Медиана проводит ещё 1 экскурсию

Обратите внимание: экскурсия ⛳ не предполагает экскурсионного сопровождения
Что вас ожидает
Речная прогулка С воды Казань выглядит совсем иначе: знакомые памятники предстают в необычном ракурсе и будто преображаются. Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам Татарской столицы ⭐️, отмечая соседство старинных особняков и офисных центров. С борта корабля осмотрите «Центр семьи Казан» и «Дворец водных видов спорта», увидите современный футбольный стадион 🏟️ «Казань-Арена» с самым большим в Европе медиафасадом и необычный Цирк в форме летающей тарелки. Вы проедете мимо таинственного «Храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя» и роскошного «Дворца земледельцев», проплывете под самым высоким мостом «Миллениум» и полюбуетесь набережной Кремля.
Организационные детали
В стоимость включена часовая поездка на комфортабельном частном катере Катран 460 или Слайдер вместимостью до 5 человек
Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослого
На борту есть спасательные жилеты, а также теплые пледы, которые выдаются по востребованию
Питание оплачивается отдельно
При плохих погодных условиях экскурсия может быть отменена (сильный ветер, проливной дождь, прочее)
Начало и место завершения
🚩 на пляже «Локомотив»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Приглашаем вас в Казань :))