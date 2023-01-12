Йошкар-Ола привлекает не только путешественников, желающих изучить историю Поволжья и проникнуться местечковым очарованием. Сюда приезжают, чтобы увидеть живые традиции марийцев и творения умелых мастеров: зодчих, скульпторов и художников. Оценить уникальные образцы западноевропейского градостроительства, итальянские парки и немецкие замки. Сбежать из шумного города и пройти по лесным тропам в краю рек и озер. А теперь представьте: всё это вы успеете сделать за один день!
По дороге из Казани мы поедем по территории национального парка Марий Чодра. Там вы насладитесь видами соснового леса, ельника и дубравы в любое время года. Ну а летом в тёплую погоду непременно заедем окунуться в чистейшее озеро Кичиер. Я расскажу, как эти места связаны с Пугачевским восстанием и почему они притягивают кладоискателей и романтиков.
Йошкар-Ола встретит вас эклектичным сочетанием разнообразных стилей и эпох. Я подскажу лучшие места, где можно восхититься красотой парков и скверов, пройтись по тихим улочкам исторического центра и попробовать местную кухню. Вы посетите самые красивые локации города: