Анна Шикарная экскурсия. Рекомендую. Очень интересно. Познавательно и увлекательно. Погода была холодная, заходили греться в храм и мечеть.

Людмила Спасибо большое Нине за такую интересную экскурсию по Казанскому кремлю. Рассказ и маршрут был идеально подобран. Грамотная речь гида, располагает к общению. Посетив эту экскурсию, получили ответы, на многие вопросы, которые возникли на обзорной экскурсии.

Лариса Спасибо экскурсоводу Нине за прекрасное знание и подачу материала. Первый раз в Казани, рада что попала к ней на экскурсию. . Маршрут построен хорошо.

Дарья Нина, большое Вам спасибо за знакомство с Казанским кремлем, за легенды и мифы! Мы очень довольны! Время с Вами пролетело так быстро и увлекательно!

Еще раз спасибо!

Ольга Прекрасный экскурсовод!

Чувствуется любовь человека к своему городу, это очень ценно!



Ранее гуляли по Кремлю без экскурсии, но это было абсолютно не то. Очень довольны, что нашим экскурсоводом стала Нина.



Благодарных вам гостей!

Всего хорошего вам!

Н Наталья Экскурсия понравилась, была с тремя детьми - все остались довольны!

Ю Юлия Спасибо Нине за прекрасно проведенную экскурсию по Казанскому Кремлю! Очень познавательный и искренний рассказ - интересно было и взрослым, и подросткам, и детям!

К Карташова Очень приятный, располагающий к себе и душевный экскурсовод Нина Петровна!

Материал интересен, понятен, удовольствие слушать.

Большое спасибо за содержательную и увлекательную экскурсию.

Z Zuleiha От экскурсии остались очень приятные впечатления. Узнали очень много нового и интересного об истории Кремля и его объектах, включая периоды Волжской Булгарии, Казанского ханства, Российского государства. Экскурсовод Нина очень душевная 👍🏻

О Ольга Спасибо за интересную экскурсию, подачу материала.