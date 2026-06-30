Медиана проводит ещё 1 экскурсию

Медиана — Организатор в Казани Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 1702 туристов

Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Ждём вас в Казани:)