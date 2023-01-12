Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса

Открыть архитектурные чудеса марийского края и богатства национального парка

Йошкар-Ола — город, ставший свидетелем былых эпох и масштабных перемен.

Всего 150 км от Казани — и вы окажетесь посреди европейской застройки, в окружении национальной архитектуры и стен самого молодого кремля России. Я покажу вам удивительные контрасты, познакомлю с марийским колоритом и чудесами природы.
Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
Путешествие в Йошкар-Олу: сказочная столица и поволжские леса
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Описание

Что вас ожидает

Салам лийже, Йошкар-Ола!

Йошкар-Ола привлекает не только путешественников, желающих изучить историю Поволжья и проникнуться местечковым очарованием. Сюда приезжают, чтобы увидеть живые традиции марийцев и творения умелых мастеров: зодчих, скульпторов и художников. Оценить уникальные образцы западноевропейского градостроительства, итальянские парки и немецкие замки. Сбежать из шумного города и пройти по лесным тропам в краю рек и озер. А теперь представьте: всё это вы успеете сделать за один день!

Знакомство со столицей Марий Эл

По дороге из Казани мы поедем по территории национального парка Марий Чодра. Там вы насладитесь видами соснового леса, ельника и дубравы в любое время года. Ну а летом в тёплую погоду непременно заедем окунуться в чистейшее озеро Кичиер. Я расскажу, как эти места связаны с Пугачевским восстанием и почему они притягивают кладоискателей и романтиков.

Йошкар-Ола встретит вас эклектичным сочетанием разнообразных стилей и эпох. Я подскажу лучшие места, где можно восхититься красотой парков и скверов, пройтись по тихим улочкам исторического центра и попробовать местную кухню. Вы посетите самые красивые локации города:

  • на Вознесенской улице рассмотрите постройки, выполненные по образцам европейского Средневековья;
  • на площади Оболенского-Ноготкова увидите динамическую скульптурную композицию «12 апостолов», известные часы с осликом и копию московской Царь-пушки;
  • на Ленинском проспекте повстречаете местный талисман, скульптуру «Йошкин кот» (не забудьте прошептать ему на ухо желание!);
  • по бульвару Чавайна выйдете на площадь Республики, где узнаете знакомые архитектурные сюжеты — в стиле московского кремля, собора Спаса на Крови и итальянских парков.

Организационные детали

  • Мы поедем из Казани в Йошкар-Олу на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
  • Одевайтесь по погоде, в летнее время для прогулки по набережной хорошо бы иметь шляпу или солнцезащитный зонтик
  • При желании за дополнительную плату можно посетить Национальный музей (от 100 руб. с человека), Музей шоколада (500 руб. с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Казанского цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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