Медиана проводит ещё 1 экскурсию

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На катере по реке Казанке

Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса

Медиана
Медиана – экскурсионное агентство из Казани
Любуясь городом с воды, вы обнаружите контрасты Казани.

С борта комфортабельного катера вам откроются два мира республики — многовековой исторический и современный деловой центры.

Вы зарядитесь новыми эмоциями и вдохновитесь живописной природой во время приятной прогулки.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке

Обратите внимание: экскурсия ⛳ не предполагает экскурсионного сопровождения

Что вас ожидает

Речная прогулка
С воды Казань выглядит совсем иначе: знакомые памятники предстают в необычном ракурсе и будто преображаются. Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам Татарской столицы ⭐️, отмечая соседство старинных особняков и офисных центров. С борта корабля осмотрите «Центр семьи Казан» и «Дворец водных видов спорта», увидите современный футбольный стадион 🏟️ «Казань-Арена» с самым большим в Европе медиафасадом и необычный Цирк в форме летающей тарелки. Вы проедете мимо таинственного «Храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя» и роскошного «Дворца земледельцев», проплывете под самым высоким мостом «Миллениум» и полюбуетесь набережной Кремля.

Организационные детали

  • В стоимость включена часовая поездка на комфортабельном частном катере Катран 460 или Слайдер вместимостью до 5 человек
  • Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослого
  • На борту есть спасательные жилеты, а также теплые пледы, которые выдаются по востребованию
  • Питание оплачивается отдельно
  • При плохих погодных условиях экскурсия может быть отменена (сильный ветер, проливной дождь, прочее)
Начало и место завершения
🚩 на пляже «Локомотив»
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке
На катере по реке Казанке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Медиана
Медиана
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Приглашаем вас в Казань :))
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Медиана проводит ещё 1 экскурсию

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