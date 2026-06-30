Медиана проводит ещё 1 экскурсию

Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Любуясь городом с воды, вы обнаружите контрасты Казани.
С борта комфортабельного катера вам откроются два мира республики — многовековой исторический и современный деловой центры. Вы зарядитесь новыми эмоциями и вдохновитесь живописной природой во время приятной прогулки.
Обратите внимание: экскурсия не предполагает экскурсионного сопровождения
Что вас ожидает
Речная прогулка
С воды Казань выглядит совсем иначе: знакомые памятники предстают в необычном ракурсе и будто преображаются. Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам Татарской столицы, отмечая соседство старинных особняков и офисных центров. С борта корабля осмотрите «Центр семьи Казан» и «Дворец водных видов спорта», увидите современный футбольный стадион «Казань-Арена» с самым большим в Европе медиафасадом и необычный Цирк в форме летающей тарелки. Вы проедете мимо таинственного «Храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя» и роскошного «Дворца земледельцев», проплывете под самым высоким мостом «Миллениум» и полюбуетесь набережной кремля.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму надо оплатить не позднее, чем за 48 часов до экскурсии на карту Сбера, номер отправим вам в переписке. После получения оплаты отправим вам чек
Если вы отмените экскурсию не позднее чем за 48 часов до начала, мы полностью вернём вам предоплату. При отмене позже возврат, к сожалению, невозможен
Это прогулка без гида, с вами будет профессиональный капитан
Вы можете взять на борт еду и напитки
В стоимость включена часовая поездка на комфортабельном частном катере (до 4-5 чел.)
Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослого
На борту есть спасательные жилеты, а также теплые пледы, которые выдаются по востребованию
Наши судна закрываются от дождя и ветра тентом, некоторые имеют закрытый отапливаемый салон для совершения комфортной поездки
При особо неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена или отменена
Дополнительные расходы:
По договорённости возможно сопровождение гида (доплата 2500 ₽ за группу)
Если вас больше 4, доплата за каждого человека составит 1000 ₽
Питание оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Брюсова, 51 вмк, лодочная станция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медиана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1702 туристов
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами.
Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Ждём вас в Казани:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Дария
От данной поездки осталась в востороге
Капитан Игорь просто нереально крут!
Я боялась, что в пасмурную погоду будет как-то уныло, но все прошло замечательно! + это была не просто «покатушка», а полноценная экскурсия! Игорь не только прекрасный капитан, но и отличный экскурсовод!
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А
Анжелика
Мы покатались с замечательным капитаном 👍🏻 масса впечатлений, спасибо огромное! 😍👍🏻👌🏻🙏🏻 всем рекомендую!
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Е
Елена
Огромное спасибо капитану Игорю за речную прогулку! очень приятный человек,маршрут поездки прекрасный просто, посмотреть на красивейшую Казань с воды было прекрасной идеей!
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И
Игорь
Капитан Игорь шик! Работа агентства оставила плохие воспоминания, А сам капитан шикарен!
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А
Анна
Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас было трое, с комфортом разместились на судне - свеженьком катере Suzuki. Евгений вывез нас сначала читать дальшеуменьшить
на Волгу, сопроводив интересными историческими комментариями, а затем прокатил по Казанке, рассказав нюансы про здания, строения и город в целом. Время брали специально на закате, в "золотой час" (это было 30.06 с 19:30) и насладились сумерками и закатом ❤️ Ещё раз спасибо Евгению: пледы, предложение сфотографировать нашу компанию, стремление рассказать про то, что именно нам было интересно 👌
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Д
Дарья
Получилась замечательная прогулка! Прошли по реке Казанка, потом вышли на Волгу, капитан показал все красоты города и достопримечательности. Все прошло отлично! Капитан Игорь учел все наши пожелания и подкорректировал наш маршрут, чтобы было еще интереснее.