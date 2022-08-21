Невозможно представить себе Казань без рек, и на нашей экскурсии вы убедитесь в том, что лучшие виды на город — с воды.
Мы пройдём по просторам реки Казанки вдоль старинных пристаней и сооружений водозабора XIX века, а увлекательный рассказ гида в музыкальном сопровождении дополнит ваши впечатления.
Мы пройдём по просторам реки Казанки вдоль старинных пристаней и сооружений водозабора XIX века, а увлекательный рассказ гида в музыкальном сопровождении дополнит ваши впечатления.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Экскурсия включает прогулку вдоль берега реки Казанки:
- Центр семьи Казан — ЗАГС «Чаша»
- Панорама Кремлёвской набережной
- Храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя
- Экстрим-парк «УРАМ»
- Казанский Цирк — «летающая тарелка» Казани
- Дворец земледельцев
- Мост «Миллениум» – самый высокий мост в Казани
- Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань-Арена»
- Дворец водных видов спорта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Речная обзорная экскурсия по Казанке.
- Казанка — та река, что делит наш город на две половины и дарит возможность любоваться красотой Казани под плеск волн за кормой. Мы пройдем под двумя мостами: Кремлевским и грандиозным символом 1000-летия города — мостом Миллениум, где туристы любят загадывать желания. Акватория Казанки — это идеальное место для панорамного обзора главных достопримечательностей города и, конечно, фантастически красивых фотографий.
- Мы пройдем вдоль стен древнего Кремля, любуясь силуэтом падающей башни Сююмбике и восточной красавицей мечетью Кул Шариф. Увидим, как на ладони, гигантскую чашу — Центр семьи Казан. И помашем рукой горожанам, гуляющим на Кремлевской набережной. Площадка мундиаля — знаменитый стадион Ак Барс Арена, проплывет перед нами, словно лепесток лотоса.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии. Время ожидания опаздывающих туристов — максимум 5 минут!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на прогулочный теплоход
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры по желанию)
- Место начала и завершения?
- ул. Сибгата Хакима, 4, Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии. Время ожидания опаздывающих туристов — максимум 5 минут!
- Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, в офисе продаж или онлайн.
- ВНИМАНИЕ! Перевозчиком по речным экскурсиям является Общество с ограниченной ответственностью "Васильевский". Перевозка туристов осуществляется на основании лицензии серии МР–2 №002817 от 27 декабря 2017 г. выдана Министерством транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
- Сертификат к договору страхования №VSKX22210966937000 от 15.04.2022 по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров выдан САО "ВСК" перевозчику ООО "Васильевский". ИНН 7805714875 Срок действия договора страхования: с 15.04.2022 по 31.10.2022 г
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лев
21 авг 2022
Е
Екатерина
19 авг 2022
А
Ася
19 авг 2022
Е
Евгений
19 авг 2022
Экскурсия была ни о чем. Рассказывали про жилые комплексы и здания вдоль реки. Ощущение, что находишься на рекламной акции. Почему нельзя рассказать про историю города?!
Также хотели обратить внимание на то, что вместо заявленных двух часов, погудка была 1,5 часа и 15 минут швартовались. В оплату взяли за двухчасовую экскурсию. Ожидали массу впечатлений, получили обычное катание.
Также хотели обратить внимание на то, что вместо заявленных двух часов, погудка была 1,5 часа и 15 минут швартовались. В оплату взяли за двухчасовую экскурсию. Ожидали массу впечатлений, получили обычное катание.
B
Basilisa
19 авг 2022
Очень понравилась экскурсия, рекомендуем лучше делать бронирование. Только было очень жаль до Волги так и не доплыли рейс был вечерний, а так все очень здорово.
М
Марина
16 авг 2022
Экскурсовод Марина. Обзорная экскурсия длилась больше четырех, все очень по делу, грамотно и толкова
A
Alexiva005
16 авг 2022
Н
Наталия
15 авг 2022
Очень понравилось, прекрасный гид
Г
Гаева
15 авг 2022
Интересная и познавательная прогулка по Волге и Казанке
V
Violetta
12 авг 2022
"Очень интересно и безумно красиво! Гиды — профессионалы своего дела. Большое спасибо!
"
"
Ю
Юлия
12 авг 2022
"Прогулка очень понравилась!!! Единственный минус — обслуживание на стойке, где деушки дают некорректную информацию при оформлении экскурсии
"
"
О
Оксана
10 авг 2022
Экскурсия прошла на одном дыхании! Понравилась очень хорошая и доступная подача информации.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Групповые
Водные развлечения
Обзорные
Речные прогулки
Кремлевская Набережная
Популярные места
Мост Миллениум
Казанский государственный цирк
Казань Арена
Мечеть Кул Шариф
Религиозные
По рекам и каналам
На теплоходе
Похожие туры из Казани
Групповая
2 часа
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
в холле отеля Ибис
Завтра
20 апр
21 апр
22 апр
12001 080₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По эпохам Казани - на автомобиле
За один день проникнуться колоритом исторического центра и увидеть новейшие памятники города
У вашего отеля в черте города
22 апр
25 апр
26 апр
28 апр
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
История Казани в лицах
Узнать, как жила Казань в царскую эпоху, и рассмотреть главные памятники города
по договоренности
Завтра
20 апр
21 апр
23 апр
57805 202₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании