Экскурсия была ни о чем. Рассказывали про жилые комплексы и здания вдоль реки. Ощущение, что находишься на рекламной акции. Почему нельзя рассказать про историю города?!

Также хотели обратить внимание на то, что вместо заявленных двух часов, погудка была 1,5 часа и 15 минут швартовались. В оплату взяли за двухчасовую экскурсию. Ожидали массу впечатлений, получили обычное катание.