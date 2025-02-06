Казанский кремль - это не просто историческое место, а настоящая сокровищница культур и религий.
Здесь можно увидеть памятники с 16 по 21 век, включая старинный православный собор и современную мечеть.
Экскурсия предлагает
Здесь можно увидеть памятники с 16 по 21 век, включая старинный православный собор и современную мечеть.
Экскурсия предлагает
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю Казанского кремля
- 🕌 Посетить мечеть Кул-Шариф
- 🖼️ Полюбоваться росписями собора
- 📜 Услышать легенды и факты
- 🌄 Насладиться панорамами холма
Что можно увидеть
- Казанский кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- Спасская башня
- Сююмбике
Описание экскурсии
Мы поговорим:
- О трёх периодах развития города, начиная с 10 века
- Месте, где Иван Грозный поставил крест
- Древнем мавзолее казанских ханов и усыпальнице, построенной в наши дни
- Происхождении городского герба
- Кремлёвских башнях — как они выглядели раньше, почему главная проездная башня называется «Спасская», какие предания о «падающей» башни Сююмбике передаются из поколения в поколение
Также вы узнаете:
- Когда здесь появились первые жители
- Легенды и факты о татарской и русской цитаделях
- Историю строительства Губернаторского дворца
- Как на одной территории мирно существуют две мировые религии
Вы увидите:
- Панорамы с кремлёвского холма
- Самое молодое и самое старое сооружение музея-заповедника — обсудим, по чьим указам их возвели
- Золотые ворота «День и ночь»
- Внутреннее убранство мечети Кул-Шариф
- Росписи трапезной Благовещенского собора — мы расскажем, чему они посвящены
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в Казанский кремль — 150 ₽ общий, 130 ₽ льготный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|720 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 73 туристов
Я гид по Казани, аккредитованный в Казанском кремле, также прошла российскую аккредитацию. Родилась и выросла в столице Татарстана на улице Кремлёвской, окончила геологический факультет Казанского федерального университета. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды. Будем рады встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
6 фев 2025
Шикарная экскурсия. Рекомендую. Очень интересно. Познавательно и увлекательно. Погода была холодная, заходили греться в храм и мечеть.
Людмила
16 янв 2025
Спасибо большое Нине за такую интересную экскурсию по Казанскому кремлю. Рассказ и маршрут был идеально подобран. Грамотная речь гида, располагает к общению. Посетив эту экскурсию, получили ответы, на многие вопросы, которые возникли на обзорной экскурсии.
Лариса
16 янв 2025
Спасибо экскурсоводу Нине за прекрасное знание и подачу материала. Первый раз в Казани, рада что попала к ней на экскурсию. . Маршрут построен хорошо.
Дарья
15 янв 2025
Нина, большое Вам спасибо за знакомство с Казанским кремлем, за легенды и мифы! Мы очень довольны! Время с Вами пролетело так быстро и увлекательно!
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
Ольга
10 янв 2025
Прекрасный экскурсовод!
Чувствуется любовь человека к своему городу, это очень ценно!
Ранее гуляли по Кремлю без экскурсии, но это было абсолютно не то. Очень довольны, что нашим экскурсоводом стала Нина.
Благодарных вам гостей!
Всего хорошего вам!
Чувствуется любовь человека к своему городу, это очень ценно!
Ранее гуляли по Кремлю без экскурсии, но это было абсолютно не то. Очень довольны, что нашим экскурсоводом стала Нина.
Благодарных вам гостей!
Всего хорошего вам!
Н
Наталья
6 янв 2025
Экскурсия понравилась, была с тремя детьми - все остались довольны!
Ю
Юлия
5 янв 2025
Спасибо Нине за прекрасно проведенную экскурсию по Казанскому Кремлю! Очень познавательный и искренний рассказ - интересно было и взрослым, и подросткам, и детям!
К
Карташова
2 янв 2025
Очень приятный, располагающий к себе и душевный экскурсовод Нина Петровна!
Материал интересен, понятен, удовольствие слушать.
Большое спасибо за содержательную и увлекательную экскурсию.
Материал интересен, понятен, удовольствие слушать.
Большое спасибо за содержательную и увлекательную экскурсию.
Z
Zuleiha
30 дек 2024
От экскурсии остались очень приятные впечатления. Узнали очень много нового и интересного об истории Кремля и его объектах, включая периоды Волжской Булгарии, Казанского ханства, Российского государства. Экскурсовод Нина очень душевная 👍🏻
О
Ольга
4 ноя 2024
Спасибо за интересную экскурсию, подачу материала.
О
Оксана
27 окт 2024
Замечательная экскурсия, очень много узнала интересного, хотя в Казани уже 10 раз))) Спасибо экскурсоводу Нине, очень образованная, интеллигентная и приятная💐💐💐💐💐💐
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