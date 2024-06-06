Ю Юрий Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Зельфире за интересный и подробный рассказ.

Е Евгений Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани Все было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсию.

О Ольга Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.

m mikhail Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики

Н Надежда Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света» Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!

Е Екатерина Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍

Е Евгения Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск читать дальше не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк. Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше

Е Евгения Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю читать дальше не понравилась. Сидели первые 20 мин экскурсии, пока собирают деньги. Экскурсия оплачена 4 часа, а не 3.40 (мелочь, но все же). Поэтому как-то пораньше начать собирать можно было, чтобы выдвинулись ровно в 13:30 Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного

Е Евгений Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля читать дальше навозом. Очень нудно и ничего стоящего, можно за 5 минут их обойти. А потом даже не вышли возле театра кукол, так просто мимо проехали. Ну и на Казанский собор выделено было обзорно только 10 минут. Эти купеческие особняки ни к селу ни к городу, только потраченное время. Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением