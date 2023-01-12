Йошкар-Ола — город, ставший свидетелем былых эпох и масштабных перемен. Всего 150 км от Казани — и вы окажетесь посреди европейской застройки, в окружении национальной архитектуры и стен самого молодого кремля России. Я покажу вам удивительные контрасты, познакомлю с марийским колоритом и чудесами природы.

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Описание

Что вас ожидает

Салам лийже, Йошкар-Ола!

Йошкар-Ола привлекает не только путешественников, желающих изучить историю Поволжья и проникнуться местечковым очарованием. Сюда приезжают, чтобы увидеть живые традиции марийцев и творения умелых мастеров: зодчих, скульпторов и художников. Оценить уникальные образцы западноевропейского градостроительства, итальянские парки и немецкие замки. Сбежать из шумного города и пройти по лесным тропам в краю рек и озер. А теперь представьте: всё это вы успеете сделать за один день!

Знакомство со столицей Марий Эл

По дороге из Казани мы поедем по территории национального парка Марий Чодра. Там вы насладитесь видами соснового леса, ельника и дубравы в любое время года. Ну а летом в тёплую погоду непременно заедем окунуться в чистейшее озеро Кичиер. Я расскажу, как эти места связаны с Пугачевским восстанием и почему они притягивают кладоискателей и романтиков.

Йошкар-Ола встретит вас эклектичным сочетанием разнообразных стилей и эпох. Я подскажу лучшие места, где можно восхититься красотой парков и скверов, пройтись по тихим улочкам исторического центра и попробовать местную кухню. Вы посетите самые красивые локации города:

на Вознесенской улице рассмотрите постройки, выполненные по образцам европейского Средневековья;

рассмотрите постройки, выполненные по образцам европейского Средневековья; на площади Оболенского-Ноготкова увидите динамическую скульптурную композицию «12 апостолов», известные часы с осликом и копию московской Царь-пушки;

увидите динамическую скульптурную композицию «12 апостолов», известные часы с осликом и копию московской Царь-пушки; на Ленинском проспекте повстречаете местный талисман, скульптуру «Йошкин кот» (не забудьте прошептать ему на ухо желание!);

повстречаете местный талисман, скульптуру «Йошкин кот» (не забудьте прошептать ему на ухо желание!); по бульвару Чавайна выйдете на площадь Республики, где узнаете знакомые архитектурные сюжеты — в стиле московского кремля, собора Спаса на Крови и итальянских парков.

Организационные детали