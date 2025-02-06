Казанский кремль: история и легенды

Казанский кремль - это уникальное место, где переплетаются история и легенды. Узнайте о трех периодах развития города и насладитесь видами
Казанский кремль - это не просто историческое место, а настоящая сокровищница культур и религий.

Здесь можно увидеть памятники с 16 по 21 век, включая старинный православный собор и современную мечеть.

Экскурсия предлагает
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познакомиться с легендами и фактами о татарской и русской цитаделях, а также увидеть панорамы с кремлёвского холма.

Это отличная возможность проследить путь, который прошла столица Татарстана, и узнать, как мирно сосуществуют две мировые религии

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю Казанского кремля
  • 🕌 Посетить мечеть Кул-Шариф
  • 🖼️ Полюбоваться росписями собора
  • 📜 Услышать легенды и факты
  • 🌄 Насладиться панорамами холма
Казанский кремль: история и легенды
Казанский кремль: история и легенды
Казанский кремль: история и легенды
Ближайшие даты:
15
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 14:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Казанский кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Спасская башня
  • Сююмбике

Описание экскурсии

Мы поговорим:

  • О трёх периодах развития города, начиная с 10 века
  • Месте, где Иван Грозный поставил крест
  • Древнем мавзолее казанских ханов и усыпальнице, построенной в наши дни
  • Происхождении городского герба
  • Кремлёвских башнях — как они выглядели раньше, почему главная проездная башня называется «Спасская», какие предания о «падающей» башни Сююмбике передаются из поколения в поколение

Также вы узнаете:

  • Когда здесь появились первые жители
  • Легенды и факты о татарской и русской цитаделях
  • Историю строительства Губернаторского дворца
  • Как на одной территории мирно существуют две мировые религии

Вы увидите:

  • Панорамы с кремлёвского холма
  • Самое молодое и самое старое сооружение музея-заповедника — обсудим, по чьим указам их возвели
  • Золотые ворота «День и ночь»
  • Внутреннее убранство мечети Кул-Шариф
  • Росписи трапезной Благовещенского собора — мы расскажем, чему они посвящены

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Казанский кремль — 150 ₽ общий, 130 ₽ льготный
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет720 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Школьники560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Анна
6 фев 2025
Шикарная экскурсия. Рекомендую. Очень интересно. Познавательно и увлекательно. Погода была холодная, заходили греться в храм и мечеть.
Людмила
16 янв 2025
Спасибо большое Нине за такую интересную экскурсию по Казанскому кремлю. Рассказ и маршрут был идеально подобран. Грамотная речь гида, располагает к общению. Посетив эту экскурсию, получили ответы, на многие вопросы, которые возникли на обзорной экскурсии.
Лариса
16 янв 2025
Спасибо экскурсоводу Нине за прекрасное знание и подачу материала. Первый раз в Казани, рада что попала к ней на экскурсию. . Маршрут построен хорошо.
Дарья
15 янв 2025
Нина, большое Вам спасибо за знакомство с Казанским кремлем, за легенды и мифы! Мы очень довольны! Время с Вами пролетело так быстро и увлекательно!
Еще раз спасибо!
Нина, большое Вам спасибо за знакомство с Казанским кремлем, за легенды и мифы! Мы очень довольны! Время с Вами пролетело так быстро и увлекательно!Нина, большое Вам спасибо за знакомство с Казанским кремлем, за легенды и мифы! Мы очень довольны! Время с Вами пролетело так быстро и увлекательно!Нина, большое Вам спасибо за знакомство с Казанским кремлем, за легенды и мифы! Мы очень довольны! Время с Вами пролетело так быстро и увлекательно!
Ольга
10 янв 2025
Прекрасный экскурсовод!
Чувствуется любовь человека к своему городу, это очень ценно!

Ранее гуляли по Кремлю без экскурсии, но это было абсолютно не то. Очень довольны, что нашим экскурсоводом стала Нина.

Благодарных вам гостей!
Всего хорошего вам!
Н
6 янв 2025
Экскурсия понравилась, была с тремя детьми - все остались довольны!
Ю
5 янв 2025
Спасибо Нине за прекрасно проведенную экскурсию по Казанскому Кремлю! Очень познавательный и искренний рассказ - интересно было и взрослым, и подросткам, и детям!
К
2 янв 2025
Очень приятный, располагающий к себе и душевный экскурсовод Нина Петровна!
Материал интересен, понятен, удовольствие слушать.
Большое спасибо за содержательную и увлекательную экскурсию.
Z
30 дек 2024
От экскурсии остались очень приятные впечатления. Узнали очень много нового и интересного об истории Кремля и его объектах, включая периоды Волжской Булгарии, Казанского ханства, Российского государства. Экскурсовод Нина очень душевная 👍🏻
О
4 ноя 2024
Спасибо за интересную экскурсию, подачу материала.
О
27 окт 2024
Замечательная экскурсия, очень много узнала интересного, хотя в Казани уже 10 раз))) Спасибо экскурсоводу Нине, очень образованная, интеллигентная и приятная💐💐💐💐💐💐

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