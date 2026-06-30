Медиана проводит ещё 1 экскурсию

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На катере по реке Казанке

Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Любуясь городом с воды, вы обнаружите контрасты Казани.

С борта комфортабельного катера вам откроются два мира республики — многовековой исторический и современный деловой центры. Вы зарядитесь новыми эмоциями и вдохновитесь живописной природой во время приятной прогулки.
4.9
37 отзывов
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсия не предполагает экскурсионного сопровождения

Что вас ожидает

Речная прогулка

С воды Казань выглядит совсем иначе: знакомые памятники предстают в необычном ракурсе и будто преображаются. Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам Татарской столицы, отмечая соседство старинных особняков и офисных центров. С борта корабля осмотрите «Центр семьи Казан» и «Дворец водных видов спорта», увидите современный футбольный стадион «Казань-Арена» с самым большим в Европе медиафасадом и необычный Цирк в форме летающей тарелки. Вы проедете мимо таинственного «Храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя» и роскошного «Дворца земледельцев», проплывете под самым высоким мостом «Миллениум» и полюбуетесь набережной кремля.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму надо оплатить не позднее, чем за 48 часов до экскурсии на карту Сбера, номер отправим вам в переписке. После получения оплаты отправим вам чек
  • Если вы отмените экскурсию не позднее чем за 48 часов до начала, мы полностью вернём вам предоплату. При отмене позже возврат, к сожалению, невозможен
  • Это прогулка без гида, с вами будет профессиональный капитан
  • Вы можете взять на борт еду и напитки
  • В стоимость включена часовая поездка на комфортабельном частном катере (до 4-5 чел.)
  • Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослого
  • На борту есть спасательные жилеты, а также теплые пледы, которые выдаются по востребованию
  • Наши судна закрываются от дождя и ветра тентом, некоторые имеют закрытый отапливаемый салон для совершения комфортной поездки
  • При особо неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена или отменена

Дополнительные расходы:

  • По договорённости возможно сопровождение гида (доплата 2500 ₽ за группу)
  • Если вас больше 4, доплата за каждого человека составит 1000 ₽
  • Питание оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Брюсова, 51 вмк, лодочная станция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медиана
Медиана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1702 туристов
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Ждём вас в Казани:)

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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2
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1
Д
От данной поездки осталась в востороге

Капитан Игорь просто нереально крут!

Я боялась, что в пасмурную погоду будет как-то уныло, но все прошло замечательно!
+ это была не просто «покатушка», а полноценная экскурсия! Игорь не только прекрасный капитан, но и отличный экскурсовод!
От данной поездки осталась в востороге
От данной поездки осталась в востороге
От данной поездки осталась в востороге
От данной поездки осталась в востороге
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А
Мы покатались с замечательным капитаном 👍🏻 масса впечатлений, спасибо огромное! 😍👍🏻👌🏻🙏🏻 всем рекомендую!
Мы покатались с замечательным капитаном 👍🏻 масса впечатлений, спасибо огромное! 😍👍🏻👌🏻🙏🏻 всем рекомендую!
Мы покатались с замечательным капитаном 👍🏻 масса впечатлений, спасибо огромное! 😍👍🏻👌🏻🙏🏻 всем рекомендую!
Мы покатались с замечательным капитаном 👍🏻 масса впечатлений, спасибо огромное! 😍👍🏻👌🏻🙏🏻 всем рекомендую!
Мы покатались с замечательным капитаном 👍🏻 масса впечатлений, спасибо огромное! 😍👍🏻👌🏻🙏🏻 всем рекомендую!
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Е
Огромное спасибо капитану Игорю за речную прогулку! очень приятный человек,маршрут поездки прекрасный просто, посмотреть на красивейшую Казань с воды было прекрасной идеей!
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И
Капитан Игорь шик! Работа агентства оставила плохие воспоминания, А сам капитан шикарен!
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А
Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас было трое, с комфортом разместились на судне - свеженьком катере Suzuki.
Евгений вывез нас сначала
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на Волгу, сопроводив интересными историческими комментариями, а затем прокатил по Казанке, рассказав нюансы про здания, строения и город в целом.
Время брали специально на закате, в "золотой час" (это было 30.06 с 19:30) и насладились сумерками и закатом ❤️ Ещё раз спасибо Евгению: пледы, предложение сфотографировать нашу компанию, стремление рассказать про то, что именно нам было интересно 👌

Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас
Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас
Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас
Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас
Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас
Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас
Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас
Отличный капитан и он же рассказчик, коренной житель Казани Евгений! Спокойный, приятный, внимательный, вежливый 👍 Нас
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Д
Получилась замечательная прогулка! Прошли по реке Казанка, потом вышли на Волгу, капитан показал все красоты города и достопримечательности. Все прошло отлично! Капитан Игорь учел все наши пожелания и подкорректировал наш маршрут, чтобы было еще интереснее.
Получилась замечательная прогулка! Прошли по реке Казанка, потом вышли на Волгу, капитан показал все красоты города
Получилась замечательная прогулка! Прошли по реке Казанка, потом вышли на Волгу, капитан показал все красоты города
Получилась замечательная прогулка! Прошли по реке Казанка, потом вышли на Волгу, капитан показал все красоты города
Получилась замечательная прогулка! Прошли по реке Казанка, потом вышли на Волгу, капитан показал все красоты города
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