснетесь к истокам Казани. Услышите, как прославилась падающая башня царицы Сююмбике, полюбуетесь видами со смотровой площадки. И конечно, зайдете в Благовещенский собор, построенный по указу Ивана Грозного, и в мечеть Кул-Шариф. В Казани гармонично соседствуют не только купола и минареты, но и сами культуры. Эта тема станет сквозной на экскурсии — за 4 часа вы откроете традиции татар и прочувствуете самобытность Казани.
Экскурсия может начаться в любой удобной вам точке Казани, в том числе у вашего отеля.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Для группы 1-4 человека транспорт включен в стоимость (Nissan Juke)
- Для группы 5-10 человек оплачивается минивэн (+2000 руб. за экскурсию)
- Билеты на территорию Кремля оплачиваются отдельно: 100 руб. — взрослые, 70 руб. — школьники и пенсионеры